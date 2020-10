Il momento felice del club etneo

Se il Palermo piange, il Catania ride. Gli etnei, infatti, hanno ieri conquistato la terza vittoria consecutiva, sconfiggendo in trasferta il Virtus Francavilla grazie a un calcio di rigore trasformato da Manuel Sarao.

La classifica non è male: 9° posto con 6 punti in 4 giornate. E bisogna rimarcare una cosa importante: il Catania allenato da Giuseppe Raffaele ha cominciato il campionato con un handicap di ben 4 punti. Quindi, la squadra rossazzurra virtualmente sarebbe al primo posto con Teramo, Bari e Turris.

E attenzione, mai dire mai. Perché il Tribunale Federale Nazionale (TFN) potrebbe ribaltare la sentenza sulla penalizzazione inflitta.

Detto ciò, Joe Tacopina (la cui madre è nata in Sicilia) a Goal.com ha manifestato l’interesse di acquisire per intero le quote della SIGI e ora è in attesa di una risposta. Tuttavia, se laa SIGI non avesse intenzione di cedere l’intero pacchetto di quote, l’ex proprietario del Venezia ha detto: «Oh, è possibile. E allora lavorerò con chi manterrà le quote. Vado molto d’accordo con Nicolosi. Lui è very good», ovvero Gaetano Nicolosi, il socio principale della SIGI.

Insomma, da un lato le soddisfazioni sportive, dall’altro la possibilità di maggiore forza economica all’interno della società etnea: per il Catania, dopo un’estate turbolenta e con il rischio del fallimento scongiurato in extremis, la stagione è cominciata nel migliore dei modi.