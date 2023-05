Pallamano femminile, la sfida si gioca sabato 13 maggio alle 18 a Chieti

Sconfitta indolore per il Paceco che, già sicura della qualificazione alle semifinali dei play off per la promozione in serie A1 di pallamano femminile, cede al Dossobuono per 31-20 nell’ultima giornata del girone B delle finali di Chieti. Match equilibrato nel primo tempo, poi le veronesi hanno preso il largo nella ripresa andando a segno con 13 giocatrici su 16 a referto. Per il sette isolano 6 reti di Romune Poskute.

Le siciliane chiudono al secondo posto il girone B con 4 punti dopo aver battuto il Città del Redentore per 28-20 ed il Mugello per 27-21 e sabato 13 maggio alle 18 giocheranno contro la Leonessa Brescia, prima nel gruppo A, per l’accesso alla massima serie. Pur trattandosi, infatti, di una semifinale, la partita sarà decisiva per il salto di categoria. Chi vince, oltre a centrare la promozione, affronterà la finale per la Coppa Italia di categoria. Una vera e propria ciliegina sulla torta.

Risultati terza giornata delle finals per la A1

Girone A

Schenna – Marconi Jumpers 29-24

Guerriere Malo – Leonessa Brescia 17-22

Girone B

Città del Redentore – Euromed Mugello 31-25

Venplast Dossobuono – Vita Nuova Paceco 31-20

Classifica finale del girone A: Leonessa Brescia 4 punti, Guerriere Malo 3, Schenna 3, Marconi Jumpers 2.

Classifica finale del girone B: Venplast Dossobuono 6 punti, Vita Nuova Paceco 4, Città del Redentore 2, Euromed Mugello 0.

Paceco si gioca la stagione col Brescia

La Vita Nuova Paceco, quindi, questa sera affronta la Leonessa Brescia per una sfida senza ritorno, che vale una stagione e l’ingresso nell’élite della pallamano femminile italiana. Le lombarde hanno chiuso il loro girone qui a Chieti con 4 punti davanti alle Guerriere Malo, allo Schenna ed al Marconi Jumpers. Decisiva per la qualificazione la vittoria di ieri ai danni delle Guerriere Malo per 22-17 che ha dato i due punti fondamentali alle lombarde per chiudere al primo posto superando proprio le venete che per il rotto della cuffia conquistano la seconda piazza grazie alla differenza reti (+6 contro il +1 delle altoatesine) e sfideranno il Dossobuono nell’altra semifinale.

Il programma delle semifinali

Sabato 13 maggio

Venplast Dossobuono – Guerriere Malo alle 16

Leonessa Brescia – Vita Nuova Paceco alle 18

Finale domenica 14 maggio alle 15

