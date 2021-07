La scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Avellino

«Weeei Peppe, carissimo! Anche tu da queste parti?». Con queste parole, sulla pagina Facebook del Palermo F.C., la società rosanero ha annunciato l’arrivo a San Gregorio Magno di Giuseppe Fella.

In attesa dell’ufficialità del passaggio dell’attaccante dalla Salernitana al club siciliano, possiamo già dare qualche dato su di lui.

Nato l’11 agosto 1993 a Salerno (27 anni), Fella è alto 1,77 metri e il suo ruolo naturale è la seconda punta anche se può giocare pure come trequartista o ala sinistra.

Secondo Transfermarkt.it, Fella ha un valore di mercato di 400mila euro e, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia dell’Avellino, sempre in Serie C. Nel passato, invece, ha giocato con Monopoli, Cavese, Nocerina, Siracusa, Siena, Bassano, Melfi, Brindisi e Campobasso.

In serie C Fella ha giocato 130 partite, segnando 42 goal e realizzando 14 assist. In Serie D, invece, ha messo a segno 16 goal in 59 partite.

Infine, cambiando argomento, il club rosanero ha annunciato la pubbicazione su Play Store e App Store dell’applicazione ufficiale: «Un nuovo canale media con contenuti esclusivi e una piattaforma interattiva per accumulare punti e vincere premi».