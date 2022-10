Serie B, il City Group fa quadrato attorno alla squadra di Corini

Nuovo segnale di vicinanza del City Group al Palermo e più specificatamente alla squadra allenata da Eugenio Corini che si sta preparando per la (già) delicata sfida di sabato 15 ottobre col Pisa che si giocherà al Renzo Barbera alle 14 per la nona giornata del campionato di serie B.

L’amministratore delegato, l’argentino Diego Gigliani, è arrivato oggi nel capoluogo siciliano ed ah seguito da bordo campo l’allenamento dei rosanero al Tenente Onorato di Boccadifalco.

Il dirigente del City Football Group è uno degli uomini di contatto fra proprietà e il club di viale del Fante ed è arrivato per fare sentire la vicinanza della proprietà alla squadra in un momento delicato come quello che stanno vivendo gli uomini di Eugenio Corini.

Il City Group vuole fare quadrato attorno alla squadra in questo momento difficile con una delle partenze peggiori degli ultimi anni.

Visita di due giorni in città

Gigliani resterà a Palermo per un paio di giorni e oggi ha seguito l’allenamento del Palermo insieme al direttore generale rosanero Giovanni Gardini che ieri aveva ribadito la fiducia a Corini ed al progetto a lungo termine, al direttore sportivo Leandro Rinaudo e all’uomo mercato e osservatore del City Group Luciano Zavagno.

Prosegue la preparazione, a parte Floriano, stop per Crivello

La squadra nel frattempo prosegue la preparazione per la partita col Pisa, vero e proprio scontro diretto visto che i rosanero hanno 7 punti ed i toscani inseguono ad una lunghezza di distanza.

Ancora a parte l’attaccante Roberto Floriano che ieri ha accusato un fastidio alla schiena e che anche oggi ha sostenuto un allenamento differenziato. Si è fermato invece Roberto Crivello. Il difensore ieri ha riportato un trauma contusivo al costato nel corso dell’allenamento. Oggi si è, dunque, limitato a sostenere un lavoro in palestra per evitare contrasti.

Feliciani arbitra Palermo-Pisa

Sarà Ermanno Feliciani l’arbitro di Palermo – Pisa, match valido per la 9a giornata di serie B. I suoi assistenti saranno Pagnotta e Ricci. Al Var c’è Dionisi, l’assistente Var è Lombardo.