Serie B, finisce 3-2 con la squadra di Corini al settimo posto

Torna a vincere il Palermo che batte 3-2 il Pisa nella 17ma giornata del campionato di serie B. Ma quanta fatica per i rosanero che al Barbera tornano al successo grazie ad un gol di Segre nel finale. I tre punti servono alla squadra di Eugenio Corini per avanzare al settimo posto in classifica. I rosanero adesso sono settimi con 28 punti: recuperano una posizione grazie al pareggio tra Modena e Cittadella che permette ai siciliani di superare i Canarini. E cosa più importante guadagnano punti sulle altre.

Turno favorevole infatti per il Palermo che si avvicina al Cittadella e recupera terreno anche su Cremonese, Catanzaro, Como e Venezia, tutte battute dalle rispettive avversarie e cioè da Feralpisalò, Ascoli, Brescia e Sudtirol. In sostanza la squadra di Corini è a -5 dalla zona promozione occupata dal Venezia.

I rosa sfatano così il tabù Barbera tornando a vincere davanti al pubblico di casa dopo oltre un mese, ovvero dall’1-0 al Brescia nel recupero della seconda gioranta dell’8 novembre scorso. Ma ricordiamo che sono già 4 le sconfitte in casa.

I tre punti arrivano al termine di una partita difficile con i toscani che iniziano molto bene e vanno anche in vantaggio ma la rete di Marin viene annullata dopo consulto al Var. I rosanero passano dall’inferno al paradiso e dopo il grande pericolo arrivano le reti di Insigne e Brunori.

Sul 2-0 all’intervallo, il Palermo ha il grande demerito di farsi recuperare due reti. In avvio di ripresa segnano due gol in rapida successione con Marin e Valoti. Poi attorno all’ora di gioco il fallo a centrocampo di Marin su Coulibaly viene valutato da rosso dal Var ed il match cambia di nuovo. Segna nel finale Segre su cross di Insigne con errore pacchiano di Nicholas che sbaglia il tempo dell’uscita. I rosa in 10 contro 11 non chiudono la partita ed i toscani non riescono a pareggiare grazie anche ad alcuni interventi di Pigliacelli.

Da prendere i tre gol e i tre punti che accorciano la classifica e, teoricamente, rilanciano il Palermo ma per il gioco c’è da attendere. Il Pisa non ha demeritato. Soprattutto in parità numerica. Bene Insigne, in rete anche Brunori che però non chiude nel finale la partita. Pigliacelli ha il merito di salvare il risultato in diverse occasioni ma sul gol annullato a Marin avrebbe le sue colpe. Gli va bene che l’arbitro annulla. Ma la difesa ha fatto acqua e le due reti in rapida successione dei toscani ne è la riprova. Nondimeno gli ospiti quando riescono ad impostare il loro gioco danno l’idea di pericolosità. Il Palermo soffre dannatamente ma ha il merito di scuotersi dopo il gol subito ed annullato dal Var. Insigne in grande spolvero e bene l’attacco.

Rosa fuori dalla crisi? Le sfide con Como e Cremonese che chiuderanno il 2023 diranno se effettivamente sarà così.

Le scelte di Corini

Il tecnico del Palermo torna al 4-3-3 ma con alcune novità. Al posto di Mateju squalificato, a sorpresa Corini sceglie Graves con Buttaro (considerato sostituto naturale del terzino della Repubblica Ceca) rimasto in panchina. La difesa guidata da Pigliacelli tra i pali, oltre a Graves sulla destra, presenta Lund sulla sinistra ed i due centrali Lucioni e Marconi. Centrocampo a tre con Coulibaly, Segre e Gomes e quindi senza un vero e proprio regista. In avanti Insigne, Di Francesco e Brunori.

Pisa in forcing, Palermo non pervenuto nei primi minuti

L’avvio di partita è tutto del Pisa che si getta a capofitto in avanti conquistando alcuni angoli. La prima conclusione è di Estevez al 3′ con una botta centrale che impegna Pigliacelli. L’estremo difensore rosanero è costretto ad intervenire ancora pochi secondi dopo per smanacciare in angolo un cross di D’Alessandro.

Ancora Pisa il forcing con Vignato che conquista un calcio d’angolo all’11’. Veloso si rende pericoloso direttamente dal corner ma la sfera era uscita. Palermo non pervenuto in avanti nei primi 18 minuti.

Pisa in gol ma annullato dal Var

Arriva meritato il gol del Pisa. Marin sbloccherebbe il punteggio al 19′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Marin che di testa batte Pigliacelli non irrepresentibile sulla tempistica dell’uscita. La rete sembra valida ma Marin corregge di testa la conclusione masticata D’Alessandro in fuorigioco rivelato soltanto grazie all’ausilio del Var.

Il Palermo si vede al 25′ con Di Francesco

I toscani ancora in avanti. Il Palermo si difende e prova a ripartire. Di Francesco al 25′ ci prova con una buona iniziativa con un tiro a giro insidioso che però non prende lo specchio della porta.

Insigne la sblocca, Palermo avanti

Il Palermo passa in vantaggio. Al 29′ Insiegne sblocca la situazione grazie ad Insigne che finailzza un buon lavoro Gomes dal limite dell’area. Il numero 11 rosanero si incunea in area e batte Nicholas in uscita. Per l’attaccante il secondo gol in campionato dopo quello alla Feralpisalò. Il Palermo avanti dopo essere passato sotto un treno.

