Serie B, la panoramica sull'ottava giornata, primo acuto del Como

Bari e Reggina non si fermano e grazie ai successi a Venezia e in casa nel derby con il Cosenza rimangono da sole in vetta alla classifica del campionato di serie B dopo 8 giornate. Galletti ed Amaranto approfittano della distrazione interna del Brescia che non va oltre l’1-1 in casa col Cittadella.

Il Frosinone si conferma grande in casa grazie al 2-0 sulla Spal ed agguanta il Genoa che pareggia nel big match col Cagliari a reti inviolate.

Palermo non pervenuto a Terni, le altre corrono

In coda i risultati non sono favorevoli al Palermo. I rosanero, come sappiamo, hanno perso nettamente 3-0 al Libero Liberati di Terni al termine di una partita che ha confermato due dati: la crisi dei rosanero, ancora senza identità, e il momento magico degli umbri alla quarta affermazione consecutiva. Striscia positiva che proietta la Ternana all’inseguimento della vetta. Il Palermo, invece, è in caduta libera dopo 3 ko di fila, 5 nelle ultime 6 giornate con un attacco anemico che non segna da 3 partite e mezza. Preoccupante l’atteggiamento e la non reazione.

Il Modena espugna il Del Duca di Ascoli e va raggiungere un trenino di ben cinque squadre a quota 9. Il Pisa impone lo 0-0 al Parma mentre il Como firma il primo acuto battendo il Perugia di Baldini sempre più ultimo.

L’anticipo tra Genoa e Cagliari finisce 0-0

Reti inviolate al Ferraris tra Genoa e Cagliari nel big match di giornata che ha inaugurato l’ottavo turno. Il Genoa frena la sua corsa verso la vetta mentre il Cagliari smuove la classifica dopo due ko di fila. I padroni di casa ma è bravo il portiere sardo. La squadra di Liverano ci prova con Lapadula ma il suo diagonale non è preciso. Nella ripresa c’è una grande occasione per i Grifoni: Pajac crossa, Radunovic esce e smanaccia proprio sui piedi di Coda, il bomber però non è preciso e la sua conclusione colpisce Aramu. Gundmundsson poi calcia verso la parta ma debolmente.

Reggina cala il tris al Cosenza

La Reggina si rialza e dopo il ko nel turno precedente con il Modena, rifila un 3-0 al Cosenza nel derby calabrese che si è giocato al Granillo davanti a 15.500 spettatori.

Rivas, Menez e Pierozzi (quest’ultimo gemello di Edoardo Pierozzi al Palermo) griffano il successo degli uomini di Pippo Inzaghi che mantengono la vetta del campionato. Ritmo alto fin da subito ed al 9′ gli amaranto sbloccano il risultato con Rivas che di destro supera Matosevic. Reggina in fiducia, Cosenza non riesce a trovare la reazione. Menez, così, raddoppia al 52′ ed al 63′ Pierozzi triplica. Poco dopo, i cambi di Dionigi nel Cosenza generano un palo di Butic ma nel finale i silani rimangono in 10 per l’espulsione di martino.

Il Bari affonda il Venezia in Laguna

Non si ferma il Bari che rimane al comando della classifica in coabitazione con la Reggina. Gli uomini di Mignani espugnano il Penzo per 2-1 battendo il Venezia e mettendolo nei guai.

Nel primo tempo un’occasione per parte ma risultato ad occhiali. Nella ripresa la svolta: Cheddira dalla destra e mette al centro un pallone invitante per Antenucci, il suo tocco sotto è imparabile per Joronen proteso in uscita.

I pugliesi sfiorano il raddoppio ancora con Antenucci e successivamente con Cheddira. Al 65′ però i padroni di casa pareggio sugli sviluppi di calcio d’angolo. Batte Cuisance, colpo di testa di Ceccaroni ed è 1-1. Partita finita? Niente affatto. Il Bari non ci sta e Salcedo trova Cheddira con un pallone in profondità mentre il Venezia è sbilanciato in avanti. Cheddira vuole eludere Joronen ma è atterrato. Il rigore è ineccepibile: Cheddira fredda l’estremo difensore e diventa sempre più capocannoniere. Nel finale, il Venezia fa il forcing ma non trova il pari. Il Bari continua ad essere l’unica squadra imbattuta e la matricola terribile.

Brescia non va oltre il pari interno col Cittadella

Il Brescia pareggia 1-1 con il Cittadella e non riesce a riscattare il tennistico 6-2 di Bari subito nel turno precedente. Risultato che fa perdere la testa alle Rondinelle che passano in vantaggio al 29′, alla prima vera occasione da gol grazie ad un colpo di testa di Ayè, servito su punizione di Galazzi. Kastrati incolpevole. Il Brescia sfiora il 2-0 al 37′ ma Lezzerini si salva su conclusione ravvicinata di Vita. Il Cittadella ad inizio ripresa sfiora il gol con Visentin che da due passi si mangia il pareggio che arrivava al 68′ grazie ad una prodezza di Antonucci.

