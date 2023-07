Serie B, sabato il test col Bologna

Il Palermo riprende gli allenamenti a Ronzone. Dopo il test di ieri con la Virtus Verona – perso 1-0 contro la formazione veneta che gioca in serie C – gli uomini allenati da Eugenio Corini hanno svolto una seduta di recovery tra fisioterapia e piscina al mattino.

Nel pomeriggio, invece, i rosanero hanno svolto un’attivazione e torello, combinazioni offensive e potenza aerobica.

Aurelio e Stulac in gruppo

Buone notizie per il tecnico Corini: Giuseppe Aurelio e Leo Stulac hanno lavorato in gruppo. Segno che le noie fisiche sono state superate. Da verificare ovviamente se saranno disponibili per la sfida con il Bologna di sabato 22 luglio.

Sabato a Rovereto amichevole col Bologna

Sabato 22 luglio alle 18 il Palermo torna in campo per la terza amichevole pre-campionato. E sarà un ostacolo ancora più probante. A Rovereto, in provincia di Trento, Brunori e compagni affronteranno il Bologna, formazione che milita in serie A. La squadra felsinea allenata da Thiago Motta, nono nell’ultimo campionato di massima serie, sta svolgendo la sua preparazione a Rio Pusteria, località non troppo lontana da Ronzone.

Sarà un test che potrebbe dare ulteriori indicazioni sulla squadra che ieri con la Virtus Verona non ha impressionato e che è stata beffata in avvio ripresa senza poi creare particolari pericoli alla porta veneta.

Il Bologna ha iniziato la preparazione lo scorso 12 luglio. Quattro giorni fa hanno affrontato la prima amichevole, contro i dilettanti del Rio Pusteria vincendo largamente (come era ampiamente prevedibile) col 13-0 con quaterna di Ebone e tripletta di Arnautovic.

Dopo questa partita il Palermo proseguirà la preparazione pre-campionato per poi trasferirsi, il prossimo 26 luglio, nella vicina Pinzolo per l’ultima parte del ritiro.

Con Legnago e Trento le ultime amichevoli

I rosanero ancora in campo il 30 luglio giocando con il Legnago – formazione di serie C – a Pinzolo alle 16.30.

Il ciclo di test si chiude venerdì 4 agosto alle 18 allo stadio Briamasco di Trento con la locale formazione allenata dall’ex Bruno Tedino che gioca in terza serie. Subito una sfida contro il recentissimo passato per il portierino Sebastiano Desplanches, neo acquisto rosanero che si è presentato oggi, che proprio con i gialloblu locali ha disputato l’ultima parte della stagione passata guadagnando la salvezza diretta senza dover passare dalla lotteria dei play out.