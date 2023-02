Pallanuoto maschile, nel weekend si assegna il primo trofeo stagionale

Parentesi Coppa Italia per Ortigia e Telimar. Le due formazioni siciliane si sono qualificate alla Final Eight che si svolge alla piscina Paganuzzi di Genova dal 24 al 26 febbraio.

Gli aretusei il 24 febbraio alle 15 giocano col Posillipo, i palermitani, invece, affrontano alle 17 i campioni d’Italia e d’Europa nonché detentori della Coppa nazionale, della Pro Recco. In palio un posto in semifinale. Miglior risultato delle due squadre siciliane è il quarto posto dell’Ortigia mentre per il Telimar c’è il terzo posto. Risultati ottenuti nella stagione 2020-2021 quando le finali si giocarono alla piscina Olimpica di Palermo.

Ortigia col Posillipo, in palio la semifinale con la vincente tra Brescia e Trieste

La sfida tra Ortigia e Posillipo apre il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Match, come detto, si gioca alle 15 del 24 febbraio con diretta streaming su Waterpolo Channel-Eleven Sports.

I biancoverdi di Stefano Piccardo sono al momento al terzo posto in campionato mentre i napoletani, che in queste settimane hanno salutato il ritorno di Pino Porzio come direttore tecnico accanto a coach Brancaccio, sono in un ottimo momento di forma. Periodo positivo certificato dalla vittoria esterna di sabato, proprio a Genova, contro il Quinto, che è valsa il decimo posto attuale, a due sole lunghezze dall’ottava posizione.

L’Ortigia, un mese fa, ha già sconfitto i campani al loro domicilio, ovvero alla Scandone, al termine di una partita molto combattuta. La sfida di campionato si chiuse 7-9 per i siciliani. Ecco perché questo appare un match tutt’altro che semplice per i biancoverdi, che sono chiamati a tirar fuori tutto il loro carattere e la loro qualità. In palio c’è la semifinale contro la vincente di Brescia-Trieste. Ed in partita unica può succedere di tutto.

Piccardo “Migliorare il quarto posto in Coppa Italia”

Alla vigilia, Stefano Piccardo, tecnico dell’Ortigia, parla dell’obiettivo del club in questa coppa e della condizione dei suoi giocatori. “Il nostro primo obiettivo – sottolinea – è quello di cercare di competere al meglio e di migliorare il quarto posto, che è il traguardo massimo raggiunto nella storia del club in Coppa Italia. Questa è una competizione molto importante per come è sviluppata e per il periodo dell’anno in cui arriva. Spero che sia una vetrina prestigiosa per tutto il movimento. Per quanto riguarda il gruppo, stiamo lavorando con impegno, abbiamo avuto Cassia fuori per qualche giorno per il problema al ginocchio, ma da ieri è abile e arruolato, quindi dovremmo essere al completo. I ragazzi hanno voglia di giocare bene questa Final Eight, soprattutto a Genova, che è un po’ la culla della pallanuoto”.

Il tecnico biancoverde mette in evidenza le insidie del match con il Posillipo: “Credo che la crescita esponenziale del Posillipo, specialmente nelle ultime tre settimane, sia sotto gli occhi di tutti. Hanno una rosa importante e sono convinto che questo sarà un quarto di finale molto difficile. Dovremo cercare di non ripetere gli errori commessi a Napoli nel match di campionato, evitando quindi di essere troppo nervosi in certe situazioni e cercando di leggere bene ogni fase. Poi, dovremo difendere e avere un’idea difensiva sui loro esterni e sui loro centri: questo sarà un aspetto molto importante. Sono convinto che, in queste partite secche, chi sbaglia meno porta a casa il risultato”.

Napolitano “Vogliamo arrivare più lontano possibile”

Parla anche capitan Christian Napolitano, che conferma la volontà della squadra di centrare un obiettivo storico. “Vogliamo arrivare il più lontano possibile – dice – anche se sappiamo che non sarà facile, perché le avversarie sono tutte competitive e perché siamo in una fase particolare della stagione, visto che siamo già oltre la metà del campionato. Da un lato c’è la stanchezza di questo momento della stagione, dall’altro ci sono le difficoltà che noi stiamo vivendo, anche se questo non deve incidere ma anzi ci deve spingere ad andare tutti insieme a caccia del miglior obiettivo possibile. Noi lavoriamo ogni giorno duramente, nonostante tutti gli ostacoli, perché non abbiamo mai fatto un anno così nella nostra vita. Ci troviamo ad allenarci in piscine non idonee per noi, una situazione terribile, che però non deve essere un alibi”.

L’Ortigia e il peso di giocare le partite casalinghe a Catania

Napolitano, pur non cercando alibi, sottolinea però il peso della situazione della Caldarella, da tanti punti di vista: “Credo che anche tra i nostri tifosi ci sia molto malumore per questa situazione. A mio avviso, l’Ortigia non ha mai avuto una squadra così forte. Malgrado tutto, infatti, siamo terzi in A1 e puntiamo ai primi 5 posti, siamo in Final Eight di Coppa Italia. A Siracusa la gente ama la pallanuoto e vorrebbe vederci giocare in casa. Non tutti possono venire a Catania. Noi siamo stanchi, non ce la facciamo più, a volte rientriamo tardissimo la sera. Non vediamo l’ora di poterci nuovamente allenare e giocare a casa, così come non vedono l’ora i ragazzi delle giovanili e le loro famiglie”.

“Col Posillipo sfida difficilissima”

Il capitano biancoverde, infine, si concentra sulla sfida dei quarti contro il Posillipo: “Sarà una partita difficilissima, perché loro si stanno ritrovando, hanno riabbracciato Pino Porzio in panchina e l’effetto di questo ritorno sui giocatori è evidente. Adesso sono più squadra. Sono certo che quella di domani sarà una bella battaglia”.

