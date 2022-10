Serie B, possibili novità per il match con i toscani

Dopo tre sconfitte di fila e prestazioni assolutamente da dimenticare dove la squadra dopo essere stata colpita non ha saputo reagire, Eugenio Corini potrebbe cambiare alcune pedine in vista della sfida casalinga di domani, sabato 15 ottobre, del suo Palermo col Pisa che inizierà alle 14.

Quella del Barbera rappresenta una sorta di sfida spareggio tra rosanero e nerazzurri con i siciliani, a quota 7 punti, che precedono i toscani di una lunghezza. Il Palermo ai margini della zona retrocessione sono però in caduta libera. Da tre giornate non segano, subiscono regolarmente reti e non vanno a punti. Il Pisa, dal canto suo, viene da una serie positiva di tre partite e col ritorno di Luca D’Angelo ha anche trovato la prima vittoria stagionale battendo 3-1 il Perugia due settimane fa.

Gli assenti

Non sarà del match Sala che, alle prese con una distrazione muscolare all’adduttore lungo della coscia destra, non dovrebbe essere neppure tra i convocati. Crivello, che però è ai margini del progetto tecnico, continua il lavoro differenziato. Verso una nuova esclusione anche Accardi, Doda, Peretti e Pierozzi, al momento ai margini di questo progetto Palermo.

Segre e Floriano rientrati in gruppo

Segre e Floriano, dal canto loro, sono tornati a lavorare regolarmente con il gruppo. Le loro condizioni sono al vaglio dello staff e nelle prossime ore sapremo se saranno convocati o meno.

Verso il 4-3-3 ma con interpreti diversi

Eugenio Corini potrebbe quindi cambiare interpreti ma non modulo. Potrebbe andare avanti col suo 4-3-3 ma non è escluso che possa tornare al 4-2-3-1 o al modulo variabile.

Confermato Pigliacelli tra i pali, Buttaro e Mateju rispettivamente a destra ed a sinistra del reparto arretrato poi al centro della difesa dovrebbe cambiare qualche cosa. Accanto a Nedelcearu potrebbe esserci Bettella che sembrerebbe essere favorito su Marconi.

Potrebbero esserci variazioni in mezzo al campo: ballottaggi tra Damiani e Stulac, Segre (confermato) e Broh potrebbe avere la meglio su Saric. In avanti, a supportare Brunori, gli stessi Di Mariano ed Elia agli esterni.

A scalpitare ai blocchi di partenza anche Soleri, Vido, Floriano e Valente pronti ad entrare durante la partita a dare una mano a questo Palermo.

Palermo-Pisa, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match fra Palermo e Pisa:

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella (Marconi), Mateju; Segre, Damiani (Stulac), Broh (Saric); Elia, Brunori, Di Mariano.

Indisponibili: Sala

Squalificati: nessuno.

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Ionita, Sibilli; Gliozzi.

Indisponibili: Torregrossa, Masucci.

Palermo-Pisa, arbitra Feliciano

Sarà Ermanno Feliciani l’arbitro di Palermo-Pisa, match valido per la 9a giornata di serie B. I suoi assistenti di linea saranno Pagnotta e Ricci. Quarto uomo, Gemelli. Al Var c’è Dionisi, l’assistente Var è Lombardo.