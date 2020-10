Altro KO per il Palermo di Boscaglia

Male, malissimo. Il Palermo F.C. ha perso anche a Bisceglie. Squadra senza mordente. Il migliore in campo è stato Gregorio Luperini, tra l’altro l’autore della rete rosanero, la prima stagionale. Poi, altra prova volenterosa del ghanese Moses Odjer, sostituito nel mezzo del secondo tempo. Insufficienti tutti gli altri.

E la classifica ora dice che il Palermo è al 19° posto. Sì, è vero: siamo solo agli inizi del campionato ma quanto visto fino a oggi non promette nulla di buono e, se non dovesse esserci al più presto una svolta nella testa dei giocatori e del resto dello staff, l’unico obiettivo da perseguire sarà il mantenimento della serie.

LE FORMAZIONI INIZIALI

BISCEGLIE: 1 Russo; 4 De Marino, 5 Priola (C), 6 Vona, 3 Giron; 23 Maimone, 8 Cittadino, 16 Pelliccia; 9 Vitale, 11 Rocco, 7 Mansour.

A disposizione del mister Giovanni Bucaro: 22 Spurio, 9 Manfrellotti, 10 Padulano, 13 Zagaria, 14 Cigliano, 15 Ferrante, 18 Musso, 20 Lauria, 21 Casella, 24 Sartore, 25 Tarantino.

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti, 29 Almici, 13 Lancini, 6 Crivello, 3 Corrado, 27 Luperini, 19 Odjer, 20 Kanouté, 23 Rauti, 14 Valente, 17 Lucca.

A disposizione del mister Roberto Boscaglia: Fallani, Doda, Accardi. Martin, Saraniti, Silipo, Santana, Peretti e Broh.

ARBITRO: Marco Ricci (Firenze). ASSISTENTI: Thomas Miniutti (Maniago) e Giorgio Lazzaroni (Udine). QUARTO UOMO: Marco Acanfora (Castellammare di Stabia).

PRIMO TEMPO

Dopo 20 secondi il primo calcio d’angolo in favore del Palermo con i rosanero già vicini al goal con un colpo di testa ravvicinato ma salvato sulla linea dal portiere Antonio Russo. Dopodiché altro corner per i siciliani e l’azione d’attacco si conclude con un tiro dalla distanza di Moses Odjer ma finito a lato. Al 3° altro tiro dalla distanza del centrocampista ghanese ma terminato lontano dalla porta pugliese.

Al 9° minuto la prima palla toccata da Alberto Pelagotti: un’uscita senza problemi. Sessanta secondo dopo un colpo di testa di Gregorio Luperini finisce a pochissimi centimetri dal palo della porta del Bisceglie. Al 12° conclusione strozzata di Nicola Rauti, facilmente parata da Russo. Poco dopo il tiro di Mamadou Kanoute, finito poco sopra la traversa.

Al 15° contropiede del Bisceglie e tiro di Daniele Rocco, finito poco a lato ma Pelagotti era sulla traiettoria. Terzo corner del Palermo al 16°, battuto corto da Roberto Crivello su Nicola Valente ma il cross conseguente non produce alcunché.

Al 18° Bisceglie in vantaggio con una fortissima conclusione di Giuseppe Maimone, primo goal in questo campionato. Nulla da fare per Pelagotti. Al 20° primo cartellino giallo della partita, proprio per l’autore del vantaggio del Bisceglie: Maimone. Duro il fallo su Odjer.

Al 23° conclusione debole (e proibitiva) di Odjer ma, come già successo con l’Avellino, il ghanese è uno dei pochi che ci mette almeno la forza di volontà. Al 26° altra conclusione di Rocco dall’interno dell’area palermitana ma, per fortuna di Pelagotti, è centrale.

Al 29° il quarto corner per il Palermo. Stavolta Crivello lo batte verso il primo palo ma lì non trova nessun giocatore rosanero. Al 30° secondo cartellino giallo per il Bisceglie: Vincenzo Vitale. Ancora una volta atterrato Odjer. Per proteste, poi, l’arbitro Ricci ammonisce anche il tecnico Giovanni Bucaro.

Al 33° il raddoppio del Bisceglie con Mohamed Mansour, servito alla perfezione al centro dell’area: Pelagotti ha provato ad opporsi ma, anche in questo caso, non c’è stato nulla da fare. Al 36° la reazione del Palermo è tutta in un tiraccio del difensore Edoardo Lancini senza né arte né parte. Al 43° altro colpo di testa di Luperini ma il pallone si perde oltre la linea di fondo.

Si va negli spogliatoi con il punteggio di 2-0 meritatissimo per la squadra di casa. Palermo inguardabile.

SECONDO TEMPO

Prima del calcio d’avvio della ripresa la prima doppia sostituzione del Palermo: usciti Kanoute e Lucca, dentro Mario Alberto Santana e Andrea Saraniti. Al 49° il quinto corner in favore del Palermo ma, come nei precedenti quattro casi, non succede nulla di rilevante. Al 50° ammonizione per Odjer, primo giocatore del Palermo a finire sul taccuino dell’arbitro toscano.

Al 55° terzo cartellino giallo per il Bisceglie: Salvatore Pelliccia. Poi la sostituzione per la squadra di casa: Fuori Mansour, dentro Francisco Sartore. Nel calco di punizione conseguente, battuto da Alberto Almici, colpo di testa inutile di Rauti. Al 58° tentativo di Almici da fuori area ma la palla finisce abbondantemente a lato.

Al 63° altra sostituzione per la squadra di casa: fuori Vitale, dentro l’ala destra Fabio Padulano. Al 66° cartellino giallo per Santana (seconda ammonizione per il Palermo). Al 67° sostituito Moses Odjer (il migliore dei rosanero, se così si può dire) con Jeremie Broh, altro centrocampista.

Al 70° il sesto calcio d’angolo in favore del Palermo (contro gli zero del Bisceglie) ma il cross non ha creato alcuna ansia alla difesa pugliese. Al 71° Palermo a un passo dal goal della riapertura dei giochi: cross di Nicola Valente e intervento in tuffo di Santana ma non inquadra lo specchio. Al 73° l’ingresso in campo di Roberto Floriano al posto di Corrado, la cui presenza in campo non si è affatto avvertita. Al 75° l’ingresso di Andrea Silipo al posto di Valente: la quinta e ultima sostituzione di Boscaglia. Quest’ultimo, tra l’altro, dopo soli tre minuti si becca il cartellino giallo.

All’80° bella sforbiciata di Saraniti al centro dell’area di rigore del Bisceglie, parata da Russo. Tuttavia, se ci fosse stato il goal, sarebbe stato annullato per fuorigioco. Al 87° calcio d’angolo numero 7 del Palermo e goal di Luperini che segna così la prima rete stagionale dei RosaNero.

Triplice fischio dell’arbitro Ricci dopo quattro minuti di recupero.

Nella prossima giornata, la sesta, in programma mercoledì 21 ottobre, il Palermo giocherà in casa con la Turris e il Bisceglie sarà ospite della Viterbese.