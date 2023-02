Pallanuoto serie A1, biancoverdi col Genova Quinto, palermitani a Bogliasco

Il calendario potrebbe dare una mano all’Ortigia ed al Telimar che potrebbero allungare in classifica sulle dirette inseguitrici e saldare ulteriormente la terza e la quarta posizione che significa play off scudetto.

È ricca di sfida interessanti la diciassettesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile con l’Ortigia che ospita a Catania (non sono stati ancora risolti i problemi alla piscina Caldarella, ndr) l’ostico Genova Quinto, il Telimar che fa visita al fanalino di coda Bogliasco e la delicata trasferta ad Anzio per la Nuoto Catania che va a caccia di punti salvezza.

Gli aretusei ed i palermitani potrebbero avere un’occasione ghiotta per aumentare il loro vantaggio dato la sfida tra Rari Nantes Savona e Trieste, contendenti più agguerrite nella lotta per gli ultimi due posti che danno accesso agli spareggi scudetto.

Ortigia incerottata per la sfida al Genova Quinto

L’Ortigia è pronta per il match con i liguri del Genova Quinto che si giocherà sabato 11 febbraio alle 14.30 alla piscina di Nesima a Catania (diretta streaming sulla pagina Facebook del club biancoverde). Ma si presenta con un roster incerottato.

Ancora una volta, Piccardo dovrà fare i conti con le assenze e non potrà dunque disporre della rosa al completo. Contro il Quinto non ci saranno due pedine fondamentali come Cassia, alle prese con il problema al ginocchio, e Di Luciano, fuori per motivi familiari.

Inoltre, Vidovic non sarà al meglio, visto che è appena rientrato dopo due giorni di influenza. Insomma, certo non la maniera migliore per prepararsi ad affrontare una squadra ostica come quella genovese, che può contare su diversi giocatori di grande valore ed esperienza. La squadra biancoverde dovrà far leva su tutte le proprie forze mentali e sulla compattezza del gruppo per poter battere un avversario che all’andata, nel quarto tempo, si rese pericoloso, senza però riuscire a impedire la vittoria dell’Ortigia.

I biancoverdi proveranno a centrare un nuovo successo per rafforzare la terza posizione in solitaria in classifica dietro al duo Pro Recco e Brescia che si affrontano.

Piccardo “Non siamo in condizioni ottimali”

Il tecnico dell’Ortigia Stefano Piccardo, parla alla vigilia della sfida della condizione della squadra e delle assenze pesanti con le quali dovrà fare i conti: “Le condizioni del gruppo, dopo Bologna, non sono ottimali. Mancheranno Cassia, che si è dovuto fermare per fare accertamenti al ginocchio, e Di Luciano, che ha avuto un problema in settimana. In più, abbiamo avuto Stefan Vidovic con la febbre per due giorni. Non è un periodo facile e penso che quella di domani, delle ultime tre partite giocate, sia la più difficile, per tutta una serie di fattori. Innanzitutto, perché giochiamo contro un avversario forte, che ha dimostrato di essere una buonissima squadra; poi perché non giochiamo ancora a casa nostra; infine, perché non siamo al completo. Tutti elementi che ci devono spingere a tenere ben aperti gli occhi. All’andata, a Genova, per tre quarti giocammo una buona pallanuoto, ma nel finale facemmo una fatica incredibile”.

“Ortigia-Genova Quinto sarà una partita molto fisica”

Piccardo rimarca la particolare difficoltà della partita che aspetta i suoi: “Sarà un match prevalentemente fisico, loro imposteranno la gara sul piano fisico, noi dovremo essere bravi a resistere, sia sotto l’aspetto mentale sia sotto quello della condizione. Sicuramente, considerate le assenze, dovremo modificare qualcosa nel nostro modo di giocare ma in ogni caso dovremo attaccare il Quinto sfruttando le nostre caratteristiche. Cercheremo di avere sempre profondità e di portare transizioni veloci che possano aprire il gioco per i nostri centroboa. Questa potrebbe essere la chiave della partita. Il Quinto è una buona squadra, ha uno dei tre stranieri più forti del campionato, che è Molina, oltre a una batteria di giocatori di tutto rispetto, come Figari, Nora, Di Somma, il portiere. Sarà una gara molto complicata, ma bella da giocare”.

