Serie B, Genoa-Venezia chiude la prima di ritorno

Torna in campo la serie B con la prima giornata del girone di ritorno che si giocherà tra domani e lunedì. Tutti alla caccia del Frosinone campione d’inverno che ospita il Modena. La Reggina che insegue riceve la Spal, mentre il Genoa, terza forza del torneo cadetto, chiuderà il palinsesto del ventesimo turno con la sfida al Venezia al Ferraris. Anche il Pisa, quinto, gioca tra le mura amiche e riceve il Cittadella.

Il big match è però Bari-Parma al San Nicola. In pratica le prime cinque in classifica hanno l’opportunità di allungare in classifica avendo tutti impegni casalinghi.

Mentre il Sudtirol affronterà il Brescia. Il Palermo va di scena al Curi ospite del Perugia che è reduce da due vittorie di fila. Il Cagliari del nuovo corso Ranieri gioca in casa col Como. Alle 16.45 di domani sfida salvezza tra Cosenza e Benevento.

Il Frosinone riparte dal Modena

I campioni d’inverno del Frosinone non vogliono mollare. Al Benito Stirpe ricevono per la prima di ritorna il Modena. Pronostici tutti per i ciociari allenati dall’ex Palermo Fabio Grosso. Per i giallorossi il ruolino di marcia casalingo parla chiaro e dice 7 vittorie e 2 pareggi con 15 reti fatte e 2 subite.

I Canarini, che hanno avuto finora un cammino altalenante, sono a metà classifica con 25 punti, 14 in meno rispetto agli avversari. Tuttavia lontano dal Braglia hanno fatto molto bene vincendo ben 4 volte in trasferta.

Reggina ospita la Spal

Il 2023 della Reggina inizia in casa al Granillo con la Spal. La squadra allenata da Pippo Inzaghi punta all’intera posta per mantenere la pressione sul Frosinone ma anche per evitare di essere riacciuffata dal Genoa. Anche gli Amaranto si fanno rispettare in casa (5 vittorie, 2 pareggi e 2 ko).

Di contro la Spal ha necessità di fare punti per non affondare in classifica. Gli estensi al momento sono in piena zona play out e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Non particolarmente esaltante il ruolino in trasferta della squadra ferrarese (1 successo, 6 pareggi e 2 sconfitte), ma nemmeno troppo disastroso con 9 punti conquistati sui 20 totali fin qui raccolti.

Al San Nicola il big match tra Bari e Parma

Si attende ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni al San Nicola di Bari per la sfida dei Galletti al Parma. Di fronte la quarta e la sesta in classifica separate da appena tre punti. Il match di andata si chiuse con uno spettacolare 2-2. I pugliesi allenati da Mignani se vogliono fare un ulteriore salto hanno bisogno di centrare un successo in casa. Il rendimento al San Nicola non dei migliori: solo 2 vittorie, 5 pareggi e 2 ko per un totale di 11 punti conquistati. E l’ultima partita del 2023 ha confermato tale andazzo visto il blitz del Genoa nell’ultima partita del 2022.

Il Parma deve ritrovare le sue certezze. Troppi stop inattesi ne hanno frenato la rincorsa verso le zone ancora più nobili della classifica. I ducali, reduci da un’ottima prestazione in Coppa Italia a San Siro con l’Inter che ha vinto solo nel finale dei supplementari ed in rimonta, hanno mostrato – ancora una volta – di avere un tasso qualitativo importante.

Il Pisa non vuole fermarsi, il Cittadella non deve perdere

All’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, il Pisa cerca il quindicesimo risultato utile consecutivo. I nerazzurri toscani non perdono dal lontano 10 settembre ed hanno la striscia positiva aperta più lunga in questa stagione. Una rimonta, dopo un avvio a dir poco disastroso, che li ha portati dalle polveri della zona retrocessione ai fasti della zona play off con il quinto posto. Gli uomini di Luca D’Angelo non vogliono quindi fermarsi anche per riscattare il ko 4-3 rimediato all’esordio in campionato sul campo del Cittadella.

I veneti dopo un avvio incoraggiante si sono un po’ persi e sono caduti in penultima posizione virando con 19 punti all’attivo. Preoccupa l’attacco asfittico: appena 13 reti segnate nella prima metà della stagione.

L’imperativo per il Cittadella, quindi, è quello di non perdere.

Il Cagliari di Ranieri riparte col Como

Inizia dalla sfida interna col Como il corso in panchina di Claudio Ranieri che ha preso “possesso” della panchina dei rossoblù dallo scorso 1 gennaio. Serviva una scossa all’ambiente e l’esonero di Fabio Liverani è stata la mossa del club sardo, deluso dall’andamento.

Ranieri torna al Cagliari dopo oltre 30 anni dalla prima volta. Una parentesi di tre stagioni con due promozioni dalla C1 alla A ed una salvezza in massima serie.

Il Como, invece, è impelagato nella zona pericolosa della classifica. Ventidue punti finora raccolti di cui solo 7 in trasferta sono, al momento, sufficienti ad evitare i play out. I lariani hanno uno dei rendimenti più bassi della cadetteria. Solo il Cosenza ha fatto peggio. La squadra guidata dal tecnico Moreno Longo non può indulgiare.

