Serie C, il difensore centrale ha proviene dal Perugia

E sono 11. Nuovo colpo mercato per la matricola Catania che nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo in rossazzurro del difensore centrale argentino Marcos Curado. È l’undicesimo volto nuovo della matricola etnea che si appresta a disputare il campionato di serie C a partire dal 3 settembre con il big match casalingo col Crotone.

Nato a Mar del Plata, in Argentina, il 9 maggio 1995 vanta una buona esperienza in serie B con 99 presenze e 2 reti. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Perugia mentre in precedenza ha giocato a Crotone (conquistando la serie A al termine del campionato 2019-2020) e del Frosinone. Ha iniziato la sua carriera nella Superliga argentina con l’Arsenal Fútbol Club con la quale ha giocato 74 partite dal 2015 al 2018 realizzando 3 reti. Con la squadra di Sarandí, Curado ha debuttato inoltre in Copa Sudamericana.

Gabriel Popovic in rossazzurro

Quello di Curado è solo l’ultimo arrivo in ordine cronologico per la squadra allenata dal tecnico Luca Tabbiani. Solo ieri è stato annunciato Gabriel Popovic, attaccante classe 2003 nato a Westminster in Inghilterra.

La punta ha realizzato 5 gol nell’arco delle 8 gare disputate con la nazionale under 20 dell’Australia e si è formata calcisticamente con la maglia del Western Sydney Wanderers, debuttando poi con il Perth Glory, ad appena 16 anni, in A-League, nella coppa nazionale e nell’AFC Champions League. Popovic è approdato nel 2021 al Rudeš, in Croazia, e nel 2022-2023 ha contribuito alla promozione nella massima serie, firmando due reti in otto partite.

Marsura in prestito

Nei giorni scorsi il club etneo ha comunicato l’arrivo di Davide Marsura, esterno offensivo classe ’94. Completata la formazione calcistica nella Primavera dell’Udinese, in avvio di carriera ha indossato le maglie dell’Italia Under 16, Under 17 e Under 20.

Nel 2013-2014 ha debuttato tra i professionisti con la Feralpisalò, realizzando 9 reti in 29 gare ufficiali. Nelle due annate successive, Marsura ha collezionato le prime esperienze in B con il Modena e il Brescia, seguite dall’approdo al Venezia: nel 2016-2017, andando a segno sette volte, è stato tra i principali protagonisti della promozione arancioneroverde in seconda serie, contribuendo inoltre alla conquista della Coppa Italia di Serie C e giungendo nel 2017-2018 alla semifinale playoff del torneo cadetto.

Nelle sei stagioni seguenti, ad eccezione di una parentesi in C con il Livorno nella parte iniziale del 2020-2’21, l’atleta veneto ha sempre giocato in serie B, categoria nella quale conta complessivamente 165 presenze e 21 gol.

Ha indossato anche le maglie del Carpi, del Pisa, giungendo in nerazzurro alla finale play-off per la serie A, e dell’Ascoli; con il club marchigiano, da febbraio a maggio di quest’anno, 13 presenze e 3 reti.

L’esterno difensivo Maffei arriva dalla Cavese

C’è anche Mattia Maffei tra i nuovi arrivati in rossazzurro. Esterno difensivo nato ad Avellino l’8 dicembre 2004 è arrivato a titolo definitivo dalla Cavese dove ha giocato le ultime due stagioni in serie D con 43 presenze.

Al suo attivo anche la partecipazione al più recente Torneo di Viareggio con la maglia della Rappresentativa Serie D.

Livieri dal Pisa al Catania

Altro colpo di livello è senza dubbio l’arrivo a titolo temporaneo dal Pisa del portiere Alessandro Livieri. L’estremo difensore nato il 21 gennaio del 1997 ha collezionato 15 presenze in serie B con la squadra toscana mantenendo la propria porta inviolata in 8 occasioni. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Livieri ha vinto in rossonero il Torneo di Viareggio nel 2015. Dal 2016 al 2021, in terza serie, ha indossato le maglie della Feralpisalò, conquistando con i compagni l’accesso ai play off per tre stagioni consecutive, del Lecco e della Pro Sesto.