Telimar a caccia dei tre punti a Bogliasco

Vittoria per continuare a navigare in quarta posizione. Questo l’imperativo del Telimar che sabato 11 febbraio alle 15 sarà ospite del Bogliasco. La sfida verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club ligure.

I palermitani puntano a consolidare ancora di più la classifica, che li vede da soli al quarto posto dopo la vittoria di sabato scorso ottenuta a Palermo contro il Posillipo. I tre punti sono l’obiettivo per l’allenatore Marco Baldineti, che contro il fanalino di coda del campionato vuole anche un ulteriore step nella crescita del gruppo. “Non bisogna sottovalutare queste sfide – sottolinea, ripensando alle difficoltà riscontrate all’andata – Bogliasco è un’ottima squadra che, specialmente in casa, ha messo in difficoltà tutti. Dobbiamo, quindi, stare veramente attenti. Andiamo lì per imporre il nostro gioco, per far bene, oltre che per vincere. Il nostro approccio deve essere convinto e determinato”.

Andrea Condemi, difensore dell’Ortigia, si affida alla forza del gruppo: “La partita contro il Quinto, vista la nostra classifica, sarà sicuramente molto importante per il nostro percorso, per poter proseguire nella corsa verso il nostro obiettivo. Sarà un match fisico, come lo sono stati quelli dello scorso anno ai play off per il 5° posto e come è stato anche quello di quest’anno, all’andata. Avremo delle assenze importanti, ma la situazione non cambia, perché siamo un gruppo coeso, una squadra, e crediamo in quello che stiamo facendo. Speriamo di arrivare laddove vorremmo, sapendo che per riuscirci bisogna passare anche da queste partite che, visto il momento, sono molto più importanti di altre ”.

Palermitani senza Giorgetti recuperano Irving

Il tecnico, però, perde un pezzo fondamentale del suo scacchiere, Alex Giorgetti. L’ex Azzurro, infatti, è costretto a restare fuori dai giochi al momento per la lussazione all’indice della mano destra. L’attaccante con passaporto italiano e ungherese si è infortunato in occasione del suo terzo gol personale ai partenopei. Recuperato, invece, Max Irving, dopo il colpo accusato durante la sfida di sabato scorso: “L’infortunio di Giorgetti ha sicuramente rovinato un po’ quella che è stata anche una buona vittoria col Posillipo – dice il tecnico rientrato dalla giornata di squalifica –. Questa settimana non siamo mai stati al completo. Mercoledì è rientrato Max, che si è ripreso bene. Purtroppo per Alex, invece, il discorso è diverso e ci vorrà qualche settimana per riaverlo con noi”.

Nuoto Catania cerca punti salvezza ad Anzio

Trasferta delicata per la Nuoto Catania che dopo il pareggio interno con la Rari Nantes Savona punta a fare punti importanti in ottica salvezza lontano dalla piscina di casa. La sfida si giocherà sabato 11 febbraio alle 16.30.

I rossazzurri che sono penultimi a quota 8 punti in classifica si troveranno di fronte all’Anzio che di punti ne ha 14 per quello che è a tutti gli effetti una sfida salvezza.

Il direttore sportivo Giuseppe Leonardi ha detto: “Il pareggio in casa con il Savona ha chiuso un gruppo di partite con squadre che lottano per i play off e per lo scudetto. La consapevolezza di aver fatto delle buone prestazioni ci deve ora permettere di affrontare partite che sono più alla nostra portata senza facili entusiasmi. Nessun calo di tensione può essere giustificato e domani ad Anzio incontreremo un’ottima squadra e sarà uno scontro molto duro e teso sportivamente parlando. L’obiettivo salvezza va costruito ora partita dopo partita con determinazione e volontà”.

Serie A1 maschile, il programma della 18ma giornata

Nuoto Roma – Salerno

Ortigia – Genova Quinto

Bogliasco – Telimar

Pro Recco – Brescia

Rari Nantes Savona – Trieste

Posillipo – De Akker Team Bologna

Anzio – Nuoto Catania

Classifica, Ortigia terzo, segue il Telimar

Questa la classifica aggiornata. Pro Recco 48 punti; Brescia 45; Ortigia 37; Telimar 34; Rari Nantes Savona 32; Trieste 31; Genova Quinto 24; Anzio 14; De Akker Team e Salerno 13; Posillipo e Nuoto Roma 11; Nuoto Catania 8; Bogliasco 4.