Tra Sudtirol e Brescia punti play off in palio

Punti play off in palio tra la matricola Sudtirol e Brescia con i padroni di casa che dopo un avvio shock e l’arrivo in panchina di Pier Paolo Bisoli hanno perso solo 2 volte e raccolto nel girone di andata 26 punti. Tanti per permettere ai biancorossi di sostare in settima posizione.

Il Brescia insegue ad una sola lunghezza ma al contrario dei propri avversari, le Rondinelle sono in caduta dopo un avvio incoraggiante. Una sola vittoria (con la Spal) nelle ultime 13 partite. Dal 2-6 subito al San Nicola dal Bari dello scorso 1 ottobre, la squadra ha avuto un crollo.

Sfida salvezza tra Cosenza e Benevento

Vietato sbagliare tra Cosenza e Benevento. Si tratta di un vero e proprio spareggio salvezza tra silani e sanniti. I padroni di casa sono ultimi in classifica e reduci da sei turni senza vittoria. L’ultima affermazione risale a poco più di due mesi fa, il 12 novembre nel 3-2 sul Palermo.

Il Benevento vuol fare vedere le Streghe ai calabresi. Anche la squadra campana non può permettersi passi falsi. I 22 punti garantiscono la salvezza diretta ma un eventuale successo permetterebbe loro di allontanarsi ancor di più dalle sabbie mobili della classifica.

La Ternana cerca il riscatto, l’Ascoli conferme

La Ternana prova a rialzare la china, l’Ascoli vuole conferme. Entrambe vogliono riscattarsi dalla delusione dell’ultima partita del 2022 che le ha viste perdenti rispettivamente a Frosinone ed in casa con la Reggina.

Gli umbri però devono trovare la loro identità e l’arrivo in panchina di Aurelio Andreazzoli non ha dato il cambio di marcia. Tutt’altro. Nelle ultime cinque partite un solo successo, un pareggio e tre ko, due di fila per 3-0. Risultati che hanno fatto perdere quota alle Fere scese dal terzo all’ottavo posto negli ultimi due mesi.

L’Ascoli cerca punti play off ed ha avuto un rendimento migliore nelle ultime giornate rispetto agli umbri. Una sola lunghezza di distacco dalla zona play off. Le motivazioni non mancheranno.

Il Genoa punta la zona promozione, il Venezia non vuole affondare

Il programma della prima giornata di ritorno si chiuderà domenica alle 18.45 allo stadio Luigi Ferraris dove il Genoa di Alberto Gilardino cerca punti pesanti ospitando il Venezia.

I lagunari, apparsi in netta ripresa rispetto ad un avvio di campionato veramente disastroso e ben al di sotto delle aspettative, cercano punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Il divario in classifica sembra tale da favorire i liguri che però in casa hanno stentato, soprattutto nell’era Blessin. L’arrivo al timone di Gilardino invece sembra aver invertito questo trend.

Il Palermo a Perugia per continuare a correre

Il Palermo vuole cominciare il 2023 nel migliore dei modi anche se con qualche dubbio di formazione a causa degli infortuni. Bettella in forse in difesa (pronto Marconi), Saric a centrocampo in quanto appena recuperato. Rosanero reduci da cinque risultati utili consecutivi ed all’andata la partita si chiuse 2-0 (Brunori ed Elia).

Umbri però in netta ripresa: due vittorie di fila (Venezia e Benevento) hanno permesso alla squadra di Castori di lasciare l’ultima posizione e rilanciarsi nella lotta salvezza.

Il programma della ventesima giornata

Questo il programma della prima di ritorno, la ventesima, del campionato di serie B. Le prime cinque in classifica, Frosinone, Reggina, Genoa, Pisa e Bari, giocano in casa.

Bari – Parma, sabato 14 gennaio alle 14

Cagliari – Como

Perugia – Palermo

Pisa – Cittadella

Reggina – Spal

Frosinone – Modena

Sudtirol – Brescia

Cosenza – Benevento, domenica 15 gennaio alle 16.15

Ternana – Ascoli

Genoa – Venezia, lunedì 16 gennaio alle 18.45.

La classifica, Frosinone campione d’inverno

Questa la classifica della serie B dopo le prime diciannove giornate. Frosinone campione d’inverno, Cosenza all’ultimo posto. Ecco la graduatoria: Frosinone 39 punti; Reggina 36; Genoa 33, Bari 30; Pisa 29; Parma 27; Ternana e Sudtirol 26; Ascoli, Modena, Cagliari e Brescia 25; Palermo 24; Benevento e Como 22; Spal e Venezia 20; Perugia e Cittadella 19; Cosenza 17.

Marcatori, Cheddira re dei bomber

Walid Cheddira, tornato dal Mondiale, si è ripreso lo scettro di re dei bomber della serie B grazie al gol segnato al Genoa nel match perso 2-1 dal suo Bari. Per lui 10 reti. Nell’ultimo turno è rimasto a secco Matteo Brunori, in ombra a Brescia dove non ha avuto praticamente modo di mettersi in mostra.

Pohjanpalo del Venezia e Lapadula del Cagliari sono andati a segno nei match con Parma e Cosenza e sono andati a quota 7 e raggiungono Gliozzi del Pisa. Ecco i migliori marcatori della serie B dopo il girone di andata.

Walid Cheddira (Bari) 10 gol; Matteo Brunori (Palermo) 9 gol; Gianluca Lapadula (Cagliari), Joel Julius Ilmari Pohjanpalo (Venezia), Ettore Gliozzi (Pisa) 7.