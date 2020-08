Le parole del tecnico rosanero

Conferenza stampa in streaming per l’allenatore del Palermo F.C. Roberto Boscaglia, al secondo giorno di ritiro a Petralia Sottana. Il tecnico gelese ha affermato: «La squadra non è completa ma bisogna dare tempo alla società. Devono arrivare i calciatori giusti e questo richiede tempo. Non si può sempre avere tutto quello che si vuole, ma sono assolutamente tranquillo. Abbiamo bisogno di giocatri di un certo tipo, mi fido della società, di Sagramola e del direttore Castagnini».

«L’attenzione ovviamente è su tutti i reparti, ma quello in cui abbiamo un vuoto in più è certamente il centrocampo: lì a livello numerico siamo in difficoltà ma la società sta lavorando su tutto. Santana? Mario sta bene: non ha avuto problemi e ha tanta voglia nonostante l’età. Averlo fa bene allo spogliatoio e ci darà una mano anche in campo».

Su Martinelli, che ha riscontrato un problema durante le visite mediche precampionato (ma di più non si sa), Boscaglia ha detto: «È una cosa che non ci aspettavamo. Dispiace sul fronte professionale e soprattutto per l’uomo, essendo un ragazzo straordinario che conosco da tempo. Dispiace. Vedremo quello che succederà, le notizie naturalmente non sono eccellenti ma aspettiamo».

Poi, a proposito del girone C della Serie C, con tante squadre esperte e con un bacino d’utenza da serie A, Bosvaglia ha affermato: « Il girone C è difficilissimo, ma non da quest’anno, lo è da sempre. A livello ambientale si va sempre in campi dove è difficile giocare e quest’anno ci saranno tante squadre di grande blasone. Sono sicuro che ci sarà tanto equilibrio e bisogna avere una squadra di grande personalità e coraggio. Favorite? Noi dobbiamo giocare per vincere le partite, siamo il Palermo. Sappiamo che ci sono avversari agguerriti, il Bari è la squadra più accreditata a fare il salto di categoria e in un anno ha avuto modo di calarsi nella categoria. La nostra speranza è di giocarci fino alla fine i primi posti con altre squadre che saranno protagoniste, come Bari, Catanzaro, Avellino, poi ci sarà sempre la squadra sorpresa».

Infine, manca solo l’ufficialità per l’ingaggio di Andrea Palazzi, centrocampista classe 1996, la scorsa stagione al Monza (promosso in Serie B)