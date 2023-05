L’Ortigia più vicina alla Champions, Telimar ko in gara 1 della finale per il 3° posto

Edoardo Ullo di

16/05/2023

Fattore campo sfruttato con una prova di forza e preliminari di Champions League più vicini. L’Ortigia vince il derby di Sicilia superando il Telimar per 16-9 in gara 1 della finale per il terzo posto del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile.

I biancoverdi non danno scampo ai palermitani e scappano in avvio di partita, per poi controllare a distanze nella fase centrale e stoppare sul nascere i tentativi di rimonta degli ospiti per allungare definitivamente nell’ultimo parziale.

Il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League pendono in favore degli aretusei. Il Telimar cerca il riscatto sabato 19 maggio alle 18.30 alla Piscina Comunale che per l’occasione riaprirà al pubblico con una capienza di 450 posti.

L’Ortigia scappa via nella prima frazione

Prima frazione da incubo per il Telimar che non riesce a trovare la via della rete. Tempesti e compagni smorzano le iniziative dei palermitani.

Di Luciano e Cassia portano i padroni di casa al doppio vantaggio. Irving, invece, sbaglia il rigore del possibile 2-1 che avrebbe riaperto la partita. Dall’altro lato Rossi firma il 3-0 in superiorità.

Nella seconda frazione arriva ancora una rete di Rossi, sempre con l’uomo in più. E l’Ortigia scappa sul 4-0.

Il Telimar si sblocca dopo 59″ (quasi 9 minuti di partita) ma i biancoverdi segnano ancora due volte con Ferrero. Hooper porta il Telimar a -4 sul 6-2. Poi è un tira e molla con le formazioni che vanno al riposo lungo sull’8-4 per i siracusani.

Ortigia in controllo

Controllo totale per l’Ortigia anche in avvio della seconda frazione: Cassia e Carnesecchi fanno scappare via i biancoverdi sul 10-4. Irving accorcia ma Ferrero ristabilisce il +6. Nel finale di frazione: Vitale e Giliberti portano i palermitani sul -4.

Condemi ed Hooper portano il punteggio sull’12-8, poi è assolo biancoverde: Ferrero, Rossi, Condemi e Di Luciano a chiudere. Per il Telimar solo Di Patti ad alleviare il pesante passivo. Finisce 16-9 ma alla fine pesano le superiorità. Molto bene l’Ortigia con 9 su 14, mentre il Telimar ne ha sfruttate appena 3 su 14.

Ortigia-Telimar, il tabellino

Ortigia-Telimar 16-9

Parziali: 3-0; 5-4; 3-3; 5-2

Ortigia: S. Tempesti, F. Cassia 2, Carnesecchi 1, A. Condemi 1, Di Luciano 2, Velkic, Ferrero 4, Giribaldi, F. Condemi 3, Rossi 3, Vidovic, Napolitano, Ruggiero. Allenatore Stefano Piccardo.

Telimar: E. Jurisic, M. Del Basso, A. Vitale 2, F. Di Patti 1, A. Giorgetti, J. Hooper 2, A. Giliberti 1, A. Pericas Eixarch, F. Lo Cascio, D. Occhione 1, R. Lo Dico, M. Irving 2, D. Washburn. Allenatore Marco Baldineti.

Arbitri: Paoletti e Ricciotti

Note. Usciti per limite di falli Del Basso (T) nel terzo tempo e Ferrero (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ortigia 9/14 e Telimar 3/14 + un rigore. Irving (T) fallisce un rigore (traversa) a 4’40” del primo tempo.