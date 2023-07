Serie B, l'amichevole si gioca mercoledì 19 luglio alle 17 a Ronzone

Tra acciacchi ed infortuni prosegue la preparazione del Palermo a Ronzone, in Trentino Alto Adige. I rosanero sono alla vigilia della seconda amichevole pre-campionato. Mercoledì 19 luglio a Ronzone con calcio di inizio alle 17, la squadra di Eugenio Corini affronterà la Virtus Verona, formazione di serie C allenata Luigi Fresco, tecnico da oltre 40 anni della squadra nonché presidente.

Quello con la formazione del “Ferguson d’Italia” è senza dubbio un test ben più probante rispetto a quello di sabato scorso con la rappresentativa della Bassa Anaunia finito 12-0 per i rosanero. Ma per questa sfida, il tecnico Eugenio Corini dovrà fare a meno a alcuni giocatori. Sono ben cinque i calciatori non al meglio: Di Mariano, Aurelio, Stulac, Buttaro e Mateju. Quest’ultimo aveva già iniziato la preparazione con i postumi di un problema fisico. Gli altri hanno avuto alcuni problemi nel corso del ritiro nella località trentina iniziato lo scorso 9 luglio.

Di Mariano assente

Certamente non ci sarà Francesco Di Mariano, l’esterno, la settimana scorsa, si è sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso ma per il suo rientro serviranno almeno 10-15 giorni.

Aurelio, Stulac e Buttaro in forse

Lavoro differenziato programmato per Giuseppe Aurelio, Francesco Di Mariano e Leo Stulac.

Alessio Buttaro, precauzionalmente a causa di una gonalgia in seguito ad uno scontro di gioco, non ha effettuato la seduta pomeridiana e ha lavorato con i fisioterapisti. In forte dubbio, quindi, questi tre giocatori.

Mateju parzialmente in gruppo

Ales Mateju, invece, ha lavorato parzialmente in gruppo. Ma anche il centrocampista sloveno dovrebbe saltare il test con i veneti.

Continua la preparazione a Ronzone

Prosegue la preparazione dei roosanero a Ronzone. Brunori e soci ieri hanno svolto di mattina un’attivazione tecnica, possesso palla ed una esercitazione tattica sulla fase offensiva, mentre nel pomeriggio attivazione e mobilità, sviluppi offensivi e potenza aerobica.