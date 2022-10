Serie B, finisce 3-0 per gli umbri, rosanero sempre più giù

Continua il momento nero del Palermo. Al Libero Liberati la Ternana si impone 3-0 nell’ottava giornata del campionato di serie B. Gli umbri segnano tre reti nella ripresa con Partipilo, Pumbo e Moro. I rosanero di Corini non pervenuti, senza idee e praticamente mai pericolosi alla terza sconfitta consecutiva non hanno mai messo in difficoltà gli avversari.

Una prova avvilente che conferma il periodo assolutamente negativo. I siciliani rimangono desolatamente a quota 7 in classifica scavalcati anche dal Modena che ha battuto in trasferta l’Ascoli. Siciliani ancora a secco di gol per la terza partita consecutiva, dopo Frosinone e Sudtirol.

Dall’altro lato si celebra la quarta affermazione consecutiva della Ternana che continua a volare in classifica ed a confermarsi nelle parti nobili al termine di una prestazione sontuosa nella quale la squadra di Lucarelli ha letteralmente surclassato i rosa. Alla fine il punteggio di 3-0 sta quasi stretto alla formazione di casa che già nella prima frazione avrebbe meritato la rete.

Si complica la strada di Corini e del Palermo che erano attesi ad una rivincita dopo la brutta prestazione col Sudtirol al Barbera. Oggi hanno fatto peggio. Brunori si è dato da fare ma non ha calciato neppure una volta in porta. In realtà Iannarilli, il portiere delle Fere, è stato inoperoso, spettatore non pagante. La difesa non ha saputo contrastare le folate offensive degli avversari ed ha traballato tantissimo andando letteralmente in tilt nella ripresa. Centrocampo senza idee e fase offensiva praticamente non pervenuta.

Una delusione sotto tutti i punti di vista. Un’altra Caporetto sia per le dimensioni del punteggio (altro 3-0 dopo quello di Reggio Calabria), sia sotto il profilo prestazionale. Un Palermo che fa il passo del gambero.

Corini parte col 4-3-3, dentro Sala, out Buttaro

Eugenio Corini cambia rispetto all’avvio di partita col Sudtirol e sceglie il 4-3-3 con Sala sulla corsia di sinistra al posto di Buttaro e Mataju spostato a destra. Per il resto, tutto secondo copione o quasi: coppia difensiva centrale formata da Nedelcearu e Marconi. Bettella in panchina. a centrocampo le tre S, ovvero Stulac, Segre e Saric col compito di fare cerniera e impostare il gioco, avanti Di Mariano ed il recuperato Elia esterni a dar supporto a Brunori al centro dell’attacco.

Ternana pericolosa, Palermo assente in avanti

Al primo minuto brivido per il Palermo e Ternana vicinissima al gol. Su azione di calcio d’angolo Capuano incorna nel cuore dell’area di rigore perso dai radar da Marconi. La sfera non inquadra di poco lo specchio della porta.

Sorensen sfiora ancora la rete su azione analoga di calcio d’angolo. Retroguardia rosanero in difficoltà sui palloni fermi.

Questione di centimetri: Palumbo al 22′ conclude, servito da Partipilo, in diagonale poco fuori la porta difesa da Pigliacelli. Rosanero fortunati ancora una volta.

Squillo rosanero dopo quasi mezz’ora

Il Palermo si va vivo nell’area di rigore della Ternana al 28′. Di Mariano serve Brunori all’interno dei 16 metri, l’attaccante rosanero lavora bene un pallone per Stulac che riesce ad effettuare un tiro-cross verso l’accorrente Elia che non riesce però ad impattare. La sfera attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Iannarelli ma il pericolo si allontana.

Si ferma Sala, entra Buttaro

Al 32′ si ferma Capuano con gli umbri momentaneamente in dieci. Sala ko al 34′ entra Buttaro. Sfortunata la presenza numero 99 del terzino sinistro in serie B.

