Serie B, si rivede Stulac, Nedelcearu convocato con la Romania

Vigilia di partenza, vigilia di ritiro. Il Palermo è pronto per la trasferta di Girona. Dal 21 al 25 marzo i rosanero saranno ospiti al centro sportivo La Vinya, ospiti del Girona Futbol Club che milita nella Liga spagnola (la massima serie iberica) ed è un altro team della famiglia del City Football Group.

Il tecnico Eugenio Corini ha diramato le convocazioni per questo ritiro in terra di Spagna. Tra i nomi spicca quello di Leo Stulac. Il centrocampista sloveno è fermo ai box da diversi mesi a causa di una lesione del tendine ma potrebbe essere l’uomo in più per questo finale di stagione. Il suo rientro è previsto, infatti, per fine aprile. Forse anche prima. Certamente la sua presenza a Girona è positiva e darà ulteriori indicazioni al tecnico Corini ed al suo staff.

La squadra tornerà in campo il prossimo 1 aprile nella delicata trasferta di Parma, valida per la 31ma giornata di serie B. Al Tardini i rosa sono attesi alla prima di otto finali che possono valere un posto ai play off. La squadra siciliana dopo aver battuto il Modena 5-2 nell’anticipo di venerdì scorso sono entrati nelle zone che contano approfittando anche del ko dei ducali a Como.

Manca Nedelcearu, convocato nella nazionale romena

Scorrendo la lista ci si accorge dell’assenza di Ionut Nedelcearu. Il difensore romeno è stato convocato nella sua nazionale per le sfide di qualificazione ai campionati Europei 2024.

Il nome del giocatore classe ’96 figura nell’elenco dei convocati diramato dal commissario tecnico della Romania, Edward Iordanescu, per le sfide contro Andorra e Bielorussia, in programma rispettivamente sabato 25 marzo alle 20.45 all’Estadi Nacional e martedì 28 marzo alle 20.45 all’Arena Naționala di Bucarest.

Palermo a Girona, i convocati di Corini

Questi i convocati da Eugenio Corini per il ritiro di Girona.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 15 Marconi, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 15 Marconi, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini. Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric.

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric. Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Sette giocatori convocati dalle giovanili

A Girona anche sette baby rosanero del settore giovanile del Palermo. Ecco chi sono:

Portieri: Manfredi Nespola (2005)

Difensori: Christian Basile (2006), Salvatore Di Mitri, attaccante (2006), Gaspare Galfano (2004), Simone Santonocito (2004)

Centrocampisti: Samuele La Mantia (2006)

Attaccanti: Salvatore Di Mitri (2006), Raffaele Giglio (2004).

Nespola e Di Mitri sono già stati convocati in prima squadra. Quest’ultimo era anche in panchina nella sfida col Modena di venerdì scorso.