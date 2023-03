Serie B, c'è ottimismo per il recupero degli infortunati

Ultimo giorno di preparazione a Girona per il Palermo che lunedì, 27 marzo, sarà di ritorno in città per continuare gli allenamenti in vista della importante sfida di Parma prevista per sabato 1 marzo che segnerà l’inizio del rush finale del campionato di serie B. In palio al Tardini l’ottavo posto appena conquistato e la conseguente posizione nella griglia play off.

Si preannuncia una corsa interessante anche perché, come più volte ribadito sia da Corini che dal capitano Matteo Brunori (nonostante quest’ultimo non abbia mai detto apertamente il nome del traguardo), l’obiettivo è cambiato. E questo obiettivo si chiama play off.

Allenamento mattutino per il Palermo

Si è conclusa con un allenamento mattutino la preparazione del Palermo al centro sportivo La Vinya di Girona. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione ed un circuit training in palestra.

La squadra allenata da Eugenio Corini tornerà al lavoro a Palermo nella giornata di lunedì in vista della prossima gara esterna contro il Parma.

Corini “Squadra ha lavorato in maniera intensa”

Il tecnico ha fatto un bilancio di questa esperienza spagnola per il Palermo, ospite di una “cugina” dato che anche il club iberico fa parte della famiglia del City Football Group.

“È stato un ritiro fatto bene – ha sottolineato – la squadra ha lavorato in maniera intensa. Abbiamo sfruttato la possibilità di farlo in un centro adeguato con un bellissimo campo. Sono molto felice di come è andato questo ritiro”.

Ottimismo sugli infortunati

Diversi gli infortunati del Palermo che comunque hanno partecipato a questa parentesi spagnola. Dal capitano Matteo Brunori, a Jeremie Broh, a Marco Sala, Ivan Marconi, Francesco Di Mariano e gli altri. C’è ottimismo sul loro recupero per la ripresa delle danze. E nella fattispecie per la partita col Parma, altro spartiacque della stagione rosanero. Diversi di loro erano assenti col Modena ma la squadra ha saputo reagire ottenendo la vittoria più ampia in questa stagione alla prima partita senza il bomber e capitano Brunori.

Corini ha infatti detto: “Sugli infortunati fiduciosi. Ci sono situazioni che sono in controllo. Sicuramente avremo l’idea più chiara ad inizio della settimana prossima sui giocatori che potranno essere recuperati per Parma. Siamo fiduciosi: stanno lavorando bene e sono in netto recupero ed abbiamo la speranza di recuperare qualche ragazzo per la partita di Parma”.

Il ringraziamento al Girona

L’allenatore del Palermo ha ringraziato per l’ospitalità il Girona. “Dobbiamo ringraziare il Girona perché ci ha ospitato in una maniera splendida. Ci hanno sostenuto in questo piccolo ritiro. Abbiamo svolto qualche allenamento negli stessi orari e nonostante questo siamo riusciti a lavorare con ordine e qualità. Li ringraziamo per la bellissima ospitalità”

Ed ancora “Il ritiro non è utile solo per lavorare sui principi tattici ed atletici ma anche per far sì che le relazioni tra i ragazzi siano costanti anche in un contesto che non è il solito. Il fatto che si trovino insieme per più tempo è molto più tempo. Secondo me è molto importante e lo sarà per consolidare il nostro atteggiamento per lavorare al meglio questo finale di campionato”.

Ritorno a Palermo con grande fiducia

Nel mirino dei rosanero c’è la partita del Tardini. Col Parma sarà un altro spareggio per la zona play off. Corini parla di una squadra e di un ambiente in fiducia. “Si torna a lavorare a Palermo con grande fiducia per quello che la squadra ha prodotto fino adesso. Con l’ambizione di poter fare sempre meglio. Abbiamo la piena consapevolezza di affrontare un avversario forte, di qualità e che ambisce come noi ad arrivare ai play off. Sicuramente sarà una bella sfida e ci prepareremo per affrontarla alla grande”.

Ed infine un ricordo di quanto accaduto nel match di andata deciso da una rete di Marconi di testa in mischia sotto un autentico diluvio al termine di una partita sofferta. “Nella partita di andata contro il Parma già allora l’atteggiamento e la predisposizione dei ragazzi erano migliorati – ricorda il tecnico –. Abbiamo affrontato una squadra di grande qualità. Ma con ordine e con applicazione abbiamo fatto una partita molto solida vincendo sotto il diluvio con un bellissimo gol di Ivan (Marconi, ndr). Una vittoria voluta tutti insieme e questo è lo spirito che ci sta contraddistinguendo in questa ultima parte di stagione ed è quello che vogliamo portare a casa”.