Monologo Ternana, la difesa del Palermo traballa

Saric perde palla nella sua trequarti, Cassata imposta per Partipilo elude Buttaro, quasi disorientato, e mette al centro per Donnarumma che non trova il pallone. La Ternana dà la sensazione di poter far male.

Pigliacelli decisivo al 44′ quando a seguito di una carambola tra Marconi e Nedelcearu, il pallone arriva a Coulibaly che prova ad eludere l’estremo difensore rosanero pronto a sventare in uscita disperata bassa la minaccia in calcio d’angolo. Ma all’intervallo è 0-0. Palermo in sofferenza, mentre il pallino del gioco è sicuramente dei padroni di casa che possono recriminare per alcune azioni non finalizzate per un soffio.

Inizio ripresa di marca umbra

L’avvio del secondo tempo inizia come si era chiuso la prima frazione: con la Ternana in attacco. Ed ancora sprecona: Partipilo ruba il tempo a Nedelcearu in posizione centrale, si invola in area e tira incurante di Donnarumma libero al centro. Palermo fortunato.

Supergol di Partipilo

La Ternana trova il meritato vantaggio al 56′ con un eurogol di Partipilo in rovesciata al termine di un’azione da PlayStation. Sulla destra Palumbo si libera con una veronica di Di Mariano si accentra e crossa al centro dell’area dove è pronto Partipilo ad impattare in acrobazia in mezzo a tre difensori rosanero. Rete strappa applausi degli umbri. Rosanero nulli in un’ora. Lucarelli fa uscire Cassata per l’esperto Defendi al 62′.

Corini prova il doppio cambio escono al 68′ Saric per Broh e Elia per Valente.

Palermo ko, Palumbo segna dalla distanza

La Ternana trova il raddoppio al 77′ con un bellissimo gol dalla distanza di Palumbo. I rossoverdi recuperano la sfera a centrocampo con Defendi che fa l’1-2 con Palumbo quest’ultimo si libera di Stuac e scaglia una sassata a giro che non lascia scampo a Pigliacelli, incolpevole nella circostanza. Al 79′ sullo 0-2, Corini fa entrare Floriano e Vido al posto di Segre e Di Mariano.

Triplo cambio, invece, per Lucarelli: all’80’ escono dal campo Corrado, Donnarumma e Palumbo, entrano Pettinari, Celli e Moro.

Le fere calano il tris, Palermo suonato

La ciliegina sulla torta (per la Ternana) arriva al 90′ con Moro, appena entrato, che sigla il 3-0 trovandosi a tu per tu con Pigliacelli e segnando comodamente eludendo centralmente la difesa rosanero.

Ternana-Palermo, il tabellino

Ternana: Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Capuano (Diakite al 33′), Corrado (Pettinari all’80’); Cassata (Defendi al 62′), Di Tacchio, Coulibaly; Partipilo, Palumbo (cap.) (Celli all’80); Donnarumma (Moro all’80’). Allenatore: Cristiano Lucarelli. A disposizione: 12 Krapikas, 7 Capanni, 8 Proietti, 16 Rovaglia, 20 Paghera, 23 Diakite, 24 Ghiringhelli, 87 Martella.

Palermo: Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala (Buttaro al 34′); Stulac, Segre (Floriano al 79′), Saric (Broh al 68′); Elia (Valente al 68′), Di Mariano (Vido al 79′), Brunori (cap.). Allenatore Eugenio Corini. A disposizione: Massolo, Gomes, Damiani, Soleri, Devetak, Bettella, Lancini.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Assistenti di linea: Liberti (Pisa) e Cipriani (Empoli). Quarto uomo: Andreano (Prato). Var: Di Martino (Teramo). Avar: Lombardi (Brescia).

Reti: 56′ Partipilo, 77′ Palumbo

Note: Ammoniti Segre al 19′ (Palermo), Cassata al 45′ (Ternana), Broh 88′ (Palermo), Marconi al 90′

Recuperi: 3′ e 4′.