Serie B, al Granillo attesi cambiamenti rispetto al passato

Si volta pagina. Almeno dovrebbe essere questo l’obiettivo del tecnico del Palermo Eugenio Corini che domani pomeriggio al Granillo sarà ospite della Reggina di Pippo Inzaghi con calcio di inizio alle 14 in un match valido per la quarta giornata del campionato di serie B.

Dopo la sconfitta di sabato scorso con l’Ascoli che ha fatto cadere l’imbattibilità interna rosanero dopo 31 partite e quasi un anno e mezzo, il Genio dovrebbe iniziare la metamorfosi della squadra. Il passaggio del modulo al 4-2-3-1 caro a Baldini ma ormai da cambiare, al 4-3-3 dovrebbe essere un dato di fatto. Un passaggio fondamentale per disegnare i tratti distintivi di una squadra che Corini, settimana dopo settimana, vuole forgiare a sua immagine e somiglianza. E gli ultimi arrivi in sede di calciomercato sembrano anche suggerire questo, unitamente al secondo tempo della sfida con i marchigiani nel quale il tecnico dei rosanero ha fatto scendere in campo diversi nuovi arrivi.

Gli assenti

Al Granillo ci saranno alcune assenze. Mancheranno ancora Andrea Accardi, Mladen Devetak per infortunio. Stesso motivo per Jeremie Broh, l’ex Sudtirol (tornato in Sicilia perché non è stato riscattato dal club altoatesino) è alle prese con una distrazione muscolare al bicipite femorale destro. Sconta il turno di squalifica, invece, Nicola Valente, espulso nel finale della partita con l’Ascoli per doppia ammonizione.

Tornano Sala e Marconi

In difesa, invece, tornano a disposizione Marco Sala, come aveva anticipato (ed auspicato) lo stesso terzino durante la conferenza di presentazione al Barbera di qualche giorno fa, ed Ivan Marconi.

Palermo, spazio al 4-3-3

Corini dovrebbe schierare il 4-3-3 (il condizionale è sempre d’obbligo) dando spazio a Pigliacelli in porta e ad una linea difensiva a quattro composta da Buttaro a destra, il rientrante Sala o il nuovo arrivato Mateju sulla corsia di sinistra. Al centro del pacchetto arretrato dovrebbero esserci Nedelcearu e Bettella (o il rientrante Marconi). A centrocampo Segre, già a segno sabato scorso, potrebbe essere affiancato tra Saric o Damiani (il nuovo arrivo, ex Ascoli, potrebbe essere già titolare), e Stulac in cabina di regia. Li davanti, infine, Elia, Brunori e Di Mariano (quest’ultimo confermato anche da Corini in conferenza stampa) dovrebbero comporre l’asse offensivo col compito di segnare e mettere in difficoltà la difesa amaranto.

Reggina-Palermo, probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match fra Reggina e Palermo. Tra i padroni di casa Ménez è lo spauracchio ma anche Crisetig, Majer e Rivas possono fare male. C’è anche l’ex Cionek. Il tecnico dei calabresi schiera il 4-3-3.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas

Indisponibili: Galabinov, Obi

Squalificati: nessuno

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella (Marconi), Sala (Mateju); Saric (Damiani), Stulac, Segre; Elia, Brunori, Di Mariano.

Indisponibili: Accardi, Devetak, Broh

Squalificati: Valente

I convocati di Corini, ci sono Saric, Mateju e Vido

Il tecnico Eugenio Corini ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani pomeriggio (inizio alle 14) al Granillo di Reggio Calabria.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 15 Marconi, 18 Neldearu, 23 Doda, 25 Buttaro, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

Centrocampisti: 8 Segre, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 77 Elia.

Lista ufficiale per la serie B

Il Palermo Fc comunica di aver inviato in data odierna alla Lega B le liste relative al numero massimo di calciatori utilizzabili nella stagione 2022-2023 al termine della sessione di calciomercato conclusa ieri, giovedì 1 settembre.

Lista A (Over 23): Broh, Brunori, Crivello, Damiani, Di Mariano, Floriano, Lancini, Marconi, Massolo, Mateju, Nedelcearu, Pigliacelli, Saric, Segre, Soleri, Stulac, Valente, Vido.

Lista B (Under 23): Bettella, Buttaro, Devetak, Doda, Elia, Gomes, Grotta, Peretti, Pierozzi, Sala.

Bandiera (calciatori con 4 o più anni di militanza nel club): Accardi.