Serie B, il numero 19 "Possiamo toglierci grandi soddisfazioni"

Col Modena si è sbloccato conquistandosi da neoentrato un rigore e trasformandolo con sicurezza. Un gol che ha fissato il punteggio sul 5-2 per i siciliani. Luca Vido, attaccante del Palermo, parla dal ritiro di Girona dove la squadra sosterà fino al 25 marzo per poi preparare la settimana che porta alla ripresa del campionato di serie B ed alla conseguente trasferta di Parma che mette in palio punti per i play off.

“Questo ritiro – spiega il numero 19 rosanero ai microfoni di Palermo Fc – sicuramente ci aiuterà a trovare le energie che abbiamo speso durante tutte queste partite dispendiose. Abbiamo già iniziato a lavorare per recuperarle, per lavorare su tanti aspetti e ci aiuterà molto. Qui a Girona ci stiamo trovando bene e sicuramente la società è attrezzata. I campi sono fantastici. C’è tutto per poterci allenare al meglio. Dopo Manchester stiamo facendo quest’altra esperienza grazie al City Group. Esperienza che ci aiuterà e che sta formando tutti i ragazzi anche i più giovani per delle realtà davvero importanti”.

“Gol col Modena una liberazione, lo dedico al Palermo ed ai tifosi”

L’attaccante 26enne del Palermo ricorda ancora la sua prima rete nel club di viale del Fante. “Il mio gol col Modena è stata una liberazione. Una grande montagne russe di emozioni che dedico ai tifosi. Sono stati speciali con me e mi hanno sempre sostenuto. Lo dedico al Palermo calcio ed ai tifosi”.

“Possiamo toglierci grandi soddisfazioni”

I tre punti conquistati con gli emiliani sono importanti. Sia per come sono arrivati, sia per il loro peso, e sia perché danno il via alla lotta per conquistare un posto tra le prime otto che garantisce l’accesso agli spareggi per la promozione in serie A “La vittoria col Modena – ribadisce – è stata fondamentale. Ci ha ridato grande spirito visto che abbiamo fatto 5 gol. L’abbiamo voluta, l’abbiamo cercata fino all’ultimo istante e sono sicuro che se ci metteremo tutto lo spirito del secondo tempo ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

“Grande gruppo”

Il numero 19 rosanero elogia la squadra. “Questo è un grande gruppo. Tutti fanno la differenza. Chi gioca, chi non gioca. Chi inizia la partita e chi entra. Il mister ci sta facendo fare un percorso sotto questo punto di vista e tutti facciamo il possibile per essere determinanti sia in partita iniziata che in partita in corso”.

“Giocare al Barbera è una grandissima emozione”

Un accenno all’effetto Barbera. “Giocare davanti a 20mila tifosi e anche di più è sempre una grandissima emozione. Quando entro al Barbera è sempre speciale e voglio godermi fino all’ultimo istante. Restano otto partite ma sono le più importanti. Siamo qui per prepararle al meglio. Abbiamo voglia di far divertire la nostra gente e divertici noi”.

“Testa al Parma”

Vido volge lo sguardo all’immediato futuro: la trasferta al Tardini col Parma del prossimo 1 aprile valida per la 31ma giornata del campionato cadetto. “Ma è chiaro Siamo già al lavoro per la gara di Parma, stiamo già lavorando in campo, con i video, stiamo facendo tutto per essere pronti per quella partita”.

Ed infine: “Rapporto con Palermo e palermitani fantastico. Sia a Mondello che in centro sto benissimo. I palermitani mi hanno subito dato affetto e non mi hanno mai fatto mancare affetto. E’ una dote importantissima. Vogliamo farli divertire e vogliamo divertirci anche noi”.