Ospiti tornano pericolosi

Il Pisa prova la reazione: Estevez serve Barbieri che in scivolata impegna Pigliacelli che respinge, poi nuovo contro cross e Graves che si rifugia in angolo.

Rosanero pericolosi con Brunori

Brunori pericoloso al 36′, difende ene un pallone in area e tira sul primo palo, Nicholas è attento e blocca. Pisa un poò in difficoltà.

Il Palermo raddoppia col suo bomber

Al 42′ il Palermo raddoppia. Insigne serve perfettamente nel cuore dell’area di rigore Brunori che è cinico e spietato. Il numero 9 rosanero non sbaglia ed in diagonale fredda Nicholas. Per il capitano è il gol numero 7 in campionato.

Nel recupero Gomes sfiora il 3-0 con la sua conclusione sulla quale Nicholas deve intervenire.

Il Pisa all’arrambaggio, Marin accorcia

Pisa all’arrambaggio in avvio di ripresa. Prima Vignato impegna Pigliacelli poi Marin segna, questa volta eludendo il fuorigioco, su assist di D’Alessandro che ha iniziato molto bene questo secondo tempo. I toscani riaprono la sfida al Barbera.

Valoti gela il Barbera, i toscani pareggiano

Il pareggio è nell’aria ed arriva poco dopo. Il Pisa rivitalizzato dal buon avvio di ripresa, pareggia. Iniziativa di D’Alessandro che allarga per Esteves. Cross in mezzo al bacio per l’accorente Valoti. L’attaccante dei toscani, perso da Graves, calcia al volo di piatto destro e non lascia scampo a Pigliacelli per la seconda volta. E’ il 2-2.

Pisa in 10

Al 60′ il Pisa rimane in 10 per una espulsione di Marin che arriva grazie all’ausilio del Var. Il centrocampista romeno fa fallo su Coulibaly sulla trequarti. Collu estrae il giallo. Poi richiamato dal Var e cambia la decisione.

Primi cambi delle due squadre

Arrivano i primi cambi. Aquiani, tecnico del Pisa, fa uscire al 62’ Vignato per Piccinini. Corini risponde cercando più peso in avanti e facendo uscire Coulibaly per Soleri.

Traversa di Di Francesco in rovesciata

Al 67′ il Palermo va vicino al nuovo vantaggio: cross dalla destra per una rovesciata splendida di Di Francesco ma la sfera colpisce la traversa. Subito dopo, lo stesso esterno rosanero va vicino al 3-2 con un colpo di testa ravvicinato ma è superlativo Nicholas ad opporsi.

Toscani vicino al gol

Il Pisa torna pericoloso e sfiora il gol al 72′ con una conclusine di diagonale di Piccinini che servito molto bene da Barbieri. Pigliacelli salva.

Girandola di cambi

Al 75′ tre cambi a testa. I due tecnici rivoluzionano le squadre. Nel Palermo Aurelio per Lund, Stulac per Gomes e Di Mariano per Di Francesco. Nel Pisa: De Vitis per D’Alessandro, Nagy per Valoti, Gliozzi per Moreo.

La sblocca Segre

Il Palermo torna in vantaggio all’80’. Segre raccoglie un centro di Insigne e ruba il tempo a Nicholas che calcola male l’uscita. Terza rete in campionato per l’incursore rosanero che probabilmente salva il tecnico dall’ennesima valanga di critiche.

A 5′ dal 90′, Aquilani getta nella mischia Masucci per Caracciolo nel tentativo di recuperare il risultato. Si tratta dell’ultimo cambio per i toscani. E Corini risponde con l’entrata di Valente per Insigne.

Nel recupero Soleri e Brunori sfiorano il 4-2

Nel recupero il Palermo sfiora il 4-2. Prima con Soleri che però non riesce a trovare la conclusione, poi al 95′ con Brunori che a tu per tu con Nicholas non riesce a superarlo e si fa murare dall’estremo difensore pisano.

Palermo-Pisa, il tabellino

Palermo-Pisa 3-2

Palermo: Pigliacelli, Graves, Lucioni, Marconi, Lund (dal 75′ Aurelio), Gomes (dal 75′ Stulac), Coulibaly (dal 62′ Soleri), Segre, Insigne (dall’87’ Valente), Di Francesco (dal 75′ Di Mariano), Brunori. Allenatore: Eugenio Corini.

A disposizione: Desplanches, Kanuric, Mancuso, Nedelcearu, Vasic, Buttaro, Henderson.

Pisa: Nicholas, Barbier, Caracciolo (dall’85’ Masucci), Hermann, Esteves, Marin, Vignato (dal 62′ Piccinini), Veloso, Valoti (dal 85′ Nagy), D’Alessandro (dal 75′ De Vitis), Moreo (dal 75′ Gliozzi). Allentore: Alberto Aquilani.

A disposizione: Campani, Leverbe, Loria, Mlakar, Tramoni.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari. Guardialinee Niedda (Ozieri) – Arace (Lugo di Romagna). Quarto uomo: Colaninno (Nola).

Var: Dionisi (L’Aquila). Avar: Muto (Torre Annunziata)

Marcatori: al 29′ Insigne, al 42′ Brunori, al 49′ Marin, al 53′ Valoti, all’80’ Segre

Note. Campo pesante ed in non perfette condizioni. Ammoniti: Lund (Palermo), Lucioni (Palermo), Soleri (Palermo), Hermansson), Brunori (Palermo). Espulsi Marin (Pisa)

Recuperi: 2′ e 6′

Foto Pasquale Ponente