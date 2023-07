Il secondo test si gioca nel pomeriggio alle 17 a Ronzone

Seconda amichevole pre-campionato per il Palermo. La squadra rosanero torna in campo dopo la sfida di sabato scorso con la rappresentativa della Bassa Anaunia.

Nel pomeriggio odierno, sul campo di Ronzone – sede del ritiro di Brunori e compagni – la formazione allenata da Eugenio Corini gioca con la Virtus Verona, formazione del campionato di serie C. Calcio di inizio alle 17. Sicuramente una partita vera rispetto a quella dello scorso 15 luglio che, ricordiamo, è finita 12-0 contro i dilettanti della rappresentativa locale che milita nel torneo di Promozione trentina.

La Virtus Verona ha disputato i play off per la promozione in serie B dopo aver chiuso al sesto posto il proprio girone di serie C. I veneti sono arrivati fino al primo turno nazionale (gli ottavi di finale) dei play off, sconfitti dal Pescara di Zeman nel doppio confronto concluso 2-2 a Verona e 3-1 in Abruzzo per i biancoblu.

Sarà quindi interessante vedere all’opera i nuovi arrivati ed anche le soluzioni tattiche provate in questi giorni di ritiro. Corini proverà il 4-3-3 o il 4-4-2? E contro una squadra più solida come si muoveranno Insigne, Mancuso, Lucioni, Ceccaroni e Vasic? Si attendono prime conferme fermo restando che si tratta appena della seconda delle cinque amichevoli di questo inizio di stagione e che si tratta comunque di calcio d’estate.

Alcuni acciaccati nel Palermo

Per questa sfida, Eugenio Corini dovrà fare a meno a alcuni giocatori. Sono ben cinque i calciatori non al meglio: Di Mariano, Aurelio, Stulac, Buttaro e Mateju.

Certamente non ci sarà Francesco Di Mariano, l’esterno, la settimana scorsa, si è sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso ma per il suo rientro serviranno almeno un’altra settimana.

Il 22 luglio sfida col Bologna

Il clou del programma delle amichevoli però fissato a sabato 22 luglio: il Palermo gioca col Bologna, formazione che gioca in massima serie. La partita si disputa a Rovereto alle 18.

Con Legnago e Trento gli ultimi test

I rosanero ancora in campo il 30 luglio giocando con il Legnago – formazione di serie C – a Pinzolo alle 16.30.

Il ciclo di test si chiude venerdì 4 agosto alle 18 allo stadio Briamasco di Trento con la locale formazione allenata dall’ex Bruno Tedino che gioca in terza serie. Poi inizierà la stagione: il 13 agosto il Palermo giocherà con lo Spezia il match ad eliminazione diretta dei 32mi di finale. Tra il 18 ed il 20 agosto (la Lega di B deve diramare i dettagli) la trasferta di Bari che aprirà il campionato.

Sempre che non si assista ad uno slittamento per via dei numerosi ricorsi e delle relative sentenze che stanno gettando nel caos la serie cadetta. Il Coni ha accolto il ricorso del Perugia che escluderebbe il Lecco mentre rigettato quello della Reggina che rimane ad ora esclusa. Insomma, una situazione complicata.

Ieri doppia seduta di allenamento

Continua a Ronzone la preparazione del Palermo. La squadra ha svolto un doppio allenamento.

Al mattino i rosanero hanno effettuato un’attivazione e circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione e mobilità ed una partita a campo ridotto.

Differenziato per Buttaro

Lavoro differenziato tra palestra e terapie per Alessio Buttaro: il calciatore, a causa di una gonalgia post traumatica, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno escluso lesioni osteo-articolari e prosegue il percorso riabilitativo per ridurre la sintomatologia dolorosa.

Desplanches ha ripreso il lavoro in campo dopo i Mondiali Under 20

Nel frattempo, il nuovo acquisto Sebastiano Desplanches, che ha ripreso il lavoro in campo dopo i Mondiali Under 20 e la pausa estiva, ha iniziato un percorso personalizzato di ricondizionamento atletico e di lavoro tecnico specifico, che proseguirà anche nei giorni in cui la squadra riposerà al termine della prima parte della preparazione in Trentino Alto Adige. Il portiere inizierà a lavorare in gruppo all’inizio del ritiro di Pinzolo.

Massolo al Vicenza

Infine ieri è stato ufficializzato il passaggio di Samuele Massolo al Vicenza, squadra di provenienza di Desplanches. Massolo, tra gli eroi della cavalcata nei play off dei rosanero nella stagione 2021-2022, lascia la maglia rosanero dopo due stagioni senza un minuto in serie B.