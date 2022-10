Verso Ternana-Palermo, per Mateju affaticamento muscolare

Edoardo Ullo di

05/10/2022

Metabolizzata la sconfitta interna col Sudtirol, la seconda stagionale dopo quella con l’Ascoli, la quarta nelle ultime cinque uscite stagionali, il Palermo si prepara per la delicata trasferta sul campo della Ternana per l’ottava giornata del campionato di serie B che si giocherà sabato 8 ottobre alle 14.

Stop per Mateju, il terzino del Palermo in lavoro differenziato

Il tecnico Eugenio Corini potrebbe fare i conti con l’infermeria. Ales Mateju ha avuto un affaticamento muscolare. Ed a causa di questo, fa sapere il Palermo, ha proseguito oggi un lavoro differenziato programmato. Il terzino della Repubblica Ceca verrà valutato giornalmente in vista della gara di sabato prossimo a Terni.

In vista di Terni, si valuta Elia, Valente scalpita

Il Palermo potrebbe comunque recuperare Salvatore Elia che è l’unico, finora, a non lavorare in gruppo dopo l’infortunio al ginocchio rimediato contro il Sudtirol. Tutto comunque secondo la tabella di marcia per il recupero dell’esterno offensivo che sta svolgendo lavoro differenziato per non sovraccaricare l’articolazione.

Il responso degli esami, che ha scongiurato ogni tipo di lesione, ma le condizioni verranno monitorate costantemente.

Tra domani e dopodomani, se dovesse far rientro in gruppo, si potrà valutare una sua possibile partenza con la squadra. In attesa, il candidato ad una maglia da titolare sulla fascia destra è Nicola Valente. A prescindere se il Palermo possa giocare col 4-2-3-1, col 4-3-3 o col modulo variabile.

A proposito di infortunati, il difensore Davide Bettella che è rientrato in gruppo dopo i problemi muscolari di Manchester.

Ternana vicina al recupero di Pettenari e Bodgan

Nel frattempo, la Ternana, rivitalizzata dopo le due vittorie consecutive nel derby umbro col Perugia e sabato scorso con il Cittadella, recupera Pettanari che era assente per infortunio da metà agosto.

Oltre all’attaccante ha lavorato in gruppo anche il difensore Luka Bogdan fermo dopo la trasferta a Modena. Lavoro personalizzato, invece, per Agazzi, Favilli, Falletti e Palumbo. La squadra allenata da Lucarelli è attualmente in zona play off con 13 punti.

Ternana-Palermo, arbitra Manganiello

Gianluca Manganiello di Pinerolo arbitrerà Ternana-Palermo per l’ottava giornata della serie cadetta. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Nicolò Cipriani di Empoli. Il quarto uomo sarà Samuele Andreano di Prato. Si rendono noti anche i nominativi di Var (Antonio Di Martino di Teramo) ed il suo assistente Avar (Michele Lombardi di Brescia). La sfida è in programma sabato 8 ottobre alle 14 allo Stadio Libero Liberati.