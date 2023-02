Serie B, verso il primato stagionale di pubblico

Nuovo big match per il Palermo che sabato 18 febbraio con calcio di inizio alle 14 riceve la capolista Frosinone al Renzo Barbera. Il match clou della venticinquesima giornata vede di fronte due squadre in salute. I rosanero che in classifica hanno raccolto 34 punti vogliono riprendere la marcia interrotta a Genova venerdì scorso e ricominciare una serie positiva. Nondimeno vogliono fermare la corsa della corazzata ciociara che ha vinto le ultime sei partite facendo il vuoto in classifica.

Gli ospiti si presentano primi con 54 punti, 20 in più dei siciliani ma soprattutto ben 12 in più del Genoa, secondo e 15 in più rispetto al terzetto composto da Reggina, Bari e Sudtirol che occupano la terza piazza. Insomma, gli “ingredienti” per una partita di alto livello non mancano, la sfida a distanza tra i due tecnici Corini e Grosso, ex compagni nel Palermo di Zamparini, è sicuramente un elemento di ulteriore interesse.

Pubblico delle grandi occasioni al Renzo Barbera

Il match clou del venticinquesimo turno della serie cadetta avrà una cornice di pubblico adeguata. L’ultimo dato aggiornato diffuso dal Palermo Fc riguardante le vendite dei biglietti indica alle 18 del 17 febbraio 14.167 tagliandi. Questa cifra unita agli 11.465 abbonati fa un totale di 25.632 titoli emessi. Il record stagionale del Barbera è di 26.164 spettatori con la Reggina dello scorso 5 febbraio. È molto probabile che tale primato venga superato.

Palermo-Frosinone, dove vederla in tv e streaming

Ma chi non sarà allo stadio a sostenere la squadra di Corini potrà seguire il match col Frosinone comodamente da casa. Sarà possibile assistere alla partita in tv e streaming grazie ai servizi in abbonamento di Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Su Sky sarà possibile guardare la partita su SkySport 255 o in streaming attraverso le app SkyGo e NowTv disponibili anche su Pc e dispositivi con sistemi operativi iOS ed Android.

Anche Dazn trasmetterà in diretta streaming il match Palermo-Frosinone. Basterà utilizzare la sua App nei dispositivi smart tv, Pc o mobile come smartphone o tablet. Potrà essere utilizzata anche mediante chromecast.

Stesso discorso per Helbiz Live con app scaricabile su tutti i dispositivi smart e Pc.

I precedenti

Palermo e Frosinone si sono affrontate complessivamente nove volte in precedenza. La prima volta tra le due contendenti si verificò nella stagione 1988-1989 in serie C1: i rosanero vinsero 2-0 all’allora Favorita. Due i precedenti in A nella stagione 2015-2016 con i siciliani che si imposero 4-1 al Barbera e 2-0 in trasferta. Palermo salvo all’ultima giornata in quell’occasione e laziali retrocessi in cadetteria.

Nelle altre sfide al Barbera il Palermo ha sempre vinto. L’ultimo confronto in Sicilia si è chiuso 2-1 per i rosanero nella finale di andata dei play off per la serie A nella stagione 2017-2018 e nella stessa stagione, durante la regular season il Palermo vinse 1-0. Tutto vanificato dalla celeberrima finale di ritorno dei play off allo Stirpe che vide il Frosinone vincere 2-0 e volare in serie A al termine di 90 minuti infernali.

Al Barbera arbitra Ghersini

L’Aia ha diramato l’elenco delle designazioni. Palermo-Frosinone sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini, sezione di Genova, coadiuvato da Rossi e Garzelli. Quarto uomo Giordano, Al var Valeri, assistente al Var Peretti.

Palermo-Frosinone, i convocati da Corini

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Frosinone.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 79 Lancini

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 79 Lancini Centrocampisti : 5 Gomes, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric

: 5 Gomes, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.