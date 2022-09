Serie B, siciliani sorpresi anche in superiorità numerica

Disastro Palermo al Granillo. I rosanero perdono 3-0 sul campo della Reggina nella quarta giornata del campionato di serie B. Si tratta del secondo ko consecutivo per i siciliani dopo quello interno con l’Ascoli per 3-2 di sabato scorso, che rimangono a quota 4 in classifica mentre i calabresi volano a 9 punti nelle zone nobili.

Eugenio Corini cambia modulo e passa al 4-3-3 ma lo schema è ancora in fase di assimilazione e si vede. Tanti errori gratuiti ed ingeniutà puntualmente sfruttate dagli avversari. Rosanero colpiti anche in superiorità numerica in modo preoccupante.

I padroni di casa, reduci dal 4-0 al Sudtirol del turno precedente, infatti, offrono una prestazione solida ed ariosa concendendo alcune giocate tanto spettacolari quanto concrete. Nel primo tempo Reggina subito a segno con Fabbian al 7′ su azione di calcio d’angolo. Il Palermo praticamente inesistente in attacco con uno sterile possesso palla e qualche calcio d’angolo conquistato senza però dare pericoli a Colombi.

Nella ripresa, l’undici di Corini prova a pareggiare ma rimane impreciso. Stulac si ferma per infortunio (da valutare le sue condizioni). I padroni di casa raddoppiano con un gioiello di Menez poi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Cionek per fallo su Di Mariano ma corrono pochi pericoli. Ed in superiorità numerica il Palermo anziché riaprire la contesa subisce il 3-0 di Liotti che manda i titoli di coda. Palermo rimane con 4 punti in graduatoria, 5 gol fatti e 7 subiti di cui ben 6 nelle ultime due partite. Il prezzo della metamorfosi tattica si fa sentire.

Corini cambia volto alla squadra

Eugenio Corini cambia modulo e volto al Palermo, archiviato il 4-2-3-1, passa al “suo” 4-3-3 confermando le sue intenzini di metamorfosi. In difesa Bettella preferito al rientrante Marconi al centro della difesa accanto al riconfermato Nedelcearu. Mateju subito in campo sulla corsia di sinistra arretrata. Centrocampo a tre con Segre al centro, Stulac e Saric.

In avanti capitan Brunori al centro dell’attacco affiancato da Elia e da Di Mariano. Solo due i reduci della serie C in questa formazione di partenza: Bettella e Brunori.

La Reggina di Pippo Inzaghi con il 4-3-3 e due ex rosanero nell’undici di partenza, il portiere Colombi ed il difensore Cionek. Majer, Rivas, Menez e Crisetig, in regia, assieme a Pierozzi confermati.

Inizio in salita per il Palermo, segna Fabbian

Dopo 7’ Fabbian di testa sblocca la situazione al Granillo per la Reggina. Calcio d’angolo dalla destra, sponda di Cionek marcato a vuoto dalla difesa rosanero e gol di testa Fabbian punisce nel cuore dell’area di rigore.

Reggina colpisce ancora ma l’arbitro annulla per fuorigioco

Al 16′ episodio dubbio: Rivas servito da Menez buca il centro della difesa rosanero ed in pallonetto trafigge Pigliacelli. Sarebbe gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco millimetrico. Ai più i gol sembra sembra valido ai più ma il Var conferma l’offside.

Il Palermo si fa vedere timidamente in area avversaria con Segre che di testa colpisce bene su cross di Di Mariano ma la palla esce fuori di poco con Colombi, il portiere della Reggina a controllare.

Sterile pressione rosanero nel finale del primo tempo

Dopo aver scampato un nuovo grosso pericolo con Menez in contropiede che sbaglia l’assist con la Reggina in avanti superiorità numerica 4 contro 1, il Palermo comincia ad aumentare i ritmi ed a conquistare qualche calcio d’angolo. Al 32′ Di Mariano crossa in area per Brunori che viene anticipato in angolo.

Rivas sfiora il raddoppio, Buttaro salva il Palermo

Ad inizio ripresa l’11 di Corini rimane intatto, Inzaghi fa entrare Camporese al posto di Pierozzi. Reggina pericolosissima e vicina al gol del 2-0 al 47′ con Rivas che servito in area prontamente da Menez calcia in diagonale a botta sicura ma è provvidenziale la chiusura di Buttaro che devia in angolo.

Si ferma Saric

Debutto sfortunato per Dario Saric. Il regista deve uscire al 54′ per problemi fisici. Al suo posto Corini fa entrare Damiani.

Palermo vicino al pareggio

Il Palermo si sveglia come la bella addormentata nel bosco. Al 55′ Di Mariano di testa mette a lato di poco un cross di Elia. Questa volta Colombi non ci sarebbe arrivato. Subito dopo, ancora Elia sguscia sulla destra, mette in mezzo per Brunori che prima si fa murare da un difensore a pochi passi dalla porta e poi sulla ribattuta calcia alto.

Menez fa 2-0 per gli amaranto

Gol sbagliato, gol subito. La dura legge non scritta del calcio si concretizza al 58′. Menez raddoppia finalizzando al meglio un recupero palla dei suoi compagni. Perde palla Segre, poi verticalizzazione perfetta nel cuore dell’area.

Amaranto in 10, Inzaghi corre ai ripari

La Reggina in controllo rimane in 10 per l’espulsione diretta di Cionek reo di aver steso Di Mariano con un intervento pericoloso sanzionato con un rosso diretto. Inzaghi con l’uomo in meno opera due sostituzioni: fa uscire Menez, autore del 2-0 e Majer rispettivamente per Loiacono e Liotti.

Liotti cala il tris

La Reggina in inferiorità numerica sigla il 3-0. Esulta Liotti che servito da Loiacono, smarcato da Sala e Stulac, appoggia in rete dal limite dell’area piccola.

Rosanero colpiti ed affondati. Nel finale, a risultato acquisito, succede ben poco salvo un paio di spunti di Soleri, uno di questi deviato in calcio d’angolo. Esultano i 13mila del Granillo. La formazione di Corini, invece, è tutta da rivedere.

Reggina-Palermo, il tabellino

Reggina: Colombi, Cionek, Menez (Loiacono 64′), Crisetig (cap.), Fabbian, Di Chiara, Pierozzi (Camporese 46′), Gagliolo, Canotto (Cicerelli, 60′), Majer (Liotti 64′), Rivas (Gori 81′). Allenatore: Filippo Inzaghi. A disposizione: Ravaglia, Dutu, Santander, Ricci, 24 Agostinelli, Lombardi, Giraudo.

Palermo: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella, Mateju (Sala, 68′); Segre (Floriano, 68), Stulac, Saric (Damiani 54′); Di Mariano (Soleri 79′), Brunori, Elia (Vido al 79′). Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Pierozzi, Marconi, Doda, Lancini.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistenti: Cipressa (Lecce) e Saccenti (Modena). Quarto ufficiale: Giordano (Manfredonia). Var: Piccinini (Forlì). Assistente Var: Di Gioia (Nola).

Reti: Fabbian al 7′, Menez al 58′, Liotti al 74′.

Note: Spettatori: 13.013, folta presenza palermitana, 819 supporters rosanero. Ammonito Pierozzi (Reggina) al 19′, Di Chiara (Reggina) al 29′, Canotto (Reggina) al 39′ , Bettella (Palermo) al 65′. Espulsi Cionek (Reggina) per gioco pericolo su Di Mariano; Bettella (Palermo all’84’) per doppia ammonizione.

Recuperi: 3′ e 5′