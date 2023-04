Serie B, Modena-Parma apre la 33ma giornata, Spal-Brescia per la salvezza

Torna in campo la serie B con le partite della 33ma giornata. Si fa sempre più serrata la lotta per la serie A, la zona play off, quella play out e la bagarre per evitare la retrocessione in serie C.

Apre il lungo weekend dedicato alla serie cadetta il match tra Modena e Parma che si gioca venerdì 14 aprile alle 20.30 al Braglia. I tre punti in palio valgono molto per gli ospiti che sono settimi a quota 47 punti, mentre i Canarini di Attilio Tesser si giocano una delle ultime occasioni per poter avvicinarsi alla zona play off che per loro dista 4 lunghezze.

Cagliari-Frosinone è il big-match di giornata

Sabato 15 aprile si gioca il maggior numero delle partite. Quasi tutte si giocano alle 14 mentre l’incontro di cartello della 33ma giornata si disputa alle 16.15 ed è sicuramente quello tra Cagliari e Frosinone. Di fronte la sesta contro la capolista. Sebbene il divario in classifica sia di ben 19 lunghezze in favore della squadra ospite, il pronostico è in bilico.

Le motivazioni, di sicuro, non mancheranno a nessuno. Gli isolani di Claudio Ranieri non perdono da nove turni, ovvero dal 3 febbraio scorso (1-0 con il Modena), conquistando però 3 vittorie e 6 pareggi. Il Frosinone punta alla promozione diretta ed un’altra affermazione permetterebbe agli uomini allenati da Fabio Grosso di ipotecare la promozione diretta. Con altri tre punti, infatti, mal che vada i laziali continuerebbero a mantenere 10 lunghezze di vantaggio sulla terza ed a 5 giornate dalla fine questa distanza potrebbe essere decisiva.

Tra Genoa e Perugia il “derby” dei Grifoni

La vicecapolista Genoa vuole dimenticare il 2-2 subito in rimonta nel match col Como di sette giorni prima. Coda e soci ricevono al Luigi Ferraris il pericolante Perugia nel “derby” dei Grifoni. Altri tre punti per la squadra allenata da Fabio Grosso consoliderebbero la seconda piazza che porta direttamente in serie A.

Gli ospiti hanno invece obbligo di fare punti per non ritornare nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Con 34 punti, il Perugia non può fare sconti: o vince o è inguaiato.

Il Bari riceve il Como, Sudtirol ad Ascoli

Le posizioni più ghiotte dei play off al momento se le giocano a distanza il Bari ed il Sudtirol. I pugliesi, terza forza del campionato con 56 punti, ricevono al San Nicola il Como che sulla carta è tranquillo e che è reduce dalla rimonta nel turno precedente col Genoa.

Trasferta insidiosa, invece, per il Sudtirol che rende visita all’Ascoli. Gli altoatesini, dopo aver perso in pieno recupero, il match col Bari che è costato loro la terza piazza, vuole tornare a far punti. I marchigiani, però, non faranno da comparsa e cercano punti per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa.

Reggina a Benevento per confermarsi

Il Benevento non può più sbagliare, la Reggina non può fermarsi. La sintesi del match del Vigorito è questa con i padroni di casa in piena crisi ed ultimi dopo aver perso la settimana scorsa la sfida interna con la Spal, un vero e proprio spareggio salvezza. La squadra del neotecnico Andrea Agostinelli (quarto allenatore nella tormentata stagione dei sanniti) non può quindi concedere sconti se vuole riemergere dal fondo della classifica.

La Reggina dopo i successi con Perugia e Venezia si è rivitalizzata ed è tornata in lizza per un posto nei play off. I 48 punti al momento valgono loro la quinta posizione. Sarà stato un fuoco di paglia o la formazione guidata da Pippo Inzaghi si è realmente rialzata dal periodo nero? Il campo dirà la sua in modo inappellabile.

Cosenza-Cittadella e Spal-Brescia per la salvezza

Due veri e propri scontri diretti animano la zona salvezza particolarmente affollata. Al San Vito il Cosenza riceve il Cittadella. Le due contendenti sono appaiate in classifica con 36 punti per cui è vietato sbagliare. I padroni di casa con 10 punti nelle ultime quattro partite (tre vittorie di fila e pareggio a Palermo) si sono rivitalizzati. Gli ospiti invece non vincono da 6 turni dove hanno raccolto 3 pareggi ed altrettante sconfitte. La squadra di Edoardo Gorini non può più sbagliare. Perdere significherebbe ripiombare in piena zona rossa. Si prevede un match caldo.

In quanto a tensione anche Spal-Brescia prevista al Paolo Mazza non scherza. Anche in questo caso la posta in palio è di vitale importanza. Entrambe vengono da vittorie fondamentali nell’ultimo turno (la Spal a Benevento, il Brescia con la Ternana) che hanno risollevato un po’ le sorti delle due squadre. I ferraresi sono terzultimi con 32 punti, le Rondinelle inseguono a 31. Non serve aggiungere altro.

Il Palermo in laguna a Venezia, chiude Ternana-Pisa

Sabato 15 aprile il Venezia riceve al Penzo il Palermo. Match equilibrato con i padroni di casa a caccia di punti per uscire dalla zona play out e navigare in acque più tranquille ed i siciliani che si giocano le ultime possibilità di rientrare nella griglia play off che dista tre lunghezze. Rosanero reduci dal brutto pareggio interno con il Cosenza, Venezia sconfitto a Reggio Calabria non senza rimpianti. Sfida a distanza tra i due bomber: Pohjanpalo dei lagunari con 11 reti; Brunori dei siciliani con 14.

Domenica 16 aprile si gioca il posticipo Ternana-Pisa. Match di grande fascino tra due formazioni che giocano a viso aperto. Gli umbri non possono sbagliare e dopo aver perso a Brescia contro una squadra che non vinceva dal 27 novembre scorso; il Pisa non può concedere spazio alle inseguitrici (Palermo in primis) ed ha l’obbligo di far punti per mantenere quantomeno l’ottava posizione, l’ultima che garantisce gli spareggi per la serie A.

Serie B, le partite della 33ma giornata

14 aprile

Modena – Parma, alle 20.30

15 aprile

Ascoli – Sudtirol alle 14

Bari – Como alle 14

Benevento – Reggina alle 14

Cosenza – Cittadella alle 14

Genoa – Perugia alle 14

Spal – Brescia alle 14

Venezia – Palermo alle 14

Cagliari – Frosinone alle 16.15

16 aprile

Ternana – Pisa

Classifica

Frosinone 66 punti; Genoa* 60; Bari 56; Sudtirol 52; Reggina 48; Cagliari e Parma 47; Pisa 46; Palermo 43; Modena 42; Como e Ternana 40; Ascoli 39; Venezia, Cittadella e Cosenza 36; Perugia 34; Spal 32; Brescia 31; Benevento 29.

Marcatori, Lapadula in vetta

Gianluca Lapadula (Cagliari) 16 gol; Walid Cheddira (Bari) 15; Matteo Brunori (Palermo) 14; Samuele Mulattieri (Frosinone) 12; Joel Pohjanpalo (Venezia) 11.