Da Chiricò a Bocic, gli altri arrivi alla corte di Tabbani

In precedenza il Catania ha ufficializzato l’esterno offensivo Cosimo Chiricò (classe 1991 dal Crotone), poi Michele Rocca (centrocampista classe ’96), Riccardo Ladinetti (classe 2000), Antonio Mazzotta (esterno sinistro classe 1989 e vincitore dello scudetto Primavera col Palermo nel 2009), Roberto Zammarini (centrocampista, classe ’96), Milos Bocic (esterno offensivo classe 2000).

Il calendario del Catania

Questo il cammino del Catania inserito nel girone C del campionato di serie C. I rossazzurri esordiranno in casa il 3 settembre col Crotone. Derby siciliano col Messina alla diciassettesima giornata previsto il 17 dicembre

1 a giornata, 3 settembre (ritorno 7 gennaio) Catania – Crotone

giornata, 3 settembre (ritorno 7 gennaio) – Crotone 2 a giornata, 10 settembre (ritorno 14 gennaio) Brindisi – Catania

giornata, 10 settembre (ritorno 14 gennaio) Brindisi – 3 a giornata, 17 settembre (ritorno 21 gennaio) Catania – Picerno

giornata, 17 settembre (ritorno 21 gennaio) – Picerno 4 a giornata, 20 settembre (ritorno 28 gennaio) Monopoli – Catania

giornata, 20 settembre (ritorno 28 gennaio) Monopoli – 5 a giornata, 24 settembre (ritorno 4 febbraio), Catania – Foggia

giornata, 24 settembre (ritorno 4 febbraio), – Foggia 6 a giornata, 1 ottobre, X – Catania

giornata, 1 ottobre, X – 7 a giornata, 8 ottobre (ritorno 14 febbraio), Catania – Latina

giornata, 8 ottobre (ritorno 14 febbraio), – Latina 8 a giornata, 15 ottobre (ritorno 18 febbraio) Juve Stabia – Catania

giornata, 15 ottobre (ritorno 18 febbraio) Juve Stabia – 9 a giornata, 22 ottobre (ritorno 25 febbraio) Catania – Taranto

giornata, 22 ottobre (ritorno 25 febbraio) – Taranto 10 a giornata, 25 ottobre (ritorno 3 marzo) Monterosi Tuscia – Catania

giornata, 25 ottobre (ritorno 3 marzo) Monterosi Tuscia – 11 a giornata, 29 ottobre (ritorno 6 marzo) Catania – Avellino

giornata, 29 ottobre (ritorno 6 marzo) – Avellino 12 a giornata, 5 novembre (ritorno 10 marzo) Potenza – Catania

giornata, 5 novembre (ritorno 10 marzo) Potenza – 13 a giornata, 12 novembre (ritorno 17 marzo) Audace Cerignola – Catania

giornata, 12 novembre (ritorno 17 marzo) Audace Cerignola – 14 a giornata, 19 novembre (ritorno 24 marzo) Catania – Turris

giornata, 19 novembre (ritorno 24 marzo) – Turris 15 a giornata, 26 novembre (ritorno 30 marzo) Giugliano – Catania

giornata, 26 novembre (ritorno 30 marzo) Giugliano – 16 a giornata, 3 dicembre (ritorno 7 aprile) Catania – Virtus Francavilla

giornata, 3 dicembre (ritorno 7 aprile) – Virtus Francavilla 17 a giornata, 10 dicembre (ritorno 14 aprile) Messina – Catania

giornata, 10 dicembre (ritorno 14 aprile) Messina – 18 a giornata, 17 dicembre (ritorno 21 aprile) Catania – Sorrento

giornata, 17 dicembre (ritorno 21 aprile) – Sorrento 19a giornata, 23 dicembre (ritorno 28 aprile) Benevento – Catania.

Dal 7 gennaio il girone di ritorno a campi invertiti. La stagione regolare si chiuderà il 28 aprile quando il Catania riceverà al Massimino il Benevento.