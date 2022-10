Serie B, calcio di inizio alle 14, in palio 3 punti pesanti

Tutto pronto per Ternana-Palermo. La sfida odierna inizierà alle 14 allo stadio Libero Liberati di Terni e sarà valida per l’ottava giornata del campionato di serie B. I rosanero in campo per uscire dalla crisi di risultati ed evitare la terza sconfitta consecutiva dopo quelle a Frosinone e col Sudtirol in casa. I padroni di casa, dal canto loro, dopo i successi su Parma, Perugia e Cittadella sono a caccia del poker di vittorie.

Sfida verità per il Palermo di Corini

Sarà quindi una partita verità per il Palermo di Corini che dopo le prime due giornate confortanti nelle quali ha ottenuto 4 punti (2-0 al Perugia ed 1-1 sul campo della capolista Bari) si fermato vincendo una sola volta (col Genoa) e perdendo in ben 4 occasioni.

L’attacco asfittico e la difesa autolesionista sono i maggiori mali di questa squadra che però può contare su un organico di buona levatura. Ci vorrà però una prova di carattere a Terni contro una formazione in piena zona play off grazie al quinto posto ed il bottino di 13 punti finora raccolto in sette partite.

Ternana-Palermo, dove vedere la partita

Per chi non potrà essere allo stadio, il match tra Ternana e Palermo sarà trasmesso da Dazn, Sky ed Helbiz Live. Tutti servizi a pagamento. E sarà possibile vederla su tv, pc, dispositivi, smartphone e console di gioco. Ecco come.

Su Dazn gli abbonati potranno seguire la partita grazie all’app scaricabile su smart tv, su console di gioco PlayStation ed Xbox ma anche dai dispositivi da collegare al televisore quali Timvision Box, Google Chromecast ed Amazon Fire Tv Stick. Naturalmente è l’app è disponibili per dispositivi tablet e smartphone con sistemi operativi Android ed iOs.

Gli utenti di Sky Sport potranno assistere alla sfida tra rosanero e rossoverdi anche attraverso Sky Go o Sky Calcio.

Helbiz Live è disponibile anche nei Channel di Prime Video di Amazon per i quali è necessario un abbonamento a parte.

La sfida sarà visibile anche in modalità pay per view su Onefootball.

In circa 400 tifosi rosanero al Liberati

Saranno circa 400 i supporters del Palermo che seguiranno i rosanero a Terni. Più della metà sono attesi da Roma. Ci saranno anche circa un centinaio che arriveranno dal capoluogo siciliano. Possibili adesioni anche da Campania e resto del centro Italia. La squadra di Corini finora è sempre stata accompagnata dai supporters a Bari, Reggio Calabria e Frosinone.

Le convocazioni di Corini per Terni

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha convocato 24 giocatori per la partita di Terni. Tra questi Mateju e Lancini recuperati assieme a Bettella. Rimangono a Palermo in quattro: Accardi, Crivello, Doda e Peretti.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

Difensori: 3 Sala, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella e 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente, 77 Elia.

Arbitra Manganiello

Gianluca Manganiello di Pinerolo arbitrerà il match tra Ternana e Palermo per l’ottava giornata della serie cadetta. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Nicolò Cipriani di Empoli. Il quarto uomo sarà Samuele Andreano di Prato. Si rendono noti anche i nominativi di Var (Antonio Di Martino di Teramo) ed il suo assistente Avar (Michele Lombardi di Brescia). La sfida è in programma sabato 8 ottobre alle 14 allo Stadio Libero Liberati.

I precedenti al Liberati

Sono 23 i precedenti al Libero Liberati tra Ternana e Palermo tra serie A, B, C e Coppa Italia. In sole due occasioni i rosanero hanno vinto, il bilancio è nettamente in favore degli umbri con 12 affermazioni, 9 pareggi e, appunto due ko. Il Palermo, dunque, gioca anche contro la cabala e la tradizione in un campo avaro di soddisfazioni nonostante due successi consecutivi recenti nel tempo.

Tuttavia i rossoverdi non vincono da 20 anni. Era il 2002 quando i rosanero persero 2-0 con reti di Bucchi e Miccoli che qualche stagione dopo avrebbe vestito la maglia del Palermo in massima serie.

La prima volta in assoluto tra Ternana e Palermo risale al 1929, nel campionato di Prima Divisione e vinsero gli umbri 2-0, poi negli anni 70′ diventa una classica della serie B, con l’eccezione del 1973, quando le due formazioni si affrontano in Serie A. Finì 0-0.

Le uniche due vittorie rosanero sono recenti nel 2013-2014 in B la prima affermazione al Liberati per 2-1 grazie ad una doppietta di Belotti. Nel 2017-2018 l’altro blitz siciliano finito 3-2 con doppietta di La Gumina e rete di Rolando nella prima ora di gioco. Nel finale Finotto e Tremolada riaprirono la partita.

Lo scontro più recente risale al 7 ottobre 2020 in serie C, finì 0-0 con la Ternana promossa a fine stagione con 90 punti ed il Palermo ai play off senza, però, grande fortuna.