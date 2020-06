Per la prima volta ci sarà una rappresentanza dei tifosi

Dario Mirri, presidente del Palermo, ha comunicato sul sito ufficiale del club rosanero che martedì 9 giugno ci sarà l’assemblea societaria.

«Nel corso della riunione – si legge – verranno discussi i temi rappresentati negli ultimi consigli di amministrazione della SSD PALERMO e della holding Hera Hora srl e le posizioni dei soci a riguardo».

Si discuterà di: «1) intervenute dimissioni dalla carica di Vicepresidente del C.d.A. del Consigliere Tony Di Piazza: informazioni alla compagine sociale; 2) divulgazione sui mezzi social e di comunicazione, prima, dell’intenzione del signor Tony Di Piazza di dismettere la quota di partecipazione nella controllante Hera Hora srl, poi, in merito alla capitalizzazione di quest’ultima e della controllata Palermo SSDarl: informazioni alla compagine sociale. 3) rilievi del Consigliere Tony Di Piazza all’operato dell’Amministratore Delegato in occasione della seduta del C.d.A. del 26 maggio: informazioni alla compagine sociale e deduzioni e osservazioni dell’Amministratore Delegato in vista del prossimo Consiglio di Amministrazione».

«Con soddisfazione ed orgoglio informo che per la prima volta nella storia del Palermo, all’assemblea parteciperà anche la rappresentanza della tifoseria aderente all’azionariato diffuso».