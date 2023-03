Serie B, primo giorno in Spagna, parla il tecnico

Primo giorno di ritiro a Girona per il Palermo. La squadra rosanero allenata da Eugenio Corini è ospite dei “cugini” spagnoli fino al 25 marzo. Il Girona è nella galassia del City Football Group. Si tratta del terzo ritiro stagionale per i siciliani dopo quelli di ottobre a Manchester e di gennaio a Roma. La squadra proverà a sfruttare l’ultima pausa del campionato di serie B per ritemprarsi e per preparare lo slancio finale che può valere la zona play off.

Dopo lo scoppiettante 5-2 in rimonta sul Modena, la classifica vede i siciliani all’ottavo posto, l’ultimo che vale l’accesso agli spareggi promozione. E l’1 aprile, al rientro, c’è la delicata sfida del Tardini col Parma che insegue a stretto giro i rosanero.

Il tecnico Eugenio Corini parla ai microfoni di Palermo Fc di questa parentesi spagnola. “Questo ritiro è utile in questa parte della stagione dove dobbiamo sicuramente lavorare dal punto di vista atletico, tecnico e tattico come sempre ma ci consentirà anche di lavorare al meglio per recuperare gli infortunati. E lo faremo in una struttura adeguata. Ringraziamo il City Group ed il Girona che ci ospita in questi giorni di lavoro. E’ un momento ideale per farlo perché ci permetterà di lavorare sul nostro campo di allenamento e migliorarlo per poi allenarci al meglio per preparare la parte finale del campionato”.

E prosegue: “Penso che questi ritiri servono più che altro alla nostra squadra. Lo abbiamo fatto ad ottobre per consolidare la rosa che era stata costruita nei mesi precedenti con tanti precedenti. Lo abbiamo fatto a Roma prima di approcciare il girone di ritorno in un momento in cui c’era il girone di ritorno e lo abbiamo fatto ora per prepararci al finale di stagione. Sono momenti che per me è sono importanti sia per il lavoro prettamente calcistico ma anche di relazione tra i ragazzi e per consolidare certe cose. Importante uscire dal contesto quotidiano e lavorare in un altro contesto come quello di Girona”.

Col Modena

Inevitabile parlare dell’ultima sfida di campionato. La vittoria sofferta ma larga col Modena ha permesso ai rosa di ritrovare il successo dopo 5 pareggi consecutivi ed una striscia di 6 partite senza vittorie.

Corini racconta le sue emozioni: “E’ stata una partita complicata. Loro hanno fatto un ottimo primo tempo. La squadra mi è piaciuta per come ha reagito alle difficoltà. Lo staimo facendo spesso. Questa volta lo abbiamo fatto fino in fondo andando a prenderci una partita che volevamo vincere a tutti i costi. Reagendo alle difficoltà ed anche in qualcosa per cui dobbiamo lavorare per migliorarci. E’ stato importante, hanno fatto gol tutti gli attaccanti, hanno fatto gol cinque uomini diversi. Forse la squadra si sta consolidando. Dobbiamo cercaree un equilibrio globale migliore ma recuperare partite dove sei in svantaggio e farlo con questa energia e e questa forza supportati da questo pubblico fantastico che speriamo sia sempre più numeroso a spingerci ed andare oltre l’ostacolo delle formazioni che si presenteranno al Barbera”.

Lanna

Corini parla del suo vice che ha guidato la squadra col Modena ma anche con la Ternana nel match finito 0-0. “Mister Lanna è una persona che apprezzo tanto sia dal punto di vista umano che da quello professionale. E’ un grande lavoratore. Così come mi fido di tutto lo staff, quello che ho portato qui e quello che ho trovato qua. Di conseguenza abbiamo trovato una collaborazione giusta, adeguata, che mi permette anche se devo vivere la partita dall’alto di sapere che le cose vengono fatte al meglio possibile. Complimenti a mister Lanna ed a tutto lo staff”.

Nessun titolare, tutti importanti

Col Modena hanno segnato 5 giocatori diversi ed in 3 hanno trovato la prima rete in rosanero: Tutino, Aurelio e Vido. Il tecnico parla della squadra e del fatto che tutti i giocatori sono importanti. “Non ci sono titolari ne riserve – osserva – ed è un concetto molto importante che stimolo da tempo ormai. Anche quando c’erano i tre cambi ed maggior ragione ora con le cinque sostituzioni in una partita. Questo ti permette di preparare una strategia iniziale, di poterla lavorare dentro. E’ fondamentale per i giocatori capire questo perché più saremo bravi a capirlo, più si alzerà il livello della squadra si alzerà e più saremo in grado di battere le squadre avversarie”.

I tifosi sono fondamentali

“I tifosi sono un sostegno fondamentale per noi. L’hanno fatto anche nella partita casalinga col Modena. Ci hanno sostenuto nel momento di difficoltà ed è una cosa che apprezziamo molto. Insieme siamo più forti. L’ho detto spesso”.

Parma ed obiettivo play off

Sguardo al Parma ed ai nuovi obiettivi. Corini sottolinea: “Adesso vogliamo preparare la meglio la trasferta di Parma contro una concorrente diretta per i play off. Vogliamo fare una grande prestazione e portare a casa il migliore risultato possibile. Questo sappiamo che ci consentirebbe di giocare lunedì di Pasquetta di giocare in casa col Cosenza con tanti spettatori che verranno a sostenerci”.

Corini conclude: “L’obiettivo era quello di consolidare la categoria. Nelle ultime settimane ho cambiato la mia comunicazione rispetto alla squadra, rispetto ai media e di conseguenza verso la nostra tifoseria perché volevo spingere la squadra ad andare oltre. Questo per me è importante per capire dove saremo bravi ad arrivare. Di conseguenza la squadra per me ha approcciato bene questa nuova realtà e questo nostro spirito competitivo che è cambiato rispetto ad un obiettivo difficile. Daremo forza a tutto quello che facciamo per raggiungere l’obiettivo importante come quello dei play off”.

Palermo a Girona, i convocati di Corini

Questi i convocati da Eugenio Corini per il ritiro di Girona.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 15 Marconi, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 15 Marconi, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini. Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric.

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric. Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Sette giocatori convocati dalle giovanili

A Girona anche sette baby rosanero del settore giovanile del Palermo. Ecco chi sono:

Portieri: Manfredi Nespola (2005)

Difensori: Christian Basile (2006), Salvatore Di Mitri, attaccante (2006), Gaspare Galfano (2004), Simone Santonocito (2004)

Centrocampisti: Samuele La Mantia (2006)

Attaccanti: Salvatore Di Mitri (2006), Raffaele Giglio (2004).

Nespola e Di Mitri sono già stati convocati in prima squadra. Quest’ultimo era anche in panchina nella sfida col Modena di venerdì scorso.