Serie B, amichevole questo pomeriggio alle 16 all'Academy Stadium

Affaticamento muscolare per Davide Bettella. Lo rende noto il Palermo che attualmente è Manchester per un mini-ritiro. La squadra rosanero affronterà questo pomeriggio alle 16 ore italiane (le 15 in Inghilterra) il Nottingham Forest in un test congiunto.

Bettella, ovviamente, non sarà disponibile. Il difensore centrale verrà rivalutato nei prossimi giorni. L’obiettivo sarà quello di recuperarlo per la sfida di campionato di sabato 1 ottobre in casa con il Sudtirol.

Per il Palermo test col Nottingham Forest

Nel pomeriggio, dunque, il Palermo svolgerà un allenamento congiunto all’Academy Stadium con il Nottingham Forest. Squadra dal nobile passato (1 Premier League e due Coppe dei Campioni conquistate in tre stagioni tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 sotto la guida del tecnico Brian Clough) che ha ritrovato la via della Premier League solo nella scorsa stagione dopo aver vinto i play off ed aver colmato un’assenza di 23 anni.

Tantissime le assenze tra la squadra inglese, al momento al penultimo posto nella massima serie inglese. Diversi giocatori sono stati convocati nelle rispettive nazionali e ci sono gli infortunati come Morgan Gibbs-White e Emmanuel Dennis.

Non saranno del test Dean Henderson (convocato con l’Inghilterra), Brennan Johnson, Neco Williams e Wayne Hennessey (Galles); Scott McKenna è impegnato con la nazionale scozzese. Ma non finisce qui. Remo Freuler, ha giocato fino alla scorsa stagione in Italia vestendo la maglia dell’Atalanta, è stato convocato con la Svizzera. Renan Lodi, invece, è in Francia per le amichevoli internazionali del Brasile. Taiwo Awoniyi ha risposto alla convocazione della Nigeria. Willy Boly e Serge Aurier sono convocati dalla Costa D’Avorio. I senegalesi Moussa Niakhaté e Cheikhou Kouyaté sono impegnati con la loro rappresentativa.

Ad ogni modo per il Palermo una opportunità affascinante ed interessante per mettere a frutto questi giorni di permanenza a Manchester.

Corini prova schema e uomini

Non sarà una vera e propria partita amichevole ma sarà però un test utile al tecnico Eugenio Corini per amalgamare ulteriormente il suo 4-3-3 e provare alcune alternative. Il tecnico ritrova Valente ma deve ancora fare a meno di Broh e di Peretti. Sicuramente spazio ad altri che avranno il compito di dare ulteriori indicazioni a Corini anche se l’avversario avrà tante assenze come sopraelencato. Al Palermo mancheranno anche Dario Saric e Ionut Nedelcearu convocati nelle rispettive nazionali di Bosnia e Romania per gli impegni in Nations League. Le due rappresentative so affronteranno il 26 settembre: potrebbe esserci un “derby” rosanero in campo.

Il 24 ritorno in Italia

Il giorno dopo, ovvero sabato 24 settembre, il Palermo tornerà in Patria dopo aver respirato l’area internazionale di Manchester. Preparerà in città la sfida col Sudtirol di sabato 1 ottobre che segnerà il ritorno del campionato di serie B con la settima giornata.