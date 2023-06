Basket femminile, la giovane siciliana è tra le 12 scelte di Lino Lardo

Lo scudetto, la Coppa Italia, la Super Coppa Italiana, lo storico terzo posto nella Final Four di Eurolega con Schio ed ora la convocazione in Nazionale maggiore per gli Europei di basket femminile. La palermitana Costanza Verona è nella lista delle 12 convocate di coach Lino Lardo in vista della massima rassegna continentale che si disputerà dal 15 al 25 giugno in Israele e Slovenia.

La stagione di Costanza Verona in sintesi

Costanza Verona ha realizzato in campionato una media di 8,6 punti, 3,7 assist e 3,2 rimbalzi di media. In Eurolega i numeri non sono stati troppo distanti per la giovane playmaker-guardia palermitano con 7,2 punti, 3,5 assist e 3,3 rimbalzi.

Tra le sue caratteristiche peculiari la freddezza: se la palla scotta, lei è una buonissima garanzia di affidabilità per i momenti importanti. Nel suo caso non tutto si vede dai numeri, ma anche da una testa pensante. Il futuro dell’Italia in fatto di play è in buonissime mani, anche se lei rivendica la natura di realizzatrice.

Ha vinto l’Europeo Under 20

La giocatrice palermitana, classe 1999, ha vinto l’oro, da capitano, agli Europei Under 20 del 2019 in Repubblica Ceca con una media di 10.3 punti a partita, 4.6 rimbalzi e 3.3 assist.

Italia nel girone B a Tel Aviv

L’Italia è stata inserita nel girone B a Tel Aviv con Repubblica Ceca, Belgio e le padrone di casa di Israele.

Esordio alle 14 di giovedì 15 giugno la Repubblica Ceca, poi venerdì 16 in campo alle 14.30 Israele. Il gruppo eliminatorio si chiude domenica 18 giugno col Belgio alle 14.15

La prima classificata vola direttamente ai quarti. Le, invece, ultime vengono eliminate. Seconda e terza spareggi incrociati per il passaggio del turno: la seconda del girone B con la terza del girone A, la terza del girone B con la seconda del girone A.

In Nazionale anche Laura Spreafico

Nella lista delle giocatrici per Euro 2023 anche Laura Spreafico, neo acquisto della Passalacqua Ragusa.

Per le in stagione 10,4 punti di media in campionato, 10,5 in EuroCup. Al Lointek Gernika Bizkaia ha vissuto una stagione di rilievo dove spesso ha avuto ruoli da protagonista facendosi trovare pronta. Dall’arco, e non solo, è sempre pronta.

