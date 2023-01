Serie B, apre il 22° turno Cagliari-Spal, in coda Venezia-Cittadella

Torna in campo la serie B per la terza giornata di ritorno, la ventiduesima complessiva. La partita di questa sera tra Cagliari e Spal apre il palinsesto del weekend della cadetteria.

In palio tre punti pesanti per il cammino degli uomini di Claudio Ranieri e per quelli di Daniele De Rossi. Il Cagliari deve vincere per consolidare la zona play off, obiettivo minimo della corazzata rossoblu neoretrocessa dalla massima serie. Gli estensi, invece, vogliono emergere definitivamente in graduatoria e fuggire dalla sabbie mobili dei play out.

Frosinone riceve il Benevento

La prima della classe, il Frosinone, riceve il Benevento per continuare a correre in solitaria in vetta alla classifica. Il match si giocherà domenica e chiuderà la giornata. Ciociari mai sconfitti al Benito Stirpe, ma le Streghe fuori casa hanno avuto un buon rendimento soprattutto nelle ultime settimane. Con tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte lontano dal Vigorito, i sanniti sono una formazione da prendere con le molle. Sfida sicuramente interessane anche in panchina con i due campioni del Mondo di fronte: Fabio Grosso per i ciociari, Fabio Cannavaro per il Benevento.

Il big match è Genoa-Pisa

Al Ferraris va di scena la partita di cartello tra Genoa e Pisa. Due squadre in forma. I rossoblù di Alberto Gilardino non vogliono fermarsi e puntano ad un nuovo risultato positivo per mettere pressione alla capolista Frosinone ed alla Reggina che li affianca in classifica.

Il Pisa di Luca D’Angelo non vuole perdere concentrazione e dopo il 2-2 nel turno precedente a Como con una vittoria che è sfuggita sul fotofinish, è a caccia di punti per rimanere nelle zone nobili della classifica. Tra le due contendenti 9 lunghezze di distacco in favore di liguri ma pronostici sicuramente difficili. La classica partita da tripla.

Reggina sul campo del Sudtirol

Altra sfida interessante che propone il 22mo turno di serie B è quella tra Sudtirol e Reggina. All’andata vinsero i calabresi agevolmente e fu però importante per la matricola trentina alla sua prima esperienza in serie A. Arrivò in panchina Pier Paolo Bisoli e da allora una lunghissima striscia positiva, solidità in difesa e cinismo in attacco con un quinto posto in classifica che ad inizio stagione non era messo in preventivo.

Gli Amaranto di Pippo Inzaghi, invece, non vogliono perdere quota nei confronti della capolista Frosinone e del Genoa con cui condivide la piazza d’onore che porta direttamente in serie A.

Il Bari vuole risalire, il Perugia non può perdere ancora

Il Bari torna in casa al San Nicola con l’obiettivo di rialzarsi dopo la sconfitta di Palermo. Un ko che fa male e che ha fatto perdere contatto con il secondo posto in classifica che dista 6 lunghezze. I Galletti non possono fermarsi e vogliono accorciare le distanze sperando in un eventuale passo falso di Genoa e Reggina. Di fronte si troveranno il Perugia che nella partita scorsa è stata sconfitta nettamente a Parma più di quanto non dica il 2-0 finale. Gli umbri che sono in penultima posizione col Venezia non possono fermarsi per continuare a mantenere vivo il discorso salvezza.

Ternana – Modena può valere un posto per i play off

Match caldo al Libero Liberati che mette in palio tre punti per la zona play off. Ternana e Modena sono separate da una sola lunghezza con i rossoverdi di casa appaiati in classifica al Cagliari ma in nona posizione e quindi fuori dai posti che danno accesso agli spareggi per la serie A. Il fatto di giocare in casa potrebbe essere un vantaggio anche se il rendimento interno delle Fere è sicuramente buono ma non da far gridare al miracolo con 5 vittorie, tre pareggi e due ko.

