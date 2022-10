Serie B, nuovo segnale dal City Group

Continuano le visite dei dirigenti del City Football Group al Palermo. Questo pomeriggio, al Tenente Onorato dove la squadra si sta allenando in vista della partita col Modena di sabato 29 ottobre, è arrivato Brian Marwood, dirigente della holding che detiene l’80% del club di viale del Fante.

Non è la prima volta, infatti, che un dirigente della proprietà arriva nel capoluogo siciliano per stare vicino alla squadra che attualmente è terzultima nel campionato di serie B. Lo scorso 12 ottobre, dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Ternana a Boccadifalco, era arrivato l’argentino Diego Gigliani, amministratore delegato del club rosanero e già componente della dirigenza del City Football Group.

Marwood rinnova fiducia a Corini

L’ex attaccante dell’Arsenal ha incontrato l’allenatore rosanero Eugenio Corini per rinnovare la fiducia al tecnico. L’allenatore rosanero è al centro delle critiche da parte dei tifosi per l’assenza di risultati certificata da una serie di cinque partite senza vittorie. Nelle ultime uscite di tre sconfitte di fila e due pareggi consecutivi in casa con Pisa e Cittadella.

Marwood, che era accompagnato dall’uomo mercato del City Football Group Luciano Zavagno e dal direttore sportivo rosanero Leandro Rinaudo, ha assistito all’allenamento del Palermo da bordo campo. Al suo arrivo il tecnico Eugenio Corini gli è andato incontro per un saluto veloce. Poi si è intrattenuto con lui al termine della seduta. Approccio cordiale tra i due.

Esami da ripetere per Elia

Salvatore Elia, in seguito ad un trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato domenica scorsa contro il Cittadella, si è sottoposto ieri ad indagini strumentali. Gli esami dovranno essere ripetuti a causa della presenza di edema e versamento articolare. Il numero 77 rosanero, inoltre, nei prossimi giorni sarà visitato anche dallo staff medico dell’Atalanta, società che detiene il cartellino del calciatore.

Modena-Palermo, arbitra Fourneu

Francesco Fourneau della sezione Roma 1 è stato designato dall’Aia per arbitrare il match tra Modena e Palermo in programma sabato 29 ottobre alle 14 e valevole per l’undicesima giornata del campionato cadetto.

Assieme a lui gli assistenti di linea Pagliardini – Cavallina e il quarto uomo Luongo. Al Var Abbattista, suo assistente Avar Dei Giudici.