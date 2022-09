In 36 incontri tra A e B, Grifone vittorioso in sole due occasioni

La sfida tra Palermo e Genoa è una delle classiche del calcio italiano. Rosanero e rossoblu si trovano di fronte venerdì sera alle 20.30 al Barbera per l’anticipo della quinta giornata del campionato di serie B. Un big match che ha diversi precedenti tra massima serie e cadetteria.

Il Palermo di Eugenio Corini viene da due sconfitte consecutive con Ascoli e Reggina che hanno fatto scivolare la squadra nella seconda metà della classifica con 4 punti; gli ospiti di Alexander Blessin hanno totalizzato il doppio dei punti con 2 vittorie e due pareggi ed inseguono il trio di testa formato da Reggina, Frosinone e Brescia. Si tratta di una sfida tra una matricola (i rosanero sono tornati in cadetteria dopo tre stagioni) ed una neoretrocessa (i liguri vogliono tornare subito in massima serie).

Ultimo precedente sorride al Palermo

Le due compagini tornano a sfidarsi a Palermo dopo oltre 5 anni. L’ultimo precedente è datato 14 maggio 2017, la terzultima giornata della massima serie ed i rosa si imposero 1-0 con un gol di Rispoli in avvio di partita. Un successo amaro per i siciliani. Al termine di quella stagione, Palermo in serie B al penultimo posto, Genoa salvo. Fu, tra l’altro, l’ultima apparizione del Palermo in massima serie.

Precedenti Palermo-Genoa, Al Barbera predominio rosanero

Al Barbera Aquile e Grifoni si sono incontrate 36 volte tra serie A e B. Il bilancio è in netto favore dei siciliani che hanno concesso ai liguri appena 2 vittorie. Palermo vittorioso in 21 occasioni sono invece 13 i pareggi.

La prima partita in Sicilia è datata 23 aprile 1933, era la nona giornata di ritorno di serie A, e la sfida si chiuse sull’1-1. All’andata, a Genova, i rossoblu vinsero 7-2. Al termine di quella stagione (la vittoria valeva due punti all’epoca), liguri ottavi con 34 punti, palermitani dodicesimi con 29.

Tra i precedenti Palermo-Genoa si ricorda la prima vittoria casalinga rosanero che risale al 29 aprile 1934 nella 15ma giornata di ritorno con un 2-0 rosanero. Fu uno scontro salvezza. Al termine di quel campionato festeggiarono i siciliani che conquistarono la permanenza in massima serie con 29 punti in 34 partite. Il Genoa retrocedette in serie B.

Tra le vittorie più larghe si ricordano il 4-0 della 12ma giornata di andata del campionato di serie B 1995-1996. Il Palermo dei Picciotti guidato da Ignazio Arcoleo si impose 4-0 con autorete di Galente, doppietta di Gaetano Vasari intervallata da una rete di Giacomo Tedesco. Quella squadra fece sognare la tifoseria rosanero classificandosi al settimo posto in maniera del tutto inaspettata viste le premesse estive con una campagna acquisti all’insegna del mercato. Il Palermo si sarebbe anche classificato per la Coppa Anglo-Italiana che però venne soppressa proprio nella stagione avvenire e che nell’ultima edizione venne vinta dal Genoa di Montella in finale sul Port Vale per 5-2 a Wembley.

Nel 2012 si ricorda un punteggio pirotecnico di 5-3 per i rosanero che si aggiudicarono il match in rimonta. Andarono a segno Budan, Silvestre, Mantovani, Miccoli e Migliaccio.

Due sole vittorie genoane

Due sole le vittorie dei Grifoni nei precedenti Palermo-Genoa. La prima nel lontano 1935, era il 10 novembre e si giocava la settima giornata di andata della massima serie: rossoblu vincenti per 1-0 (e questa volta anche salvi rispetto ai rosanero che scesero in cadetteria al termine di quel campionato). L’altra affermazione ligure risale a tempi ben più recenti: 22 marzo 2008, con un successo per 3-2. Figueroa, Milanetto e Konko firmarono il colpo esterno nonostante la doppietta del bomber Amauri. Da allora rosanero quasi sempre vittoriosi davanti al pubblico amico.