Serie B, previste anche Sudtirol-Bari e Pisa Cagliari

La serie B torna in campo a Pasquetta. Lunedì dell’Angelo, 10 aprile, si giocano le partite della trentaduesima giornata. Un programma denso e ricco di match di un certo peso. Sia per la zona calda della classifica che per le parti più nobili. Tutto all’insegna dell’incertezza e dell’equilibrio. Nessuna squadra, infatti, può dirsi al riparo da soprese.

Bagarre retrocessione, Benevento e Spal per sperare

A partire dalla sfida delle 12.30 del Vigorito. Benevento e Spal si giocano la sopravvivenza. Entrambe a quota 29, ossia in penultima e terzultima posizione, hanno bisogno dei tre punti per tornare a sperare nell’aggancio alla zona play out che dista ben 5 lunghezze: il Perugia ha 34 punti.

Di fronte due formazioni in seria difficoltà come testimonia la classifica assolutamente deficitaria con entrambe le compagini vittoriose una sola volta nelle ultime 10. Mai come in questa occasione, un pareggio sarebbe pericolosissimo per entrambe. Quasi un verdetto finale a 6 partite dalla fine e con sempre meno punti a disposizione e margini per riprendersi.

Brescia riceve la Ternana per rialzarsi

Ultima spiaggia o quasi per il Brescia che riceve la Ternana. La partita si gioca alle 15 al Rigamonti. I padroni di casa, in caduta libera da mesi ed ormai in ultima posizione hanno l’imperativo di vincere per riprendere a sperare. Per le Rondinelle, con un successo nelle ultime 25 partite, si tratterebbe di una vera e propria rinascita.

La Ternana però non vuole perdere ulteriori occasioni per avvicinarsi alla zona play off, obiettivo del club umbro. Tra le Fere ed il Parma ci sono 4 lunghezze… ed il Palermo.

Parma a Cittadella

Il Parma vuole confermarsi, il Cittadella vuole punti per allontanarsi dalla zona play out che dista un solo punto. Le motivazioni non mancano alle due formazioni che si affrontano al Tombolato di Cittadella. Gli ospiti dopo il 2-1 al Palermo nel turno precedente sono tornati in zona play off ma hanno bisogno di costanza per mantenere questa posizione. In trasferta la squadra di Fabio Pecchia, però, ha ottenuto risultati di rilievo (leggasi blitz a Frosinone).

Perugia cerca tranquillità, il Modena la zona play off

Al Curi il Perugia vuole punti pesanti per la serenità ed uscire definitivamente dalla zona a rischio. Dal canto suo il Modena si gioca le ultime possibilità di poter rientrare nella corsa ai play off. Da un lato la sopravvivenza, dall’altro l’ambizione di poter raggiungere un traguardo importante. Soprattutto se si pensa che i Canarini sono una matricola.

Reggina e Venezia si giocano tre punti pesanti

Anche Reggina-Venezia è un match interessante che mette di fronte due formazioni che stanno attraversando momenti particolari. I padroni di casa dopo aver vinto 3-1 il recupero a Perugia si sono rilanciati in zona play off. Ma pende sulla società la decisione delle autorità sportive per il discorso Irpef. Il campo però è un’altra cosa ed essere usciti da un tunnel di sconfitte è importante. Il Venezia però vuole continuare a dare segnali importanti per allontanarsi definitivamente dalla bagarre dei play out. Ruolino di marcia dei veneti fa loro ben sperare: dei 36 punti conquistati, ben 19 sono arrivati lontano dalle mura amiche.

Frosinone chiede strada all’Ascoli

La capolista Frosinone riceve l’Ascoli al Benito Stirpe con l’obiettivo di tornare a correre in campionato dopo tre partite senza vittorie con due pareggi e la sconfitta interna col Cosenza. Risultati che hanno frenato la corsa della squadra di Grosso adesso ha ridotto il suo vantaggio sul Genoa a sole 4 lunghezze.

L’Ascoli cerca invece punti per consolidare la posizione di serenità in classifica e magari tentare un aggancio alla zona play off.

Genoa a Como per avvicinarsi alla A

Match interessante quello al Sinigaglia tra Como e Genoa. I padroni di casa si sono ripresi da un avvio di stagione da incubo. Un buon allungo che ha portato i lariani a quota 39 a debita distanza dalla zona calda e dai play off. Un successo potrebbe alimentare ambizioni che fino a due mesi fa sembravano quasi fantascienza.

Il Genoa, invece, non vuole fermare la sua corsa verso la serie A. I Grifoni sono la squadra col miglior ruolino di marcia nelle ultime 15 giornate (10 vittorie, 4 pareggi ed un solo ko col Parma il 5 febbraio scorso). Percorso che ha pure ridotto a sole 4 lunghezze il distacco dalla prima della classe ed aumentato a 6 i punti di vantaggio sulla terza.

Sudtirol-Bari e Pisa-Cagliari per la griglia play off

Due match pesanti per la zona play off sono senza dubbio quelli tra Sudtirol e Bari, al Druso di Bolzano con fischio di inizio alle 15, e Pisa-Cagliari alle 18 all’Arena Garibaldi.

Il Sudtirol non vuole fermarsi e riceve il Bari con in palio il terzo posto. La sfida tra le matricole terribili di questo campionato vale quindi la terza piazza. I pugliesi con 53 punti precedono gli altoatesini. I tre punti in palio però servono anche a tenere pressione sul Genoa in attesa di un passo falso.

Pisa e Cagliari si giocano un posto importante nella zona spareggi. Sono gli ospiti con 46 punti a precedere in graduatoria i toscani. Anche questa sfida è da tripla nonostante il Cagliari sia reduce da prove convincenti (con il bomber Lapadula in grande spolvero ripetutamente a segno ed ora al comando della classifica marcatori) ed il Pisa abbia perso a Cosenza.

Al Barbera il Posticipo tra Palermo e Cosenza

Il palinsesto della 32ma giornata si chiude alle 20.30 con la sfida del Renzo Barbera tra Palermo e Cosenza. I rosanero di Corini dopo la cocente battuta d’arresto a Parma puntano al riscatto per rientrare, o avvicinarsi ancor di più, nel discorso play off. Siciliani noni con 42 punti a due sole lunghezze dal Parma.

Ma fa paura il Cosenza che viene da tre vittorie consecutive che hanno dato uno slancio imperioso alla formazione silana. Vittorie di prestigio e pesanti come quelle di Frosinone e con il Pisa che fanno ben sperare.

Serie B, 32ma giornata

Benevento – Spal alle 12.30

Brescia – Ternana alle 15

Cittadella – Parma alle 15

Como – Genoa alle 15

Frosinone – Ascoli alle 15

Perugia – Modena alle 15

Reggina – Venezia alle 15

Sudtirol – Bari alle 15

Pisa – Cagliari alle 18

Palermo – Cosenza alle 20.30

Classifica serie B

Frosinone 63 punti; Genoa 59*; Bari 53; Sudtirol 52; Cagliari 46; Pisa e Reggina 45; Parma 44; Palermo 42; Ternana 40; Modena, Como ed Ascoli 39; Venezia e Cittadella 36; Cosenza 35; Perugia 34; Spal e Benevento 29; Brescia 28.

Classifica marcatori, comanda Lapadula

Guida Gianluca Lapadula del Cagliari a quota 16 gol. Poi, Walid Cheddira (Bari) 15, Matteo Brunori (Palermo) 14, Samuele Mulattieri (Frosinone), e Joel Pohjanpalo (Venezia) 11; Mirko Antenucci (Cittadella), Massimo Coda (Genoa) eEttore Gliozzi (Pisa) 9.