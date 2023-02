Pallanuoto maschile Serie A1, a Nesima la supersfida finisce 8-8

Finisce senza vincitori né vinti il super derby di Sicilia tra Ortigia e Telimar, match clou della seconda giornata di ritorno del massimo campionato nazionale di serie A1 di pallanuoto maschile.

L’attesa sfida tra due squadre di vertice giocata alla piscina di Nesima a Catania si chiude 8-8 dopo quattro frazioni estremamente equilibrate dove nessuna è riuscita ad avere la meglio. Sia i biancoverdi di Stefano Piccardo che i palermitani di Marco Baldineti non sono mai andati in vantaggio di oltre un gol. Sfida dove i portieri, Tempesti per i siracusani e Jurisic per gli ospiti, e le relative difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Tutta un’altra sfida rispetto a quanto successe all’andata che lo scorso 2 novembre vide trionfare gli aretusei 8-16 a Palermo

Le due siciliane proseguono il cammino verso i play off scudetto

Un punto per uno che fa bene ad entrambe. L’Ortigia rimane ancorata al terzo posto con 34 punti con tre lunghezze di vantaggio proprio sul Telimar e sulla Rari Nantes Savona vittoriosa nel derby ligure sul Genova Quinto. Staccato il Trieste che ha perso come da pronostico piuttosto nettamente in casa dei campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco capolista incontrastati a punteggio pieno.

Non si ferma, dunque, il cammino delle due siciliane in classifica. Entrambe sono in zona play off scudetto.

Derby combattutissimo, è batti e ribatti continuo

Nella prima frazione Alex Giorgetti del Telimar è il protagonista: è lui a portare in vantaggio i suoi in avvio, è ancora lui a raddoppiare subito dopo il pareggio di Francesco Cassia. Francesco Condemi trova ancora il pari siglando l’unica rete della partita nel secondo parziale.

Dopo l’intervallo lungo il match decolla e diventa ancora più bello: Hooper segna per gli ospiti con l’uomo in più regalando il terzo vantaggio al Telimar. Cassia e Ferraro però trovano il varco giusto per ribaltare la situazione e portare sul 4-3 il punteggio per l’Ortigia. Il bomber Max Irving pareggia.

L’Ortigia passa con Francesco Cassia in superiorità. Ed allo stesso modo del Basso trova il pari ed Irving il nuovo controsorpasso del Telimar. Ferrero sigla il 6-6 e ad inizio dell’ultima frazione anche il nuovo +1 degli uomini di Piccardo.

Ancora del Basso trova il pari, poi Napolitano sguscia per l’8-7 dell’Ortigia. Sembra fatta ma Irving, al 36mo gol stagionale, regala il pareggio nel finale. A fine match Cassia e Ferrero mattatori per i biancoverdi con 3 reti a testa. Per il Telimar stesso bottino di Irving, poi doppiette per Giorgetti e Del Basso.

Piccardo “La Sicilia due squadre così non le ha mai avute”

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo è soddisfatto della sua squadra e dello spettacolo offerto da questo bellissimo derby: “Penso che la Sicilia due squadre così di alto livello non le abbia mai avute. Oggi per me è stata la partita più bella del campionato, per intensità e ardore agonistico. In una gara così è inevitabile che ci siano degli errori individuali che solitamente non vengono commessi, però siamo contenti del risultato contro un’ottima formazione, allenata bene. Sono molto contento, perché i ragazzi hanno risposto alla grande in un periodo di difficoltà estrema. Analizzeremo il match certamente, perché abbiamo sbagliato tante situazioni nelle quali solitamente ci comportiamo in maniera diversa, ma devo fare complimenti alle due squadre. È stata una bellissima sfida”.

Baldineti “Pareggio giusto”

Anche il tecnico del Telimar Marco Baldineti ha commentato l’andamento del match. Queste le sue parole: “Partita equilibrata e si poteva concludere con la vittoria di misura dell’una o dell’altra contendente. L’unico rammarico è che sull’ultima azione avremmo potuto giocare meglio l’uomo in più. Alla fine, il pareggio è il risultato più giusto. Arrivavamo a questo appuntamento dopo l’unica sfida persa contro di loro con diversi gol di scarto degli ultimi anni. Da quel momento la squadra ha continuato a lavorare, a crederci e a crescere. Lo dimostra la vittoria contro il Savona. Abbiamo fatto grandissimi progressi. Siamo sulla strada giusta per riuscire a combattere per un posto tra le prime sei o forse quattro. Da una sconfitta rotonda ad una quasi vittoria: adesso siamo allo stesso livello dell’Ortigia”.

Ortigia – Telimar, il tabellino

Cc Ortigia 1928-Telimar 8-8

Parziali: 1-2; 1-0; 4-4; 2-2

Cc Ortigia 1928: S. Tempesti, F. Cassia 3, Giribaldi, A. Condemi, Di Luciano, Velkic, Ferrero 3, J. Gorria Puga , F. Condemi 1, Rossi, Vidovic, Napolitano 1, Ruggiero. Allenatore Stefano Piccardo.

Telimar: E. Jurisic, M. Del Basso 2, A. Vitale, F. Di Patti, A. Giorgetti 2, J. Hooper 1, A. Giliberti, A. Pericas Eixarch, F. Lo Cascio, D. Occhione, R. Lo Dico, M. Irving 3, D. Washburn. Allenatore Davide Baldineti.

Arbitri: Bianco e Navarra

Note. Usciti per limite di falli Giorgetti (T) e Ferrero (O) e Di Luciano (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CC Ortigia 3/11; Telimar 5/13. Nel primo tempo F. Condemi (O) sbaglia un rigore (palo). Espulsi nel quarto tempo l’allenatore Baldineti (T) per proteste e Lo Cascio (T) per comportamento antisportivo. Ammonito tecnico Piccardo (O) nel quarto tempo. Spettatori 200 circa.

Serie A1, i risultati della 15ma giornata

Anzio Waterpolis – De Akker Team Bologna 9-5

Ortigia – Telimar 8-8

Posillipo – Bogliasco 7-6

Pro Recco – Trieste 16-5

Rari Nantes Savona – Genova Quinto 10-8

Salerno – Brescia si gioca in serata

Nuoto Roma – Nuoto Catania si gioca l’11 marzo.

La classifica, Ortigia mantiene il terzo posto, Telimar quarto

Vola la Pro Recco, sempre capolista a punteggio pieno. Reggono Ortigia, terzo e Telimar quarto. In coda, Nuoto Catania sempre penultima ma deve recuperare la partita con la Nuoto Roma e nel frattempo il Posillipo scappa a quota 11 dopo aver superato il Bogliasco fanalino di Coda.

Pro Recco 45 punti; Brescia* 39; Ortigia 34; Telimar e Savona 31; Trieste 30; Genova Quinto 21; Anzio Waterpolis 14; De Akker Team Bologna e Salerno* 13; Posillipo 11; Nuoto Roma* 10; Nuoto Catania* 7; Bogliasco 4.