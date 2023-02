Serie B, rosanero a caccia del decimo risultato utile di fla

Si avvicina sempre più il big match della quinta giornata di ritorno del campionato di serie B col Palermo che venerdì 10 febbraio alle 20.30 renderà visita al Genoa. Al Ferraris i rosanero, sesti in classifica, sfideranno il Grifone, vicecapolista e rallentato nelle ultime due giornate con un pari interno col Pisa ed il ko nell’ultimo turno a Parma.

Palermo in forma, 19 punti nelle ultime 10 giornate

Palermo, invece, come un treno: imbattuto da 9 giornate e con 19 punti realizzati (5 vittorie di cui tre di fila, 4 pareggi ed un ko, in casa col Venezia) nelle ultime 10 partite. Solo il Frosinone con 21 punti ha fatto meglio dei siciliani che hanno scalato le classifica volando in zona play off. Il Genoa ad esempio è fermo a 17 con cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Se il Palermo dovesse uscire indenne da Marassi dove è previsto il pubblico delle grandi occasioni ed anche una massiccia presenza di supporters al seguito sia dal capoluogo che dai tanti siciliani che risiedono al Nord, Brunori e compagni si consacrerebbero tra le grandi questa serie B e potrebbero ambire a rimanere nella zona play off promozione. E forse anche a fare qualche cosa in più.

Preparazione nel pomeriggio

Intanto, è proseguita oggi pomeriggio la preparazione del Palermo in vista del match di venerdì prossimo in casa del Genoa. La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un’attivazione tecnica, un’esercitazione tattica per la fase offensiva e palle inattive a favore.

Ieri test con la Primavera

I rosanero ieri hanno lavorato in due gruppi: il primo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro aerobico e combinazioni tecniche; il secondo ha effettuato un lavoro di attivazione e mobilità e ha disputato un test con la formazione Primavera.

Genoa-Palermo, arbitra Marinelli

L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto.

Sarà Livio Marinelli di Tivoli a dirigere Genoa-Palermo. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Mario Vigile di Cosenza. Il quarto uomo sarà Marco Monaldi di Macerata. Si rendono noti anche i nominativi di Var (Eugenio Abbattista di Molfetta) ed Avar (Daniele Paterna di Teramo).

I precedenti

Sono complessivamente 74 gli scontri diretti tra liguri e siciliani. Troviamo 21 vittorie per il Genoa, 24 vittorie per il Palermo e 29 pareggi. Il totale delle reti siglate è di 179 ed in questo caso l’ago della bilancia pende in favore dei Grifoni: 94 messe a segno dal rossoblù, 85 dai rosanero. La miglior vittoria per il Genoa contro il Palermo risale al 20 novembre del 1932 gara valevole per la nona giornata di serie A della stagione 1932-1933, finì con un perentorio 7-2.

La migliore vittoria del Palermo contro il Genoa risale al 20 aprile del 1996, gara valida per la 31ma giornata del campionato di serie B 1995-1996, dove i rosanero batterono il Genoa 4-0 con autorete di Galante, doppietta di Gaetano Vasari e gol di Giacomo Tedesco.

A Marassi, il Palermo ha vinto solo tre volte

Tuttavia, il Palermo ha vinto soltanto tre volte al Ferraris. Il bilancio è decisamente favorevole al Genoa che ha vinto in 17 occasioni, 15 pareggi e, appunto, 3 sole sconfitte. Tra l’album di ricordi la sconfitta per 1-0 a Marassi nella stagione 1995-1996 in serie B. Era la 12ma giornata ed il Palermo era imbattuto fino a quella sfida. Decise una rete di Nappi al 10′. Era la squadra dei picciotti che chiuse quel campionato al settimo posto con gli stessi punti dei liguri (52). L’ultima vittoria in trasferta a Marassi, non troppo lontana nel tempo: è datata 18 dicembre 2016, quando i rosanero si imposero per 4 a 3.

Al Barbera, invece, dominano i colori rosanero: su 38 partite, 22 successi rosanero, 13 pareggi e 3 ko. All’andata i rosa si imposero 1-0 con rete di Brunori.