Il Telimar affronta la favorita Pro Recco

Un destino che sembra già scritto, quello del Telimar alle Final Eight di Coppa Italia. Ospite dello Sporting Club Quinto, il Club dell’Addaura, arrivato secondo nel suo girone preliminare a ottobre scorso, dovrà affrontare ai quarti di finale i Campioni della Pro Recco. Appuntamento, venerdì 24 febbraio, con fischio d’inizio alle 17. La partita verrà trasmessa in diretta su Waterpolo Channel.

Le due squadre si sono affrontate in campionato lo scorso 15 ottobre a Palermo con un netto successo dei liguri per 13-5 nonostante una cinquina di Del Basso.

Dopo la bella prestazione della scorsa settimana in trasferta a Brescia, subito un’altra missione impossibile per i palermitani, che hanno mostrato dall’inizio della stagione ad oggi una netta crescita: “Quella di domani, purtroppo, è una partita sulla carta chiaramente chiusa – commenta l’allenatore Marco Baldineti – . E sarà ancora più difficile perché oltre all’assenza di Alex Giorgetti, ancora fuori per l’infortunio alla mano, ci mancherà anche Hooper, che deve scontare una squalifica. Dal canto nostro, ce la metteremo tutta, come abbiamo fatto in Campionato e come è nel nostro spirito”.

La nuova formula delle Final Eight prevede che anche chi verrà sconfitto ai quarti possa continuare a giocare per stabilire la classifica dal quinto all’ottavo posto. Un format che prevede vantaggi e svantaggi allo stesso tempo: “Può essere utile – spiega il tecnico ligure – per fare esperienza, per amalgamare ancora di più un gruppo che si conosce da pochi mesi, per rodare ulteriormente quegli automatismi fondamentali per lo sprint finale in Campionato. Tuttavia – avverte – queste sono partite rischiose perché tutti dicono che non servono a niente. Eppure, nessuno ci sta a perdere queste sfide. E il pericolo di infortunio è sempre in agguato. Tre partite in tre giorni sono tante. E i play-off che sono il nostro vero obiettivo in questa stagione sono dietro l’angolo”, conclude Baldineti.

Giliberti “Recco è la squadra più forte del mondo”

Marcello Giliberti, Presidente del Telimar racconta “Partiamo per Genova per onorare questa Final Eight di Coppa Italia, alla quale abbiamo conquistato l’accesso per il terzo anno consecutivo. Nella stagione 2010-2021, in cui abbiamo ospitato le Final Four a Palermo siamo arrivati terzi, mentre siamo giunti quarti nella scorsa stagione 2021-2022, conclamando il nostro ottimo stato di forma. Quest’anno, purtroppo, incrociamo subito il Recco, la squadra più forte del mondo, contro la quale non avremo nulla da fare, se non cercare di onorare la vasca chiudendo il match con un risultato dignitoso. A seguire recupereremo Johnny Hooper, che avrà scontato la giornata di squalifica rimediata nella prima fase, e cercheremo di chiudere la manifestazione con una posizione in classifica – fra il quinto e l’ottavo posto – più alta possibile, fermo festando che sarà un’impresa veramente ardua”.

E conclude: “Questa sarà, però, per noi una buona opportunità per giocare tanto, cercando di recuperare i tanti disagi che stiamo subendo nella corrente stagione sportiva per le ripetute chiusure della vasca coperta della nostra amata piscina Olimpica comunale”.

Il programma della Final Eight di Coppa Italia

Questo è il programma della Final Eight di Coppa Italia che si disputa dal 24 al 26 febbraio a Genova alla Piscina Marco Paganuzzi che ospita per la seconda edizione consecutiva la fase conclusiva del Trofeo. Il 24 febbraio di disputeranno i quarti di finale, il 25 febbraio si giocheranno le semifinali nonché le partite che assegneranno i posti dall’ottava alla quinta piazza. Domenica 26 febbraio giornata di finali. Si parte da quella per il settimo posto fino a quella che assegna il Trofeo.

1a Giornata – venerdì 24 febbraio 2022

Quarto di Finale 4

Alle 15 C.C. Ortigia 1928 – C.N. Posillipo, diretta WP Channel

Quarto di Finale 2

Alle 17 Pro Recco N E Pn – Telimar, diretta WP Channel

Quarto di Finale 3

Alle 19 R.N. Savona – Genova Quinto, diretta RAISport

Quarto di Finale 1

21 An Brescia – Pallanuoto Trieste, diretta RAISport

2a Giornata – sabato 25 febbraio 2022

Semifinale 1 – 5°/8° posto

Alle 15 Perdente Quarto 1 – Perdente Quarto 4

Semifinale 2 – 5°/8° posto

Alle 17 Perdente Quarto 2 – Perdente Quarto 3

Semifinale 4 – 1°/4° posto

Alle 19 Vincente Quarto 2 – Vincente Quarto 3 diretta RAIPlay

Semifinale 3 – 1°/4° posto

Alle 21 Vincente Quarto 1 – Vincente Quarto 4 diretta RAIPlay

3a Giornata – domenica 26 febbraio 2022

Finale 7°/8° posto

Alle 10 Perdente Semifinale 1 – Perdente Semifinale 2

Finale 5°/6° posto

Alle 12 Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

Finale 3°/4° posto

Alle 14 Perdente Semifinale 3 – Perdente Semifinale 4

Finale 1°/2° posto

Alle 16 Vincente Semifinale 3 – Vincente Semifinale 4

Gli orari degli incontri sono soggetti ad eventuali variazioni del palinsesto Rai.