Serie B, la sfida si gioca domani 8 ottobre alle 14

Si avvicina la sfida tra Ternana e Palermo che si giocherà domani, 8 ottobre alle 14 al Libero Liberati per l’ottava giornata del campionato di serie B.

Due squadre che vengono da periodi opposti: i rosanero sono reduci da due ko di fila ma hanno vinto una sola volta nelle ultime cinque uscite in campionato; i padroni di casa hanno centrato tre successi di fila con Parma, Perugia e Cittadella.

Palermo con un attacco anemico ed una difesa che si fa male da sola, Ternana che non prende gol da due giornate. Siciliani in zona play out, umbri tra i play off.

Le convocazioni di Corini per Terni, in quattro rimangono a Palermo

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha convocato 24 giocatori per la partita di Terni. Tra questi Mateju e Lancini recuperati assieme a Bettella. Rimangono a Palermo in quattro: Accardi, Crivello, Doda e Peretti.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

Difensori: 3 Sala, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella e 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente, 77 Elia

Probabili formazioni

Corini potrebbe optare per il 4-3-3 anche se non è escluso che riprenda il 4-2-3-1 con il quale ha iniziato la sfida di sabato scorso col Sudtirol.

Nonostante la convocazione, Ales Mateju alle prese con un affaticamento muscolare potrebbe essere comunque in bilico. Possibile l’inserimento di Sala. Recuperati anche Lancini dalla botta ed Elia dall’infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uscire nel finale della partita col Sudtirol. Torna a disposizione Bettella che a Manchester aveva accusato un affaticamento muscolare.

Col 4-3-3 davanti al confermato Pigliacelli tra i pali nonostante la frittata di sabato scorso costata la partita ai rosanero, Buttaro a destra, poi Nedelcearu, Marconi (o Bettella) al centro, Sala o Mateju (anche se quest’ultimo sembra avere la titolarità della fascia sinistra difensiva). A centrocampo Stulac, Segre e Saric dovrebbero essere riconfermati. In avanti a fianco di Brunori, Di Mariano ed Elia (o Valente).

Soleri, Vido e Floriano pronti e scalpitanti ad entrare a partita in corso.

Ecco le probabili formazioni del match fra Ternana e Palermo:

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Palumbo; Donnarumma.

Indisponibili: Falletti, Favilli, Agazzi.

Squalificati: nessuno.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella (Marconi), Mateju (Sala); Segre, Stulac, Saric; Elia (Valente), Brunori, Di Mariano.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Ternana-Palermo, arbitra Manganiello

Gianluca Manganiello di Pinerolo arbitrerà il match tra Ternana e Palermo per l’ottava giornata della serie cadetta. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Nicolò Cipriani di Empoli. Il quarto uomo sarà Samuele Andreano di Prato. Si rendono noti anche i nominativi di Var (Antonio Di Martino di Teramo) ed il suo assistente Avar (Michele Lombardi di Brescia). La sfida è in programma sabato 8 ottobre alle 14 allo Stadio Libero Liberati.

I precedenti al Liberati

Sono 23 i precedenti al Libero Liberati tra Ternana e Palermo tra serie A, B, C e Coppa Italia. In sole due occasioni i rosanero hanno vinto, il bilancio è nettamente in favore degli umbri con 12 affermazioni, 9 pareggi e, appunto due ko. Il Palermo, dunque, gioca anche contro la cabala e la tradizione in un campo avaro di soddisfazioni nonostante due successi consecutivi recenti nel tempo.

Tuttavia i rossoverdi non vincono da 20 anni. Era il 2002 quando i rosanero persero 2-0 con reti di Bucchi e Miccoli che qualche stagione dopo avrebbe vestito la maglia del Palermo in massima serie.

La prima volta in assoluto tra Ternana e Palermo risale al 1929, nel campionato di Prima Divisione e vinsero gli umbri 2-0, poi negli anni 70′ diventa una classica della serie B, con l’eccezione del 1973, quando le due formazioni si affrontano in Serie A. Finì 0-0.

Le uniche due vittorie rosanero sono recenti nel 2013-2014 in B la prima affermazione al Liberati per 2-1 grazie ad una doppietta di Belotti. Nel 2017-2018 l’altro blitz siciliano finito 3-2 con doppietta di La Gumina e rete di Rolando nella prima ora di gioco. Nel finale Finotto e Tremolada riaprirono la partita.

Lo scontro più recente risale al 7 ottobre 2020 in serie C, finì 0-0 con la Ternana promossa a fine stagione con 90 punti ed il Palermo ai play off senza, però, grande fortuna.