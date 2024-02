Serie B, rosanero a 3 punti dal secondo posto

Vittoria in trasferta dopo 4 mesi e secondo posto che si avvicina a 3 lunghezze. Il Palermo torna a sorridere lontano dal Barbera e si impone a fatica per 2-1 a Piacenza sulla Feralpisalò nella 24ma giornata del campionato di serie B. Un risultato che permette alla squadra di Eugenio Corini di seguire il passo di Parma, Como e Venezia, vittoriose rispettivamente Cittadella (ora 6 punti sotto i rosa), in casa col Brescia nell’anticipo, ed a Bolzano sul Sudtirol e di accorciare le distanze sulla Cremonese fermata in casa sull’1-1 dalla Reggiana.

Il successo, il quinto in trasferta, porta la firma di Ranocchia e Soleri che a metà del secondo tempo tra il 68′ ed il 75′ sbloccano una partita difficile contro una squadra che nel primo tempo aveva messo i brividi ai rosanero e soprattutto nel corso dei 90′ minuti ha colpito tre traverse. Tardivo al 91′ la rete di Dubickas.

Ma non è tutto oro quel che luccica: primo tempo opaco mentre solo a ripresa iniziata si è vista la bruttissima copia della squadra che ha ben figurato col Bari venerdì scorso. I Leoni del Garda hanno giocato col cuore colpendo tre traverse in 90 minuti e trovando in Pigliacelli un baluardo difficilmente superabile nonostante una disattenzione iniziale. Palermo quinto a 42 punti grazie alla terza vittoria nelle ultime quattro giornate, ma il secondo posto dista solo tre lunghezze da Cremonese e Como (seconda e terza) e due dal Venezia.

Ora, il calendario propone proprio i due scontri diretti Como e Cremonese che possono già dire molto per la rincorsa diretta alla serie A, Parma a parte che sembra correre ad una velocità diversa e con 6 lunghezze di vantaggio sulle più dirette inseguitrici.

Le scelte di Corini

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini cerca di tornare alla vittoria cambiando leggermente le carte in tavola rispetto all’undici iniziale che ha ottenuto il rotondo 3-0 sul Bari. Difesa identica: Pigliacelli a guidarla tra i pali, Diakite e Lund ai lati e Ceccaroni con Nedelcearu al centro. A centrocampo ed in avanti le novità. Dal primo minuto insieme Ranocchia, Segre e Stulac. In avanti Di Mariano preferito ad Insigne, Di Francesco e Brunori.

Avvio blando

Il primo pericolo del match arriva al 4′ ad opera di Zennaro ma più per demerito di Pigliacelli che respinge in maniera approssimativa una conclusione innocua, centrale e da posizione defilata del numero 20 della squadra di casa. Nedelcearu spara in angolo.

Il Palermo risponde all’8′ con un colpo di testa alto di Di Mariano su cross di Ranocchia.

Traversa Feralpi, poi Pigliacelli salva su Ceppitelli

Ancora Feralpisalò pericolosa al 21′ con una traversa di Compagnon. Subito dopo, da un’azione di calcio d’angolo, i padroni di casa mettono ancora i brividi alla difesa rosanero quando Ceppitelli raccoglie un centro da calcio d’angolo di Bergonzi. Pigliacelli è decisivo con un colpo di reni.

Palermo non pervenuto dopo 30 minuti di gioco

Prevalenza Feralpisalò che prova il forcing mentre il Palermo fa veramente poco. Anzi, rosanero non pervenuti in questa prima mezz’ora di gioco. Subito dopo, Ranocchia è bravo a dribblare un avversario ed a tirare verso la porta di Pizzignacco ma la conclusione è alta.

Primo squillo rosanero al 35′

Il Palermo è pericoloso per la prima volta nella partita al 35′. Ranocchia lavora bene un pallone e lo serve a Di Francesco che conclude in diagonale a lato di non troppo.

Occasione Palermo con Brunori

I siciliani sembrano volersi scrollare il torpore agonistico. Tre minuti dopo il tentativo di Di Francesco arriva la prima vera e propria occasione da gol per gli ospiti: Di Mariano è bravo servire in profondità Brunori che è pronto alla conclusione ma in uscita Pinzignacco si oppone bloccando sul suo palo di competenza.

Pressione dei siciliani

Al 42′ Palermo ancora minaccioso. Diakite si invola sulla destra e mette in mezzo nel cuore dell’area, Lund ostacolato col corpo da Balestrero ma per l’arbitro l’ultimo tocco è rosanero.

Feralpi più volte vicina al vantaggio

La Feralpisalò torna ad essere pericolosi nel finale del primo tempo. L’ex rosanero Felici impegna in diagonale Pigliacelli che respinge, sul pallone si avventa Kourfalidis che tira ma viene respinto da Lund. In avvio di recupero i padroni di casa proseguono all’arrembaggio; Ceppitelli svetta di testa in piena area ma ancora una volta Pigliacelli gli dice no. E Foruneau manda tutti negli spogliatoi dopo due minuti di recupero: Palermo deludente con una sola conclusione nello specchio della porta. Pigliacelli dopo l’indecisione iniziale che stava costando caro non ha più sbagliato nulla e tiene a galla i rosanero deludenti dopo quanto fatto vedere col Bari.

