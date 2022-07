Pallanuoto giovanile, gli aretusei difendono il titolo

Soffre per metà partita ma poi va in vantaggio e dilaga. A Monterotondo (in provincia di Roma), l’Ortigia vince 13-6 la sfida con l’Iren Genova Quinto e vola nella finale scudetto Under 20 di pallanuoto maschile. Questi i parziali: 2-2, 1-1, 2-5 e 1-5.

Domani, venerdì 8 luglio alle 20.30, i ragazzi allenati da Stefano Piccardo – campioni d’Italia in carica – cercheranno il bis tricolore affrontando la Roma Vis Nova che ha superato ai rigori la Rari Nantes Savona.

Avvio difficile per l’Ortigia Under 20

Avvio difficile per gli aretusei. La semifinale con i liguri è lenta, le difese prevalgono ma sono i ragazzi del Quinto ad imbrigliare i siciliani. Nelle prime fasi di gioco il Sette siracusano fa fatica e deve anche inseguire gli avversari.

Tuttavia, il potenziale dell’Ortigia Under 20 è importante. Diversi ragazzi militano in prima squadra in A1 ed hanno anche esperienze in Len Euro League.

Seconda metà di gioco in favore degli aretusei

E così, dopo aver pareggiato quasi a fatica ed aver chiuso i primi due parziali sul 3-3, l’Ortigia non dà scampo ai pur bravi avversari prendendo il largo e chiudendo in scioltezza questa semifinale. Addirittura 10 le reti dei siciliani nelle restanti due frazioni.

Il tecnico Stefano Piccardo alla vigilia aveva presentato la partita come una sfida difficile. Così è stato soprattutto nella prima metà con il Quinto che si è difeso piuttosto bene.

Domani il match scudetto, l’Ortigia Under 20 a caccia del bis

In molti si aspettavano una finale tra Ortigia e Rari Nantes Savona. Così non è stato. Se i biancoverdi hanno rispettato i pronostici, l’altra semifinale ha avuto un epilogo a sorpresa maturato al termine dei rigori. La Roma Vis Nova, che può considerarsi padrona di casa, ha avuto la meglio. Il club capitolino ha vinto in questa stagione il campionato Under 18 e cerca la storica accoppiata.

Gli aretusei, dal canto loro, dopo il successo dello scorso anno ai danni del Posillipo ottenuto lo scorso anno tra le mura amiche, vogliono lo storico bis. La partita si giocherà domani 8 luglio alle 20.30 a Monterotondo.