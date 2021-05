"Usano il binocolo per guardarmi mentre gioco"

Paige Spiranac è una golfista ma anche una social influencer: su Instagram ha un seguito di oltre 3 milioni di follower. La donna ha, però, rivelato di essere spesso spiata dagli uomini nei campi da golf. Lo racconta LadBible.com.

La sportiva, in un podcast, ha raccontato il modo con cui viene accolta nei club esclusivi dopo che il New Jersey Pine Valley ha annunciato che (finalmente) avrebbe permesso anche alle donne di diventare membri.

Tuttavia, stando a quanto raccontato dalla 28enne, c’è ancora molta strada da fare per rendere il golf uno sport più inclusivo: «Sono stata in un country club dove i ragazzi usano il telemetro (uno speciale binocolo, n.d.r.) per guardarmi», ha affermato.

Paige ha detto: «C’è stato chi, mentre camminavo, ha detto: ‘Chi ha lasciato uscire la ragazza dal carrello per giocare?’ Non ti fanno sentire la benvenuta».

Lo scorso anno la golfista ha affermato: «È come se per tutta la vita ho cercato di trovare un posto in cui potermi inserire e in cui sentirmi a mio agio e in pace ma non l’ho ancora trovato. Il golf è il posto peggiore in assoluto per me perché sono l’esatto opposto di tutto ciò che un golfista dovrebbe essere e io non lo sono. Non sono raffinata. Sono cruda, reale e indosso quello che voglio».

Il Pine Valley Golf Club, però, sta cercando di fare un passo nella giusta direzione. Ha annunciato la scorsa settimana che i linguaggi sessisti saranno rimossi dallo statuto. Inoltre, fino a oggi, alle donne era consentito di giocare sul campo solo di domenica pomeriggio e adesso si sta arrivando a un «cambiamento storico», come detto ai soci dal presidente del club Jim Davis.