Serie B, il giovane classe 2000 si è liberato dal Nottingham Forest

Il Palermo ha un nuovo portiere. Si tratta di Adnan Kanuric, estremo difensore classe 2000 di origini austriache ma di nazionalità bosniaca. Ha difatti già difeso la porta della nazionale Under 21 in tre occasioni.

Lo ha ufficializzato il club di viale del Fante. Kanuric arriva con un contratto annuale, in scadenza il 30 giugno 2024, e si unisce al titolare Mirko Pigliacelli ed a Sebastiano Desplanches che la settimana scorsa ha debuttato con l’Under 21 azzurra di Nunziata pareggiando a reti inviolate con la Lettonia, e Manfredi Nespola. Quest’ultimo dovrebbe tornare in pianta stabile nella squadra Primavera in tempo per l’avvio del campionato di categoria che scatta il prossimo 16 settembre.

Karunic si è svincolato dal Nottingham Forest

Il portiere bosniaco si è svincolato a luglio dal Nottingham Forest, dopo aver militato in National League South (la sesta serie inglese) con l’Oxford City. Per lui tredici presenze in campionato, con 1170 minuti giocati. Nella stagione precedente, Kranuric ha anche fatto presenza in Premier League Under 21, con due partite giocate proprio con la maglia del Nottingham Forest.

Per Eugenio Corini quindi ci sarà un nuovo portiere a disposizione, già a partire dalla prossima partita in trasferta contro l’Ascoli il prossimo 16 settembre.

La preparazione del Palermo a Torretta

Seduta mattutina oggi a Torretta. I rosanero hanno svolto un’attivazione e circuit training in palestra, rondos, un gioco di posizione e partite a campo ridotto.

Valente carica il Palermo, “Siamo tutti titolari”

Nicola Valente parla dei suoi obiettivi ma anche della squadra attraverso i canali ufficiali del club rosanero.

“Adesso sto meglio – sottolinea – fortunatamente abbiamo avuto la sosta che ci ha dato la possibilità di rifiatare un attimo. Ho avuto un sovraccarico muscolare. Siamo riusciti a gestirlo al meglio. Spero di essere al più presto a disposizione della squadra e del tecnico”.

Il numero 30 rosanero prosegue parlando sia della responsabilità che dell’orgoglio di indossare la maglia del Palermo. Valente è arrivato nel club di viale del Fante nella stagione 2020-2021 in serie C. In campionato ha raccolto 95 presenze e segnato 15 reti (suo miglior bottino nella stagione della promozione in B con 7 marcature): “Essere il giocatore da più tempo a Palermo mi inorgoglisce molto. Vuol dire che ho dato qualcosa alla città e alla squadra. Sono felice di essere qui da tutto questo tempo e spero di proseguire ancora”.

Valente ribadisce il concetto espresso da Corini qualche giorno fa, ovvero di avere una formazione di soli titolari. “Come detto dal mister e dal direttore, nella nostra squadra ci sono solo titolari. Le squadre che cercano di fare un campionato di vertice devono avere questa mentalità. Ogni giocatore deve essere disponibile e sentirsi titolare. Noi dello zoccolo duro abbiamo dato una mano ai nuovi arrivati. Ma comunque questi ragazzi non hanno bisogni di ambientarsi grazie a noi, vista la caratura caratteriale. Siamo felici di averli con noi perché alzano il livello della squadra”.