Il Frosinone non dà scampo alla Spal

Il Benito Stirpe si conferma fortino inespugnabile ed il Frosinone centra la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche dove anche il Palermo ci aveva lasciato le penne.

I ciociari battono la Spal 2-0 e si rimettono in marcia nelle zone alte della classifica. Primo tempo di marca ciociara, poi ad inizio ripreso Caso, in azione personale, è più veloce di Fiordaliso e Valzania, arriva in area e supera Alfonso con un destro chirurgico. La Spal è alle corde e nel finale Mazzitelli raddoppia trovando la prima gioia personale.

Il Pisa ferma il Parma

Finisce 0-0 all’Arena Garibaldi tra Pisa e Parma con i toscani al terzo risultato utile consecutivo che si avvicinano sempre più al Palermo, prossimo avversario sabato prossimo al Barbera. Pisa a quota 6, Parma a 12 al termine di una partita ricca di emozioni nella quale le due squadre si equivalgono. Bravi i due portieri.

Modena corsaro espugna Ascoli

Seconda vittoria consecutiva per il Modena che si toglie in 180 minuti dalla zona play out. Dopo aver battuto la Reggina al Braglia nel turno passato, i Canarini espugnano il Del Duca per 2-1 in rimonta volando a quota 9 e raggiungendo proprio i bianconeri marchigiani, ed altre tre squadre, in classifica.

Dionisi al 26′ porta in vantaggio l’Ascoli con una rete che prima era stata annullata per fuorigioco e poi ripristinata grazie al Var. Nel secondo tempo gli ospiti pareggiano con Falcinelli, bravo a fulminare Bellusci (ex Palermo) sullo scatto ed a non dare scampo a Guarna con una rasoiata di sinistro.

L’Ascoli si scuote ma Mendes e Gondo non arrivano sul cross di Ciciretti. Diaw decide la sfida in pallonetto al 90. Ascoli beffato ma in piena crisi: non vince dal 3-2 al Palermo del 27 agosto. Da allora 2 punti conquistati.

Primo acuto del Como che si avvicina al Palermo

Il Como vince la sua prima partita superando al Sinigaglia il Perugia di Baldini che rimane desolatamente ultimo in classifica. L’1-0 è firmato da Arrigoni che di esterno sfrutta un passaggio in mezzo di Bianco. La prima vittoria permette ai lariani di abbandonare l’ultima posizione e di avvicinarsi alla zona play out ed alle spalle del Palermo. Ossigeno puro. Umbri in chiara difficoltà, a secco di gol e di punti da troppo tempo con un attacco ancora più anemico di quello rosanero.

Sudtirol e Benevento si dividono la posta

Continua il momento positivo del Sudtirol di Bisoli che pareggia 1-1 col Benevento di Cannavaro al secondo pareggio di fila. Passano in vantaggio i sanniti con Pastina. Il Sudtirol ci prova, Paleari è bravo in diverse occasioni, poi Zaro pareggia a 6′ dalla fine.

I risultati dell’ottava giornata, Palermo ko al Liberati

Questi i risultati dell’ottava giornata con 19 reti segnate, due successi esterni, 4 vittorie interne e 4 pareggi di cui due a reti inviolate. Bari ancora imbattuto. Match quasi tutti equilibrati tranne Ternana-Palermo e il derby tra Reggina e Cosenza entrambi finiti 3-0.

Genoa-Cagliari 0-0

Ascoli-Modena 1-2

Brescia-Cittadella 1-1

Pisa-Parma 0-0

Ternana Palermo 3-0

Venezia-Bari 1-2

Frosinone-Spal 2-0

Reggina-Cosenza 3-0

Como-Perugia 1-0

Sudtriol-Benevento 1-1

Classifica dopo 8 turni, Palermo ai limiti della zona retrocessione

Reggina e Bari 18 punti, Ternana e Brescia 16, Frosinone e Genoa 15, Parma 13, Cosenza, Cagliari e Sudtirol 11, Modena, Benevento, Ascoli, Spal e Cittadella 9, Venezia 8, Palermo 7, Pisa e Como 6, Perugia 4.

Classifica marcatori, Cheddira segna ancora

Non si ferma Walid Cheddira sempre più primo nella classifica dei marcatori del torneo cadetto. L’attaccante del Bari segna anche al Venezia e va a quota 8 gol. Segue il suo compagno di squadra, e di reparto, Mirco Antenucci con 5 reti. Fermi con quattro gol Gondo (tre al Palermo in una volta sola), Inglese e La Mantia. Più indietro Florian Ayé del Brescia raggiunge i tre gol assieme a Diaw ed a Brunori, bomber del Palermo.