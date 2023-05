Basket femminile, la palermitana segna 17 punti in gara 2, orange al 12mo titolo

Ormai è una conferma. Una consacrazione. Costanza Verona si ripete ed a distanza di poco meno di un anno, vince ancora lo scudetto con Schio. Per le venete è il 12mo titolo italiano, per la giocatrice palermitana è il secondo successo tricolore personale di fila.

Costanza Verona ieri sera è stata tra le protagoniste della vittoria per 84-79 delle Orange sulla Virtus Segafredo Bologna in Gara 2 della finale tricolore che si è giocata davanti al pubblico di casa del PalaRomare. Un risultato che fa il paio con il successo esterno in gara 1 per 82-84.

Davanti al pubblico amico, infatti, Verona ha firmato 17 punti. Un apporto significativo e decisivo mentre miglior marcatrice è Marina Mabrey con 37.

E’ la 23enne siciliana che dà il via alla rimonta iniziale di Schio che recupera sulle avversarie firmando 5 punti nel primo quarto. E continua a dare il suo apporto nel resto del match segnando canestri importanti in un match tirato molto di più di quanto non dicano le 8 lunghezze di distacco tra le due formazioni alla sirena finale.

Al termine della partita 17 punti per la playmaker-guardia palermitana con 5 su 8 da 2 punti, 2 su 3 dall’arco dei 6.25m (da 3 punti) ed 1 su 3 dalla lunetta dei tiri liberi. Ed inoltre 3 rimbalzi difensivi, 1 stoppata, 1 assist ed 1 palla rubata.

Nuova festa, terzo trofeo stagionale per Costanza Verona

Alla fine è nuovamente festa in una stagione ricca di soddisfazioni con la Coppa Italia conquistata poche settimane fa, la Super Coppa vinta in avvio di stagione. Ed anche se non è stata una vittoria, c’è da festeggiare il terzo posto in Eurolega, risultato storico non solo per la giovane giocatrice palermitana ma anche per la pallacanestro italiana che non vedeva una formazione tra le prime tre classificate della maggiore kermesse continentale da 21 anni.

Anche in tutta la stagione europea la numero 8 si è fatta valere dando un contributo notevole a Schio per il raggiungimento del notevole risultato.

Sguardo alla Nazionale per gli Europei

Finita la nuova stagione, trionfale, con il club, Costanza Verona guarda alla Nazionale. Avendo già raccolto diverse convocazioni in Azzurro dal tecnico Lino Lardo durante le qualificazioni agli Europei è tra le papabili per una maglia anche per la fase finale della rassegna che si disputerà dal 15 al 25 giugno tra Tel Aviv (Israele) e Lubiana (Slovenia). La Nazionale è stata sorteggiata nel Girone B unitamente a Belgio, Repubblica Ceca ed alle padrone di casa di Israele.

In Nazionale maggiore, Verona conta 10 presenze con 90 punti realizzati. Miglior score, attualmente, nella partita vinta dall’Italia sulla Slovacchia per 81-60 nel match delle qualificazioni agli Europei 2023 del 26 novembre 2022 quando firmò 16 punti.

Costanza Verona ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili vincendo con l’Under 20 nel 2019 l’Europeo di categoria da capitano. Prima volta per l’Italia.