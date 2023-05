Pallamano femminile A2, stasera alle 20 match col Dossobuono

Nuova vittoria, qualificazione anticipata alle semifinali play off e traguardo della A1 più vicino. Prosegue nel migliore dei modi l’avventura della Nuova Vita Paceco nelle finali promozione del campionato di serie A2 di pallamano femminile in corso di svolgimento a Chieti.

Nella seconda giornata del gruppo B, le siciliane concedono il bis e battono anche il Mugello per 27-22. Con 4 punti in due partite il Paceco vola con un match di anticipo alle semifinali che mettono in palio la promozione in massima serie della prossima stagione.

La certezza del passaggio del turno è arrivata grazie al contemporaneo successo del Dossobuono sul Città del Redentore per 30-17. Le venete e le siciliane sono in vetta con 4 lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrici e non possono essere raggiunte.

Paceco senza problemi col Mugello

Paceco, che all’esordio aveva superato 28-20 le sarde di Città del Redentore, non ha avuto problemi a superare il Mugello in ripresa rispetto alla sconfitta d’esordio col Dossobuono con 49 reti al passivo. Siciliane comunque sempre in vantaggio, avanti 16-11 a metà partita e aiutate dalla inarrestabile lituana Ramune Poskute, autrice di 11 gol e autentica spina nel fianco nella difesa toscana.

Venerdì 12 maggio la sfida col Dossobuono

La partita di venerdì 12 maggio alle 20 tra Paceco e Dossobuono decide la prima posizione del girone e definisce la griglia delle semifinali che valgono la A1. La prima del gruppo B se la vedrà con la seconda del girone A, la seconda del girone B con la prima del girone A.

La situazione nell’altro raggruppamento è più equilibrata: Guerriere Malo sono prime con 3 punti, Marconi Jumers e Leonessa Brescia inseguono a 2, chiude lo Schenna ad 1.

Le semifinali si giocano sabato 13 maggio mentre la finale per la Coppa Italia di categoria è prevista per domenica 14 maggio alle 15.

Euromed Mugello-Vita Nuova Paceco, il tabellino

Euromed Mugello-Vita Nuova Paceco 22-27

Primo tempo: 11-16

Euromed Mugello: Dallai L., Simoni 4, Tubi 5, Incagli, Gargani 6, Coppi, Dallai E., Guidoni 4, Crescioli, Gorelli 2, Dreoni, Santoni, Cerchiani 1, Landi, Berretti, D’Addario.

Vita Nuova Paceco: Monteleone; Poskute 11, Farisè 3, Marino, Torrente, Schleupen 5, Volpe, Lo Grasso, Firinu 2, Rios 3, Mirkovych, Belatreche 3. Allenatore: Pellegatta.

Arbitri: Bassan e Bernardelle.