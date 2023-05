Serie B, venerdì 19 maggio gli ultimi 90 minuti

Ultimi verdetti nel campionato di serie B che venerdì 19 maggio chiude i battenti dopo 38 giornate intense. Si decidono le ultime due squadre che disputeranno i play off, le due che disputeranno i play out e l’ultima retrocessione.

Venezia a Parma si gioca i play off

Tutto in 90 minuti quindi. Il big match di giornata diventa Parma-Venezia. Al Tardini i ducali provano il sorpasso al Sudtirol ed ospitano il Venezia che si gioca l’accesso ai play off. Match interessante con gli ospiti che non possono permettersi il lusso di perdere per evitare di essere superati dalle diverse formazioni che inseguono a breve distanza.

Il Parma deve vincere, invece, per mettere pressione al Sudtirol per conquistare il quarto posto in classifica.

Il Palermo per i play off, il Brescia per la sopravvivenza

Al Barbera che si avvicina al tutto esaurito, il Palermo di Corini cerca i tre punti per difendere l’ottava posizione ed entrare nella griglia play off. Il destino dipende dai rosanero. In caso di vittoria i siciliani andranno sicuramente agli spareggi promozione.

Il Brescia di Gastadello deve vincere per sperare di evitare addirittura i play out e salvarsi direttamente (Cittadella permettendo). In caso di pareggio andrà sicuramente ai play out mentre la sconfitta potrebbe addirittura costare la retrocessione in serie C in caso di vittoria del Perugia col già condannato Benevento.

Reggina-Ascoli e Pisa-Spal per sperare

La bagarre per i play off interessa altre tre squadre che inseguono il Palermo ad una sola lunghezza ed il Venezia a due. La Reggina riceve l’Ascoli ed è un vero e proprio spareggio. Ad entrambe serve la vittoria sperando nelle disgrazie di rosanero e lagunari. Un pareggio potrebbe servire relativamente ma solo in caso di sconfitta interna dei siciliani.

Il Pisa chiude la sua stagione regolare ospitando la Spal che ormai è destinato alla serie C. Un successo per sperare nell’ingresso in zona play off.

Cittadella si gioca la salvezza, il Como cerca il miracolo

Il Cittadella riceve il Como in una sfida interessante. I veneti sono vicini alla permanenza diretta ma serve loro un ultimo sforzo. Con un pareggio rischiano, una vittoria invece permetterà loro di disputare anche la prossima stagione in cadetteria.

Il Como ha 2 punti di distacco dal Palermo e teoricamente potrebbe sperare ancora ma ci vorrebbero tanti risultati favorevoli. Troppe variabili non controllabili ma mai dire ami. A patto di vincere.

Cosenza-Cagliari, tre punti che fanno gola

Anche Cosenza-Cagliari mette in palio punti pesanti per entrambe. I silani hanno disperato bisogno di tre punti per poter sperare nella salvezza diretta, il Cagliari vuole insidiare Sudtirol e Parma. Un pareggio potrebbe paradossalmente fare più male ai sardi che potrebbero di colpo perdere due posizioni e chiudere sesti con un cammino negli spareggi per la serie A più arduo.

I padroni di casa sono certi dei play out, tutto quello che verrà in più sarà grasso che cola.

Il Sudtirol difende il quarto posto a Modena

Al Braglia il Modena già salvo e con la zona play off che dista solo tre punti ma con troppe squadre davanti a sé, non ha più nulla da chiedere. I Canarini ricevono il Sudtirol che invece ha tante motivazioni. Rover e compagni devono difendersi dagli assalti di Cagliari e Parma. Insomma, tre punti per blindare definitivamente la quarta posizione e confermare una stagione d’esordio tra i cadetti da urlo.

Ternana, ultimo sforzo per la salvezza

Alla Ternana basta un punto per la certezza della salvezza. Una delle squadre dal potenziale più interessante deve accontentarsi della permanenza in serie B che peraltro non è ancora sicura benché sembra al riparo da sorprese. La squadra umbra proverà a chiudere positivamente la stagione ricevendo il Frosinone già promosso in A e con la testa alla festa per il campionato vinto.

Il Perugia cerca il miracolo

Virtualmente in serie C ma non del tutto spacciato Il Perugia riceve il Benevento con l’imperativo di vincere e sperare nel Palermo. Gli umbri con la vittoria e la contestuale sconfitta del Brescia in Sicilia agguanterebbero le Rondinelle e le manderebbero negli inferi della serie C per la classifica avulsa. A quel punto il Perugia si giocherebbe la permanenza in cadetteria nei play out.

Genoa-Bari per lo spettacolo

Al Ferraris si prepara la festa promozione per il Genoa. La squadra di Gilardino, seconda e già certa della A da due giornate, ospita il Bari già sicuro del terzo posto e dei play off. Classica partita di fine stagione in vista. Lo spettacolo non dovrebbe mancare anche se i pugliesi probabilmente si preserveranno in vista degli spareggi.

Il programma della 38ma giornata

Ecco il programma dell’ultima giornata della serie cadetta. Tutte le partite si giocano in contemporanea alle 20.30.

Cittadella – Como

Cosenza – Cagliari

Genoa – Bari

Modena – Sudtirol

Palermo – Brescia

Parma – Venezia

Perugia – Benevento

Pisa – Spal

Reggina – Ascoli

Ternana – Frosinone

Classifica

Frosinone 77 punti; Genoa* 70; Bari 65; Sudtirol 58; Parma* e Cagliari 57; Venezia 49; Palermo 48; Pisa, Reggina** ed Ascoli 47; Como 46; Modena 45; Ternana 43; Cittadella 42; Cosenza 40; Brescia 39; Perugia 36; Spal e Benevento 35.

I verdetti

Frosinone e Genoa promossi in serie A. Ai play off Bari, Sudtirol, Parma e Cagliari; altri due posti in palio.

Spal e Benevento retrocesse in serie C. Ultima retrocessione diretta da decidere, play out da designare.

Marcatori, Lapadula in vetta

Questa la classifica cannonieri dopo 37 giornate. Gianluca Lapadula (Cagliari) 20 gol; Joel Pohjanpalo (Venezia) 18; Matteo Brunori (Palermo) e Walid Cheddira (Bari) 16; Samuele Mulattieri (Frosinone) 12; Mirko Antonucci (Cittadella) 11.