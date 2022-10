Spogliatoi, il tecnico rosanero “Capisco che i tre punti mancano da tanto”

Il Palermo non riesce più a vincere e non va oltre un deludentissimo 0-0 al Barbera col Cittadella. Risultato che fa piombare la squadra in zona retrocessione. A parlare nel post-partita della decima giornata del campionato di serie B, il tecnico dei rosanero Eugenio Corini.

L’allenatore ha parlato di passi in avanti ed ha sottolineato il fatto di non aver preso gol. “Dal punto di vista caratteriale, i ragazzi hanno fatto molto bene – ha detto Corini – nel primo tempo la partita è stata bloccata, poi siamo usciti noi con diverse occasioni per passare in vantaggio. Meritavamo la vittoria e secondo me non è stato un passo indietro. Mi rendo conto, tuttavia, che i tre punti mancano da tanto. Stiamo attraversando un momento delicato. Accettiamo i fischi e lavoriamo per far si che l’inerzia delle partite sia dalla nostra parte”.

Corini “Il peso della vittoria che manca ma c’è voglia di reagire”

L’allenatore rosanero analizza poi la partita, l’ennesima senza reti, la quinta in campionato (sesta stagionale) ma anche l’aspetto mentale: la vittoria manca da troppo tempo e questo si sente. Per la serie, vincere aiuta a vincere.

“Stiamo cercando di portare più giocatori davanti la porta, possiamo farlo meglio – prosegue – ma c’è anche la squadra avversaria che difende. Abbiamo provato a mettere giocatori sempre più offensivi, la squadra dal punto di vista mentale è stata molto compatta e solida e ci ha provato fino alla fine. Il peso della vittoria che manca c’è, ma vedo la voglia di reagire”.

Su Devetak e Gomes

L’analisi di tecnico del Palermo prosegue. Si parla di Mladen Devetak che ad inizio ripresa ha fatto il suo esordio in campionato. Ma anche di Claudio Gomes che anche oggi è stato titolare così come nel match di sabato scorso col Pisa.

“Devetak deve migliorare la condizione ma ha fatto un ottimo cross. Serviva un mancino al posto di Mateju che è in quella posizione ma è adattato. Gomes è stato intelligente e ci ha resi fluidi e veloci. Ha fatto due ottime partite. L’ho sostituito soltanto perché non volevo rischiare. Era già ammonito”.

Tegola per il Palermo, Elia infortunato

Due parole anche su Salvatore Elia che si è fatto male. Il club ha annunciato che il numero 77 rosanero ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio destro e che nei prossimi giorni sarà rivalutato. “Per Elia si tratta di una distorsione al ginocchio che ci preoccupa un po’, speriamo che vada bene come l’ultima volta. attendiamo gli esami strumentali per lunedì o martedì”.

Valente “Tanta delusione, partita che avevamo in pugno”

Non nasconde la propria delusione Nicola Valente, intervenuto nel post partita di Palermo-Cittadella. “Tanta delusione perché avevamo la partita in pugno. Abbiamo creato tanto ma gli episodi hanno deciso”.

Il Palermo tra i fischi “Fa male”

Valente, uno dei migliori in campo ed anche autore della giocata più pericolosa dell’intero match col suo calcio di punizione che ha colpito la traversa ha continuato: “Abbiamo dimostrato di esserci come squadra e come gruppo. È un momento così, i risultati non arrivano. I fischi fanno male ma io ho vissuto in questi tre anni questi momenti. Ne possiamo uscire”.

E prosegue: “Sono d’accordo sul fatto che abbiamo tirato poco in porta. Abbiamo creato diverse occasioni per far gol al Cittadella che conosciamo bene tutti. Dobbiamo migliorare. Corini ci chiede più aggressività e profondità. Noi ci proviamo, chiaramente chi gioca di più è più pronto, ma bisogna approfittare dei pochi minuti dati a disposizione”.