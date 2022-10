Serie C, la squadra allenata da Antonella Licciardi vince 5-0

Il Palermo calcio femminile torna a sorridere e dopo il ko subito sul campo della Res Roma VIII per 3-0 nel turno infrasettimanale rialza la cresta battendo 5-0 la Salernitana a Castellammare del Golfo.

Tutto facile per le rosanero nella quarta giornata del girone C della serie C con la squadra allenata da Antonella Licciardi che sale a quota 9 e rivede le parti alte della classifica. Le rosanero affiancano il Chieti Femminile (vittorioso 9-0 sul Cosenza), ed inseguono a tre lunghezze di distanza la coppia di testa formata proprio da Res Roma VIII e Lecce Woman che comandano a punteggio pieno dopo le affermazioni esterne rispettivamente sul Frosinone per 2-1 e 3-1 sul Crotone. A quota 10, invece, il Trastevere Calcio Woman che ha vinto in esterna il derby con la Roma Calcio Femminile per 2-1.

Palermo avanti al primo affondo

Maria Chiara Dragotto porta in vantaggio il Palermo al primo minuto grazie ad un tiro da dentro l’area che non lascia scampo al portiere avversario.

Il raddoppio arriva dopo la mezz’ora. Al 34’ Emanuela Priolo segna di testa su azione di calcio d’angol. Passano tre minuti e le rosanero calano il tris Jenny Piro direttamente su calcio di punizione.

Il primo tempo non è ancora finito ed al 42’ arriva il poker del Palermo. Valentina Purpura sfrutta un assist in profondità di Giada Rebellino e supera il portiere in disperata uscita.

Nella ripresa Palermo cala la cinquina

Ad inizio del secondo tempo le rosanero segnano ancora e fissano il punteggio sul 5-0 grazie a Sandra Palermo che finalizza un’azione dopo un pregevole assist di tacco di Ribellino. Poi normale amministrazione, quasi accademia per le siciliane che controllano e mandano in archivio la sfida senza particolari patemi d’animo.

Trasferta a Pescara

Le rosanero sono attese ora alla trasferta in Abruzzo ospiti del Cantera Adriatica Pescara fissata per domenica 9 ottobre. Le abruzzesi hanno perso domenica scorsa per 2-0 a Matera e navigano nei bassi fondi della classifica con tre punti, frutto dell’unica vittoria ottenuta nel posticipo della terza giornata, giocato lo scorso 26 settembre, per 3-1 sul Crotone.

Academy Sant’Agata ko a Napoli

Perde a Napoli, invece, 3-1 l’Academy Sant’Agata sul campo della Indipendent. Cammarata illude portando in vantaggio le siciliane, poi le partenopee segnano tre reti e conquistano l’intera posta in palio. L’Academy rimane a quota 1.

I risultati della quarta giornata della serie C

La quarta giornata del girone C della serie C ha visto i seguenti risultati.

Matera Match Point-Cantera Adriatica Pescara 2-0

Palermo-Salernitana 5-0

Chieti Femminile-Cosenza Calcio 9-0

Crotone Femminile-Lecce Woman 3-1

Frosinone-Res Roma VIII 1-2

Indipendent-Academy Sant’Agata 3-1

Roma Calcio Femminile-Trastevere Calcio W 1-2

Vis Mediterranea Soccer W-Grifone Gialloverde 1-0

Classifica, Res Roma VIII e Lecce in testa, Palermo quinto

La classifica del girone C. Res Roma VIII e Lecce Woman 12 punti; Trastevere W 10; Chieti Femminile e Palermo 9; Indipendent 8; Roma Calcio Femminile, Vis Mediterranea Soccer W e Matera 6; Frosinone 4; Salernitana e Cantera Adriatica Pescara 3; Academy Sant’Agata e Grifone Gialloverde 1, Crotone Femminile e Cosenza Calcio 0.