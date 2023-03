Serie B, riparte la preparazione in città, il club rosanero chiama i tifosi

Il Palermo torna ad allenarsi in città. E torna a pensare al Parma, prossimo avversario in campionato. In vista del delicato match di sabato 1 aprile, la squadra allenata da Eugenio Corini ha ripreso a faticare dopo il ritiro di Girona, in Spagna – ospite di un club “cugino” della famiglia del City Football Group.

Concentrazione massima in vista della trasferta emiliana, un vero e proprio spareggio per i play off e comunque una tappa fondamentale nel cammino verso gli spareggi promozione. Palermo ottavo con 42 punti, Parma nono ad una sola lunghezza di distacco ad otto giornate dalla fine. Inizia col botto, quindi, il rush finale di stagione.

Il lavoro odierno del Palermo

I rosanero hanno svolto un’attivazione e core stability, circuiti tecnici, un lavoro intermittente ed una partita a tema.

Gli infortunati verso il recupero, Brunori parzialmente in gruppo

Contestualmente lo staff del Palermo sta lavorando anche per il recupero dei diversi acciaccati nel tentativo di recuperarne quanti più possibili per la partita del Tardini.

In primis Matteo Brunori. Il bomber rosanero, 14 gol in campionato (17 in stagione, ndr), è stato assente col Modena. L’attaccante è in recupero. Ha lavorato a Girona e prosegue il suo percorso di recupero. Oggi ha lavorato parzialmente in gruppo.

Il centrocampista Jeremie Broh ha, invece, svolto un lavoro differenziato programmato. Davide Bettella, Ivan Marconi e Marco Sala hanno proseguito la riatletizzazione.

Ancora assente Nedelcearu, impegnato con la Nazionale romena

Ancora assente Ionut Nedelcearu, impegnato con la Nazionale romena per le qualificazioni ad Euro 2024. Il difensore centrale rosanero è stato chiamato dal tecnico Iordanescu per le sfide con Andorra, vinta 2-0, e per quella con la Bielorussia in programma martedì 28 marzo. Per Nedelcearu, solo panchina con l’abbordabile Andorra.

Final Pack, ecco i nuovi mini-abbonamenti per il finale di stagione

Intanto il Palermo Fc chiama in adunata gli appassionati. E comunica la possibilità di poter sottoscrivere un mini-abbonamento per le ultime quattro giornate di campionato. Si chiama Final Pack e consentirà di assistere alle partite con una tariffa scontata rispetto al prezzo cumulativo dei singoli match. Sarà valido quindi per le sfide con Cosenza, Benevento, Spal e Brescia.

Prezzi vantaggiosi e prelazione su eventuali partite dei play off

Una promessa di fede per il rush finale, che dà accesso a una combinazione di vantaggi: da una parte un cospicuo risparmio economico sul prezzo delle partite (fino a un’intera partita omaggio tra le quattro acquistate); dall’altra la prelazione sull’acquisto dei biglietti nelle eventuali partite dei play off, con il pensiero ai sold out della scorsa stagione.

I prezzi del Final Pack

Curve Intero 45 euro, ridotto (donne ed over 65) 35; Under 18 30 euro

Gradinata superaiore 65 euro; 55 euro; 40 euro

Gradinata inferiore 85 euro; 70 euro; 60 euro

Tribuna Laterale 115 euro; 95 euro; 80 euro

Tribuna Centrale 160 euro; 130 euro; 110 euro

Centralissima 240 euro; 200 euro; 160 euro.

Mini abbonamento in vendita dal 28 marzo

Il mini-abbonamento sarà in vendita online (su vivaticket.com) e in tutti i punti vendita Vivaticket del territorio italiano, da martedì 28 marzo dalle 16.30 e fino al fischio d’inizio della gara Palermo-Cosenza.

Con il titolo acquistato (stampato a casa se sottoscritto online o ricevuto direttamente come biglietto fisico se sottoscritto nel punto vendita) i “mini-abbonati” avranno dunque la possibilità di accedere a tutte e quattro le partite previste (è fondamentale avere sempre con se il titolo).

Abbonati stagionali

Vantaggi imperdibili in arrivo anche per gli abbonati stagionali, che comunque, per le quattro partite in questione, usufruiscono già di una tariffa unitaria ancora più bassa del mini-abbonamento.

Oltre alla prelazione sull’acquisto dei biglietti nelle eventuali partite dei playoff, per ognuna delle ultime quattro partite ciascun abbonato stagionale avrà la possibilità di ripetere la promo “Sempre al tuo fianco” e acquistare quindi un ulteriore biglietto per un amico o parente con il 50% di sconto in qualsiasi settore (tale promo, a partire dalla gara contro il Benevento, sarà estesa anche ai mini-abbonati): un modo per “contagiare” tante altre persone con la passione rosanero.