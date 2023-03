Serie B, sabato 4 marzo la sfida con i nerazzurri

Tra il recentissimo passato del match con la Ternana ed il futuro immediato della delicata trasferta di sabato 4 marzo a Pisa. Non ci sono pause per il Palermo che si prepara per la partita valida per la ventottesima giornata del campionato di serie B con i toscani che vengono da un periodo propizio nel quale hanno raccolto tre vittorie ed un pareggio che hanno permesso alla squadra di Luca D’Angelo di balzare in sesta posizione con 41 punti, quattro in più dei rosanero che, al contrario, nelle ultime quattro partite hanno perso una volta e pareggiato tre.

Il tecnico Eugenio Corini, che rientra dalla squalifica e sabato siederà sulla panchina affiancato dal fido secondo Salvatore Lanna, risponde alle domande dei giornalisti al Renzo Barbera per l’antivigilia del match con i nerazzurri. Una sfida che può dare indicazioni importanti anche se non ancora decisiva visto che mancheranno ancora 10 giornate dopo il match dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

Inevitabile parlare della sfida con la Ternana di martedì. Da molti ritenuta come una prova deludente nella quale il Palermo, soprattutto nel primo tempo, ha avuto serie difficoltà. E preoccupa anche il mal di gol della squadra. Se si ferma Corini, i rosa non vincono.

“Con la Ternana abbiamo concretizzato meno ma paradossalmente abbiamo occupato meglio l’area – sottolinea il tecnico Eugenio Corini – la strada è quella giusta. Dobbiamo continuare a percorrerla. Nel complesso siamo cresciuti ma è chiaro dobbiamo continuare a lavorare. Sono sicuro che i gol arriveranno”.

Corini fiducioso

Il Palermo ha uno degli attacchi meno prolifici della serie B con 29 reti. Solo Ternana, Cittadella, Benevento, Brescia e Cosenza hanno fatto peggio. Ma il tecnico rimane fiducioso sul proprio reparto offensivo. E con la Ternana sono riaffiorate tutte le difficoltà di trovare la via della rete.

“Nel primo tempo con la Ternana abbiamo sviluppato alcuni aspetti ed abbiamo fatto alcuni errori – racconta l’allenatore rosanero – nella ripresa ci siamo messi a costruire. L’inerzia era dalla nostra. Siamo stati pericolosi contro una squadra forte (il 3-0 subito nel match di andata è indicativo e rimane uno dei momenti peggiori della stagione dei siciliani nrd), e ci è dispiaciuto non riuscire a portarla a casa”.

Ed inoltre “Ci è mancata la lucidità per le tante partite. C’è una stanchezza sia fisica che mentale. Nel nostro gioco qualche errore ci può stare”.

Palermo, i dubbi del tecnico a centrocampo

Tanti i dubbi una certezza per il centrocampo del Palermo per il match di Pisa. Mancherà Claudio Gomes, ammonito con gli umbri ma diffidato e quindi squalificato per un turno. Ci sarebbe un ballottaggio tra Samuele Damiani e Jeremie Broh per quel ruolo.

Corini spiega: “Claudio (Gomes, ndr) è un giocatore importante per noi. Damiani ha giocato in quel ruolo così come Broh. La scelta è tra loro due ma dipende come il Pisa scenderà in campo”.

Pisa, avversario temibile

Il tecnico del Palermo prosegue parlando del Pisa che all’andata pareggiò 3-3 in rimonta al Barbera. “Hanno grande fisicità e qualità, l’avversario è tra i migliori ed è allenato molto bene. Sappiamo perfettamente che affrontiamo un Pisa temibile. È un banco di prova molto interessante per noi”.

Formazione in ripresa

Tutti i convocati sono pronti per giocare, ad eccezione di Sala e Graves come sottolinea lo stesso tecnico che ha avuto indicazioni positive anche da Verre che sta recuperando dall’influenza.

Pigliacelli in momento di grazia

Due parole anche su Mirko Pigliacelli, migliore – per di stacco – in campo nella sfida di martedì con la Ternana in grado di inchiodare il risultato sullo 0-0 in almeno 5 occasioni importanti.

“Intervento importante su Mantovani ma vorrei sottolineare il lavoro dei preparatori dei portieri Marotta e Lo Galbo, voglio fare i complimenti a loro. Mirko sta facendo un campionato importante, ci dà sicurezze”.

Il Palermo ed il rebus in attacco

Brunori con i suoi 13 gol è il bomber della squadra ma il tecnico parla anche dei compagni di reparto. “Ho visto bene Tutino ed anche Vido che col suo ingresso ci ha permesso un gran finale di partita. Si scelgono 11 giocatori ma i titolari con le cinque sostituzioni sono 16”.

Sul finale di stagione

“Ci accingiamo a fare il rush finale – sottolinea Corini – con le ultime dodici partite. Sono orgoglioso di come abbiamo sviluppato questo percorso. Le aspettative si stanno alzando e dobbiamo reggere questo tipo di pressione. La squadra è cresciuta e tante cose stanno migliorando. L’obiettivo deve essere quello di rimanere attaccati ai play off”.

Corini convoca 23 giocatori per la trasferta di Pisa

Sono 23 i calciatori rosanero che domani mattina si trasferiranno in Toscana in vista del match di sabato 4 marzo alle 14 contro il Pisa.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

Centrocampisti: 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Pezzuto arbitrerà la sfida dell’Arena Garibaldi

Diramate le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata del campionato di serie B.

Ivano Pezzuto della sezione di Lecce dirigerà la partita tra Pisa e Palermo.

Guardialinee saranno Bottegoni e Fontemurato. Quarto uomo sarà Giaccaglia. Al Var Di Martino, Avar Longo.