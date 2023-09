Calcio giovanile, i siciliani esordiranno il 16 settembre a Napoli

Si alza il sipario sul campionato Primavera 2 che scatterà dal prossimo 16 settembre. Ufficializzati i due gironi e la loro composizione. Il Palermo sempre allenato da Stefano Di Benedetto si affaccia alla categoria da neopromosso ed è inserito nel girone B.

Avversarie blasonate per i baby rosanero che inizieranno le loro fatiche a Napoli, mentre l’esordio in casa è fissato per il 23 settembre con la Ternana. Nel gruppo B, formato da 16 formazioni, sono presenti Salernitana, Bari (battuto a maggio nella finale Primavera 3), Cesena, Pisa ed altre avversarie di spessore.

L’obiettivo dei baby rosanero è quello di fare meglio possibile nella serie superiore dopo aver dominato il Primavera 3 nella scorsa stagione. Il mercato ha portato anche diverse novità. Tra queste l’ala sinistra Leo Vitucci (nell’ultima stagione ha giocato a Parma sempre in Primavera 2), l’attaccante Ivanoe Sessa arriva dalla Lazio dove però non ha mai giocato, ed il difensore centrale Francesco Gallea Beidi ha sempre giocato nelle formazioni giovanili del Torino.

Calendario asimmetrico e regolamento

Come la serie A, la B anche il Primavera 2 presenta un calendario asimmetrico: le partite del girone di ritorno sono diverse da quelle del girone di andata. Non più un andamento a “specchio” ma libero.

La 1a giornata scatterà il 16 settembre per un totale di 30 turni con l’ultimo che si disputerà il 18 maggio 2024. Le prime classificate dei due gironi festeggeranno la promozione in Primavera 1.

Previsti, come di consueto, play off (quarti di finale, semifinale e finale) e play out (andata e ritorno) che decreteranno, rispettivamente, promozione al campionato Primavera 1 e permanenza nel campionato Primavera 2.

Primavera 2 girone B, il cammino del Palermo

1a giornata, 16 settembre

Napoli – Palermo

2a giornata, 23 settembre

Palermo – Ternana

3a giornata, 30 settembre

Spezia – Palermo

4a giornata, 7 ottobre

Palermo – Cosenza

5a giornata, 21 ottobre

Perugia – Palermo

6a giornata, 28 ottobre

Monopoli – Palermo

7ma giornata, 4 novembre

Palermo – Bari

8a giornata, 11 novembre

Salernitana – Palermo

9a giornata, 25 novembre

Palermo – Pescara

10ma giornata, 2 dicembre

Pisa – Palermo

11ma giornata, 9 dicembre

Palermo – Benevento

12ma giornata, 16 dicembre

Ascoli – Palermo

13ma giornata, 23 dicembre

Palermo – Crotone

14ma giornata, 13 gennaio

Palermo – Virtus Entella

15ma giornata, 20 gennaio

Cesena – Palermo

Ritorno, alla prima c’è Palermo-Salernitana

16ma giornata, 27 gennaio

Palermo – Salernitana

17ma giornata, 3 febbraio

Bari – Palermo

18ma giornata, 10 febbraio

Palermo – Spezia

19ma giornata, 17 febbraio

Benevento – Palermo

20ma giornata, 24 febbraio

Palermo – Perugia

21ma giornata, 2 marzo

Palermo – Ascoli

22ma giornata, 9 marzo

Crotone – Palermo

23ma giornata, 16 marzo

Virtus Entella – Palermo

24ma giornata, 30 marzo

Palermo – Napoli

25ma giornata, 6 aprile

Ternana – Palermo

26ma giornata, 13 aprile

Palermo – Pisa

27ma giornata, 20 aprile

Cosenza – Palermo

28ma giornata, 27 aprile

Palermo – Cesena

29ma giornata, 4 maggio

Pescara – Palermo

30ma giornata, 11 maggio

Palermo – Monopoli.