Modena che vanta un buon ruolino di marcia lontano dalle mura amiche ed è reduce dal 2-0 interno al Cosenza, è ad un solo punto dalla zona play off. I Canarini di Attilio Tesser sono sicuramente ingolositi dall’opportunità di giocare per migliorare ulteriormente la loro classifica molto lusinghiera se si considera che anche gli emiliani sono una neopromossa.

Palermo al Del Duca con l’Ascoli

Anche il match tra Ascoli e Palermo può essere importante per l’eventuale rincorsa ai play off. Sicuramente mette in palio punti per la zona serena della classifica. I padroni di casa cercano continuità per risollevarsi in classifica ed inseguono i siciliani che grazie a 7 risultati utili di fila sono volati a -1 dall’ottavo posto. Rosanero con gli uomini contati e con Valerio Verre non ancora utilizzabile in quanto non ancora formalizzato il suo passaggio dalla Sampdoria al Palermo.

Parma a Cosenza per consolidarsi

Trasferta insidiosa per il Parma al San Vito – Gigi Marulla di Cosenza. I ducali hanno l’obbligo di mantenersi in zona play off ma i padroni di casa, ultimi in classifica, hanno l’imperativo di centrare i tre punti per non perdere contatto dalle altre e continuare a sperare nella salvezza. Impresa ardua ma non impossibile con 17 turni da giocare. Match difficile per entrambe ma la pressione potrebbe fare un brutto scherzo.

Derby lombardo tra Brescia e Como

Brescia e Como si affrontano al Rigamonti con l’obiettivo di uscire dal limbo. Una partita verità per entrambe. I padroni di casa, partiti a razzo adesso sono in crisi. Una vittoria nelle ultime 14 giornate hanno fatto scivolare le Rondinelle nel centro classifica in un limbo pericoloso. La zona play out dista 2 sole lunghezze.

Ed è proprio da quel pantano che il Como arriva. Un successo permetterebbe ai lariani di scavalcare i diretti avversari e di allontanarsi a tutta forza dai bassi fondi della graduatoria.

Venezia-Cittadella, vietato sbagliare

Sfida salvezza tra Venezia e Cittadella. I lagunari dopo aver dato segnali di ripresa hanno perso terreno e nelle ultime quattro partite hanno raccolto un punto confermando il pessimo ruolino di marcia interno. Il Venezia tra le mura amiche ha vinto due sole volte, due volte ha pareggiato ed ha lasciato l’intera posta agli avversari in ben 7 occasioni.

Il Cittadella non brilla ma gli 11 punti in trasferta conquistati rappresentano un buon bottino per una squadra che ne ha raccolti 23 in totale. I veneti sono reduci da due risultati utili di fila avendo battuto fuori casa il lanciatissimo Pisa di D’Angelo e facendolo cadere dopo 15 partite utili, ed hanno pareggiato al Tombolato col Cagliari di Ranieri fermandolo 0-0. La posta in palio, inutile, dire, che varrà doppio.

Serie B, la 22ma giornata

Cagliari – Spal, venerdì 27 gennaio alle 20.30

Ascoli – Palermo, sabato 28 gennaio alle 14

Bari – Perugia

Brescia – Como

Cosenza – Parma

Sudtirol – Reggina

Ternana – Modena

Venezia – Cittadella

Genoa – Pisa, sabato 28 gennaio alle 16.15

Frosinone – Benevento, domenica 29 gennaio alle 16.15

La classifica, Frosinone in vetta solitaria

Questa la graduatoria aggiornata: Frosinone 45 punti; Reggina e Genoa 39; Bari 33; Sudtirol 32; Pisa e Parma 30; Cagliari e Ternana 29; Modena e Palermo 28; Ascoli 26; Brescia 25; Spal 24; Benevento, Como e Cittadella 23; Venezia e Perugia 20; Cosenza 18.

Marcatori, comanda sempre Cheddira

I marcatori della serie cadetta. Walid Cheddira (Bari) 12 gol; Matteo Brunori (Palermo) 10; Massimo Coda (Genoa) 8; Giovanni Fabbian (Reggina), Ettore Gliozzi (Pisa), Gianluca Lapadula (Cagliari), Joel Juluis Ilmari Pohjanaplo (Venezia) 7.