Rosa pericolosi in avvio di ripresa

Il Palermo inizia la ripresa con un’azione pericolosa impostata da Di Mariano che serve sulla corsa l’accorrente Diakite pronto al cross. La sfera è tagliata bene verso Di Francesco, Pinzignacco è coraggioso in uscita di pugno ad anticipare il 17 rosanero.

Poi Nedelcearu viene ammonito sull’azione successiva e nella Feralpisalò primo cambio: Felici è costretto ad uscire per infortunio ed al suo posto entra Tonetto.

Brunori si mangia il vantaggio

Al 53′ occasione colossale per il Palermo. Bravissimo Segre a destreggiarsi fino al limite dell’area creando spazio per Brunori, la sfera arriva al numero 9 dei siciliani che però non ha un buon controllo e non riesce a dare precisione alla sua conclusione sull’uscita di Pinzignacco che finisce fuori.

Segre sbaglia a porta vuota

Più piglio dei rosanero in questa prima parte della ripresa ed è ancora pericolosa la squadra ospite. Bella iniziativa di Di Francesco che crossa al centro, Pinzignacco esce di pugno e respinge, il pallone è centrale e l’accorrente Segre è pronto alla conclusione senza però inquadrare la porta rimasta sguarnita per l’intervento del portiere di casa.

Al 60′ Corini opera il primo cambio: dentro Insigne per Di Mariano.

Insigne colpisce la sua traversa e rischia una clamorosa autorete

Il Palermo rischia di farsi male da solo. Ed in modo a dir poco grottesco e clamoroso. Un cross innocuo viene intercettato di testa da Insigne che però, indirizza la palla nella sua traversa a Pigliacelli battuto. Non si capisce cosa abbia voluto fare il numero 11 che ha corso un rischio tremendo.

Gol di Ranocchia, rosa avanti

Filippo Ranocchia porta il Palermo in vantaggio. Al 68′ il numero 14 alla sua seconda rete di fila consecutiva ed alla terza apparizione, riceve un pallne di controbalzo di Brunori ed appena dentro l’area di esterno colpisce di prima intenzione con palla nell’angolino più lontano. Tanta qualità tecnica in questa rete. Rosa avanti 1-0.

Girandola di cambi

Subito dopo la rete inizia la “partita a scacchi” tra i due tecnici con la prima girandola di sostituzioni al 70′.

Corini fa uscire l’autore del gol, Ranocchia con Coulibaly e Brunori per Soleri.

Zaffaroni risponde con tre cambi. Escono Compagnon, La Mantia e Di Molfetta per Dubickas, Manzari e Pietrelli.

Soleri raddoppia

Il Palermo raddoppia al 75′ con Soleri. Bastano 5 minuti al numero 27 rosa per trovare il gol del 2-0. Cross di Di Francesco per la testa dell’attaccante classe ’97 e palla in buca d’angolo. Per lui quarto gol in campionato, già raggiunto il bottino della scorsa stagione.

Padroni di casa pericolosi ma è provvidenziale Soleri che di testa salva sulla linea anticipando anche il proprio portiere.

Ultimi due cambi per il Palermo

All’86’ ultimi due cambi per i rosanero: Di Francesco e Lund fuori per Henderson ed Aurelio.

La Feralpi accorcia in avvio di recupero

La partita è ancora viva. La Feralpisalò accorcia la distanze con Dubickas che raccoglie un pallone respinto dalla traversa colpita da Pietrelli (la terza della partita della sua squadra) al primo minuto di recupero. I rosa soffrono fino alla fine. Negli altri minuti non succede più nulla e finisce 2-1 per il Palermo.

Feralpisalò-Palermo, il tabellino

Feralpisalò-Palermo

Feralpisalò: Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, (dal 71′ Pietrelli) Felici (dal 50′ Tonetto); Compagnon (dal 70′ Manzari), La Mantia (dal 70′ Dubickas). Allenatore Zaffaroni. A disposizione: Attys, Hergheligiu, Krastev, Letizia, Liverani, Pilati, Sau, Volpe.

Palermo: Pigliacelli, Diakite, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund (dall’86’ Aurelio); Segre, Stulac, Ranocchia (dal 70’Coulibaly); Di Mariano (dal 60′ Insigne), Brunori (dal 70′ Soleri), Di Francesco (dal l’85’ Henderson). Allenatore Corini. A disposizione: Karunic, Nespola, Buttaro, , Mancuso, Marconi, Traore.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1, guardialinee Votta (Moliterno) e Bitonti (Bologna). Quarto uomo Cappai (Cagliari); Var Meraviglia (Pistoia), Avar Abbattista (Molfetta).

Reti: al 68′ Ranocchia, al 75′ Soleri, al 91′ Dubickas

Note. Folta rappresentanza tifoseria del Palermo con oltre 2.600 spettatori di fede rosanero al Garilli di Piacenza. Ammoniti: Di Mariano (Palermo), Nedelcearu (Palermo), Ranocchia (Palermo), Di Molfetta (Feralpisalò), Lund (Palermo).

Recuperi 2′ e 4′